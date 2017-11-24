В настоящем пособии учитывается, что лишь немногие из американских студентов и пасторов могут читать научную литературу на немецком или на других иностранных языках. К чему делать вид, что это не так? Поэтому библиография в главе III ограничена, насколько это возможно, англоязычными работами.

Особенностью данной книги является то, что в главе II представлена краткая схема экзегезиса для пасторов. Студентов обычно учат, по крайней мере в общих чертах, тому, как на основе ряда занятий, посвященных анализу текста, подготовить итоговый отчет по формальной экзегетике. Но никто не объясняет им, как применить это умение в процессе подготовки еженедельной проповеди, в котором для экзегетики останется не больше четырех-пяти часов. За несколько часов можно проделать вполне удовлетворительный, если не исчерпывающий, экзегетический анализ. Пастору следовало бы сначала обратиться к развернутому описанию процесса в главе I. Глава II представляет собой сжатое изложение того же материала с основным акцентом на проповеди.

Тот, кто стремится заниматься экзегетикой Ветхого Завета, но не знает древнееврейского, также сможет извлечь немалую пользу из данного пособия. Однако нельзя не признать, что хотят бы некоторое знание языка — очень ценное качество как для студента, так и для пастора. Я постарался, как мог, убедить тех, кто слабо владеет древнееврейским, пользоваться им хоть немного. Дополнительная литература, о которой речь идет в главе III, во многом поможет вам преодолеть недостаточное знание древнееврейского. Но пастор, который, готовясь к проповеди, добросовестно работает с библейскими текстами, со временем обязательно достигнет хорошего уровня. Надеюсь, предлагаемое пособие поможет вам встать на этот путь.

Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 125 с.

ISBN 5-7454-0147-8

Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов - Содержание

Сокращения

Предисловие

Введение

Глава I Руководство по экзегезису в полной форме

Глава II Краткое руководство по экзегетике для проповедника

Глава III Руководства и пособия по экзегезису

Дуглас Стюарт - Экзегетика Ветхого Завета - Вводный курс для студентов и пасторов