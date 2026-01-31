Стюарт Олиотт - Троица - Что говорит Библия?

Пер. с англ. — Минск : А. Н. Вараксин, 2023. — 144 с.

ISBN 978-985-7299-57-7

Стюарт Олиотт - Троица – Содержание

Введение

1. Как Ты велик, мой Бог!

2. Бог один

3. Отец есть Бог

4. Господь Иисус Христос, Сын, есть Бог

5. Святой Дух есть Бог

6. Три разные личности

7. Вечное рождение Сына

8. Вечное исхождение Святого Духа

9. Благословенная Троица!

10. Ошибки, которых следует избегать

11. Истина для жизни

Приложение 1. Никейский символ веры

Приложение 2. Как углубить свои знания о христианском учении?

Примечание издателя русскоязычной версии книги

Библейский указатель