Перед вами не художественный перевод с церковнославянского на русский, а скорее подстрочное пояснение непонятных моментов церковнославянского текста. Поэтому самостоятельно, отдельно от церковнославянского, рассматривать русский текст не следует. Цель нашего издания - дать возможность узнать смысл церковнославянского слова или словосочетания, почти не прерывая молитвы: достаточно лишь опустить взгляд ниже непонятного места и сразу же продолжить чтение по-церковнославянски.

Этим же объясняется то, что подстрочник не всегда собственно «перевод» как передача смыслов одного языка средствами другого; местами это пояснения и интерпретации, зависящие от контекста, призванные точнее указать на смысл. Именно поэтому можно видеть переводы таких слов как аминь, слава, помилуй и т.п.

Издание рассчитано на тех, кто уже может читать по-церковнославянски, но пока еще не все понимает из прочитанного. Для тех, кто еще даже не читает, мы даем разъяснения и небольшие упражнения для обучения чтению по-церковнославянски.

Стульцев Андрей Григорьевич - Учебный православный молитвослов с подстрочным русским переводом. Обучение чтению по-церковно-славянски

2-е изд., исправл. и доп.

Ростов-на-Дону: Донской Издательский Дом, 2018. - 224 с., ил.

ISBN 978-5-904079-55-1

Стульцев Андрей Григорьевич - Учебный православный молитвослов с подстрочным русским переводом. Обучение чтению по-церковно-славянски - Содержание

Введение для спешащих (краткое)

Введение для неспешащих (полнее)

Пояснение отдельных слов и выражений

молити, молитися, молитва

аминь

слава

помилуй

во Имя Отца и Сына и Святаго Духа

отпуст

благодать

ад, преисподняя, тартар, геенна, червь, смерть

благословити

Почему молитвы нужно читать по-церковнославянски? (в защиту церковнославянской графики)

Почему мы не читаем по-церковнославянски? (что нужно знать о церковнославянской графике)

Упражнения в чтении по-церковнославянски

Литургические замечания (об изменяемых частях обычного начала и обычного конца)

Молитвы утренние

Молитвы на сон грядущим

Часы Пасхи

Молитвы утренние (без перевода)

Молитвы на сон грядущим (без перевода)

Часы Пасхи (без перевода)