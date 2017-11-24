Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета
В настоящем пособии учитывается, что лишь немногие из американских студентов и пасторов могут читать научную литературу на немецком или на других иностранных языках. К чему делать вид, что это не так? Поэтому библиография в главе III ограничена, насколько это возможно, англоязычными работами.
Особенностью данной книги является то, что в главе II представлена краткая схема экзегезиса для пасторов. Студентов обычно учат, по крайней мере в общих чертах, тому, как на основе ряда занятий, посвященных анализу текста, подготовить итоговый отчет по формальной экзегетике. Но никто не объясняет им, как применить это умение в процессе подготовки еженедельной проповеди, в котором для экзегетики останется не больше четырех-пяти часов. За несколько часов можно проделать вполне удовлетворительный, если не исчерпывающий, экзегетический анализ. Пастору следовало бы сначала обратиться к развернутому описанию процесса в главе I. Глава II представляет собой сжатое изложение того же материала с основным акцентом на проповеди.
Тот, кто стремится заниматься экзегетикой Ветхого Завета, но не знает древнееврейского, также сможет извлечь немалую пользу из данного пособия. Однако нельзя не признать, что хотят бы некоторое знание языка — очень ценное качество как для студента, так и для пастора. Я постарался, как мог, убедить тех, кто слабо владеет древнееврейским, пользоваться им хоть немного. Дополнительная литература, о которой речь идет в главе III, во многом поможет вам преодолеть недостаточное знание древнееврейского. Но пастор, который, готовясь к проповеди, добросовестно работает с библейскими текстами, со временем обязательно достигнет хорошего уровня. Надеюсь, предлагаемое пособие поможет вам встать на этот путь.
Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов
Пер. с англ.
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 125 с.
ISBN 5-7454-0147-8
Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов - Содержание
Сокращения
Предисловие
Введение
- Глава I Руководство по экзегезису в полной форме
- Глава II Краткое руководство по экзегетике для проповедника
- Глава III Руководства и пособия по экзегезису
Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов
Те немногие студенты и пасторы, кто владеет несколькими современными языками, регулярно читает научную литературу и уже приобрел определенную уверенность в своей способности заниматься экзегетикой, конечно, не нуждаются в таком элементарном учебном пособии. Оно написано для тех, кто не может бегло читать псалмы на древнееврейском и не знает в точности, что означает или содержит в себе Vetus Testamentum (по латыни это Ветхий Завет, то же название носит основной научный журнал по изучению Ветхого Завета). Книга адресована тем, кто абсолютно не представляет себе, что такое гомеотелевтон (понятие для обозначения окончаний одного и того же рода, которое является фактором определенных текстуальных проблем), и предназначена для огромного большинства студентов духовных учебных заведений и пасторов. В основе ее лежит уверенность в том, что даже самый образованный человек не сможет осознать определенных процессов и понятий, если никто их ему не объяснил, а также в том, что совсем не зазорно искать такого рода объяснений. Правда, большинство преподавателей духовных учебных заведений не стремится к ним. Экзегетика Ветхого Завета предполагает знание специальных процессов и понятий, и этому может научиться, при желании, любой студент. Плохо только, что лишь немногие студенты семинарий чувствуют себя уверенно в области экзегетики Ветхого Завета, а большинство пасторов вообще не занимается этим предметом.
Ни одна из современных книг, на мой взгляд, не может адекватно удовлетворить потребности изучения Ветхого Завета. Книга Кайзера и Кюммеля (Otto Kaiser and Werner Kummel's Exegetical Method: A Student's Handbook, Seabury Press, 1963) — хорошее начало, однако она слишком лаконична и чрезмерно обобщена, а потому не столь уж полезна для студентов. Таким образом, моя задача — дать последовательное простое и доступное (но не упрощенное) руководство по экзегетике Ветхого Завета, которое объясняет не только процессы, но и задачи экзегетики и может служить справочником для студентов и пасторов в их занятиях экзегетикой.
Мой подход к экзегетике сознательно определяется некоторыми убеждениями, которые я не стану обосновывать. Самым спорным из них, пожалуй, является моя уверенность в том, что экзегетика должна давать указания по применению изучаемого текста. Экзегетика — дисциплина явно богословского характера, а богословие бесплодно, если оно не применяется в жизни народа Божия. Поэтому я намеренно не стал акцентировать внимание на таких методиках критики текста, как структурализм или критика списков, которые, будучи интересными для исследователя, не очень плодотворны с точки зрения богословия и, в конечном итоге, не слишком важны для проповеди (хотя такая оценка может не понравиться некоторым ученым). Я попытался правильно сбалансировать синхроническую и диахроническую техники (то есть, с одной стороны, технику анализа текста как такового и, с другой стороны — технику изучения исторического развития, в результате изучения которой и был образован этот текст), но лишь в той мере, в какой они, в свою очередь, ведут к практическим богословским результатам. Цель экзегетики — проповедь и учение в церкви. Студенты духовных учебных заведений и пасторы инстинктивно понимают это и требуют, чтобы экзегетика, а также другие библейские дисциплины были применимы к жизни.
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