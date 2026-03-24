Стурмарк - Светоч разума

Стурмарк - Светоч разума
Category ESXATOS BOOKS, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Кристер Стурмарк - Светоч разума. Рациональное мышление в XXI веке

Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2022. — 512 с.

ISBN 978-5-17-133038-5

Кристер Стурмарк - Светоч разума. Рациональное мышление в XXI веке - Содержание

Дуглас Хофштадтер. Предисловие

Кристер Стурмарк. Предисловие автора

Прелюдия. О мире вчерашнем и мире сегодняшнем

ЧАСТЬ I. Искусство мыслить здраво

  • Глава 1. Непредвзятый взгляд на мир. Инструментарий и компас, необходимые при поиске знаний

  • Интерлюдия. О духовности и потоке

  • Глава 2. Я верю, что я знаю. О реальности, знании и истине

  • Интерлюдия. О трех великих тайнах

  • Глава з· Убежденность, для которой есть веские основания. Относительно обоснованности наших убеждений

  • Интерлюдия. Об анализе возможных ходов в шахматах и альтернативных поступках при игре в жизнь

  • Глава 4. Что есть наука? О теориях, экспериментах, выводах и сущности науки

  • Интерлюдия. О пользе науки

  • Глава 5. Призраки голове. О нашем удивительном мозге, который легко одурачить

  • Интерлюдия. О царствие небесном и рае

  • Глава 6. Мир природы. О натурализме, агностицизме и атеизме

  • Интерлюдия. О суеверии и очковтирательстве

  • Глава 7· Быть добродетельным, не веря в бога. О добре, зле и морали

  • Интерлюдия. О преступлении, наказании и ответственности

  • Глава 8. Движение нью-эйдж и кризис разума. О вере людей в странные идеи

  • Интерлюдия. О загадочной стране Шангри-Ла

ЧАСТЬ II. Путь к новому Просвещению

  • Глава 9. Религиозный экстремизм. О фанатизме, экстремизме и христианском “талибанизме”

  • Интерлюдия. О человеческих страданиях и медицинской практике

  • Глава 10. Сражение за наше происхождение. Об эволюции, креационизме и антинауке

  • Интерлюдия. О нормальном и аномальном

  • Глава 11. История идей. О корнях светского просвещения

  • Интерлюдия. О свободе воли

  • Глава 12. Секуляризм в наши дни. О благоговении, политике и религии

  • Интерлюдия. О телепортации и страхе смерти

  • Глава 13. Просвещение. О свободе, правах и уважении

  • Интерлюдия. О благодарности и чувстве вины

  • Глава 14. Чему мы должны учить наших детей? О вере, науке и о том, как в школах говорят о жизни

  • Интерлюдия. О естественном и сверхъестественном

Послесловие и слова благодарности

Примечания

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

