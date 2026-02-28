Экзегетическое исследование Дара иных языков. Представляет интерес для наших современников.

Суханов - О даре языков в Древней Церкви

Чернигов, 1914 г

Суханов - О даре языков в Древней Церкви - Введение

Дар языков или, как обыкновенно говорят, глоссолалия, представляет собою чрезвычайное и исключительное, никогда после не повторявшееся в истории, но вместе с тем довольно распространенное явление в жизни верующих первых двух веков христианства. Пред Своим вознесением Спаситель обетовал, что этот дар, среди прочих знамений будет сопутствовать искренней и глубокой вере в Него: уверовавшие в Него, обетовал Он, «будут говорить новыми языками» . Действительно, на первых же страницах Апостольской истории мы читаем, что «через несколько дней» после вознесения Господня, в течение которых ближайшие последователи Христа «единодушно пребывали в молитве и молении» и с верою слову своего Учителя ждали облечься «силою свыше», чтобы стать свидетелями о Христе «даже до края земли», в великий день Пятидесятницы пришел «иной Утешитель», юная Церковь Христова «исполнилась Духа Св.», и явление силы Его, начало особенного присутствия Его в ней открылось в том, что « исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».

Позднее дарованием языков Корнилию и «многим собравшимся» в доме его (10. 44, срв. 27) Св. Дух указал, что и язычникам должна быть беспрепятственно открыта «дверь веры» (14, 27. 15, 4): «верующие из обрезанных, рассказывает Дееписатель,… изумились, что дар Св. Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Еще позднее, когда Св. Павел крестил в Ефесе учеников Иоанновых (19, 1 – 5), дар языков засвидетельствовал о бесконечной разнице между крещением Иоанновым и крещением «во Христа Иисуса»: «когда Павел возложил на этих учеников руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить языками и пророчествовать». Наконец, Ап. Павел в своем первом послании к Коринфянам вопросу о даре языков посвящает почти целую главу (14, 1-28. 39 – 40), основная мысль которой та, что дар языков бесполезен для «назидания» Церкви, если он не соединяется с даром истолкования, и что, следовательно, напрасно, новообращенные коринфяне, с детским легкомыслием (срв.1 Кор.14:20), предпочитают его дару пророчества.

Больше новозаветные писания не упоминают о даре языков. Но и указанные места говорят за то, что этот дар не редко посылался верующим. Он не иссякал в Церкви до дней Иринея Лионского, который пишет о себе и своих современниках: (Contr. haer.V, 6, 1. Cfr.Euseb. eccl. hist. V, 7) «мы слышим многих братьев в Церкви, имеющих пророческие дарования и чрез (Святого) Духа говорящих различными языками и для общей пользы выводящих наружу сокровенное людей и изъясняющих тайны Божии». Позднейшие церковные писатели не упоминают о глоссолалии, как современном им явлении, а Златоуст, приступая к объяснению отдела о духовных дарованиях (12-14 гл.) в первом послании к Коринфянам, замечает: «все это место очень неясно; неясность же производит незнание и отсутствие фактов, некогда случавшихся, а теперь не встречающихся». Следовательно, в его время харисмы, в том числе и дар языков, уже оскудели в Церкви.