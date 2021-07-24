Стульцев - Учебный православный молитвослов
Перед вами не художественный перевод с церковнославянского на русский, а скорее подстрочное пояснение непонятных моментов церковнославянского текста. Поэтому самостоятельно, отдельно от церковнославянского, рассматривать русский текст не следует. Цель нашего издания - дать возможность узнать смысл церковнославянского слова или словосочетания, почти не прерывая молитвы: достаточно лишь опустить взгляд ниже непонятного места и сразу же продолжить чтение по-церковнославянски.
Этим же объясняется то, что подстрочник не всегда собственно «перевод» как передача смыслов одного языка средствами другого; местами это пояснения и интерпретации, зависящие от контекста, призванные точнее указать на смысл. Именно поэтому можно видеть переводы таких слов как аминь, слава, помилуй и т.п.
Издание рассчитано на тех, кто уже может читать по-церковнославянски, но пока еще не все понимает из прочитанного. Для тех, кто еще даже не читает, мы даем разъяснения и небольшие упражнения для обучения чтению по-церковнославянски.
Стульцев Андрей Григорьевич - Учебный православный молитвослов с подстрочным русским переводом. Обучение чтению по-церковно-славянски
2-е изд., исправл. и доп.
Ростов-на-Дону: Донской Издательский Дом, 2018. - 224 с., ил.
ISBN 978-5-904079-55-1
Стульцев Андрей Григорьевич - Учебный православный молитвослов с подстрочным русским переводом. Обучение чтению по-церковно-славянски - Содержание
Введение для спешащих (краткое)
Введение для неспешащих (полнее)
Пояснение отдельных слов и выражений
молити, молитися, молитва
аминь
слава
помилуй
во Имя Отца и Сына и Святаго Духа
отпуст
благодать
ад, преисподняя, тартар, геенна, червь, смерть
благословити
Почему молитвы нужно читать по-церковнославянски? (в защиту церковнославянской графики)
Почему мы не читаем по-церковнославянски? (что нужно знать о церковнославянской графике)
Упражнения в чтении по-церковнославянски
Литургические замечания (об изменяемых частях обычного начала и обычного конца)
Молитвы утренние
Молитвы на сон грядущим
Часы Пасхи
Молитвы утренние (без перевода)
Молитвы на сон грядущим (без перевода)
Часы Пасхи (без перевода)
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