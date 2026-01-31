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Стюарт Олиотт - Троица - Что говорит Библия

Стюарт Олиотт - Троица - Что говорит Библия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Стюарт Олиотт - Троица - Что говорит Библия?

Пер. с англ. — Минск : А. Н. Вараксин, 2023. — 144 с.

ISBN 978-985-7299-57-7

Стюарт Олиотт - Троица – Содержание

Введение

  • 1. Как Ты велик, мой Бог!

  • 2. Бог один

  • 3. Отец есть Бог

  • 4. Господь Иисус Христос, Сын, есть Бог

  • 5. Святой Дух есть Бог

  • 6. Три разные личности

  • 7. Вечное рождение Сына

  • 8. Вечное исхождение Святого Духа

  • 9. Благословенная Троица!

  • 10. Ошибки, которых следует избегать

  • 11. Истина для жизни

Приложение 1. Никейский символ веры

Приложение 2. Как углубить свои знания о христианском учении?

Примечание издателя русскоязычной версии книги

Библейский указатель

Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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