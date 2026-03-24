Стурмарк - Светоч разума
Кристер Стурмарк - Светоч разума. Рациональное мышление в XXI веке
Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2022. — 512 с.
ISBN 978-5-17-133038-5
Кристер Стурмарк - Светоч разума. Рациональное мышление в XXI веке - Содержание
Дуглас Хофштадтер. Предисловие
Кристер Стурмарк. Предисловие автора
Прелюдия. О мире вчерашнем и мире сегодняшнем
ЧАСТЬ I. Искусство мыслить здраво
Глава 1. Непредвзятый взгляд на мир. Инструментарий и компас, необходимые при поиске знаний
Интерлюдия. О духовности и потоке
Глава 2. Я верю, что я знаю. О реальности, знании и истине
Интерлюдия. О трех великих тайнах
Глава з· Убежденность, для которой есть веские основания. Относительно обоснованности наших убеждений
Интерлюдия. Об анализе возможных ходов в шахматах и альтернативных поступках при игре в жизнь
Глава 4. Что есть наука? О теориях, экспериментах, выводах и сущности науки
Интерлюдия. О пользе науки
Глава 5. Призраки голове. О нашем удивительном мозге, который легко одурачить
Интерлюдия. О царствие небесном и рае
Глава 6. Мир природы. О натурализме, агностицизме и атеизме
Интерлюдия. О суеверии и очковтирательстве
Глава 7· Быть добродетельным, не веря в бога. О добре, зле и морали
Интерлюдия. О преступлении, наказании и ответственности
Глава 8. Движение нью-эйдж и кризис разума. О вере людей в странные идеи
Интерлюдия. О загадочной стране Шангри-Ла
ЧАСТЬ II. Путь к новому Просвещению
Глава 9. Религиозный экстремизм. О фанатизме, экстремизме и христианском “талибанизме”
Интерлюдия. О человеческих страданиях и медицинской практике
Глава 10. Сражение за наше происхождение. Об эволюции, креационизме и антинауке
Интерлюдия. О нормальном и аномальном
Глава 11. История идей. О корнях светского просвещения
Интерлюдия. О свободе воли
Глава 12. Секуляризм в наши дни. О благоговении, политике и религии
Интерлюдия. О телепортации и страхе смерти
Глава 13. Просвещение. О свободе, правах и уважении
Интерлюдия. О благодарности и чувстве вины
Глава 14. Чему мы должны учить наших детей? О вере, науке и о том, как в школах говорят о жизни
Интерлюдия. О естественном и сверхъестественном
Послесловие и слова благодарности
Примечания
