Сухдео Патрик - За завесой - Учебное пособие по исламу - Ислам – Краткий справочник для христианина

Предлагаемое учебное пособие разработано в помощь христианам, желающим получить сведения об исламе, а также понять мировоззрение мусульманских народов.

В ходе изучения данного материала вы поймёте, в чём заключается разница между исламской и христианской верой. Несмотря на явные различия между ними, следует помнить главное: христиане и мусульмане являются Божьим творением; и те, и другие ценят такие качества, как великодушие и добродетель. К тому же на некоторых территориях они мирно соседствовали в течение нескольких столетий. Поэтому нам, христианам, подобает проявлять Божью любовь к мусульманским друзьям.

Цель этого курса – помочь христианам увидеть разницу между исламом и христианской верой, а также осознать, насколько широко распространилась религия мусульман в современном мире и каким путём она развивалась в прошлом.

О том, как донести Благую весть мусульманскому миру, мы поговорим в последней главе, за которой последует краткий глоссарий исламских терминов. Все главы включают в себя чтение библейских стихов, которые необходимы для лучшего понимания темы.

У вас есть возможность использовать данное пособие как в целях самостоятельного обучения, так и в группе по программе, рассчитанной на тринадцать недель. Помимо прочего, на пятой странице вы ознакомитесь с приблизительным планом трёхдневного семинара по исламу.

Если группа не успевает охватить полностью все главы, руководителю необходимо выбрать темы, которые, по его мнению, наиболее важны для учащихся (каждая глава сама по себе является завершённой темой).

В конце каждой главы даны вопросы, на которые вы можете ответить письменно. При изучении материала в группе эти вопросы помогут вам в организации общей дискуссии. Однако они являются лишь базой данных, поэтому руководитель вправе пропускать или же дополнять то, что он считает нужным.

Сухдео Патрик - За завесой - Учебное пособие по исламу

Перевод с английского Гузали Талиповой. - Корнталь: Свет на Востоке, 2017. – 112 с.

ISBN 978-3-944772-23-3

Сухдео Патрик - За завесой – Содержание

Предисловие

Список тематической литературы

Образец трёхдневного семинара

1. Божье могущество и любовь

Наш Бог велик

Наш Бог очень близок

Ислам и мусульмане

Любить, а не бояться

Духовная подготовка

2. Жизнь Мухаммеда

Что мы знаем о Мухаммеде

Ранний период жизни Мухаммеда

Видения Мухаммеда

Обращение Мухаммеда к войне и насилию

Мухаммед, христиане и иудеи

Мухаммед: кончина и наследие

3. Краткая история ислама

После смерти Мухаммеда

Распространение ислама

Крестовые походы

Ислам в наши дни

4. История ислама на территории бывшего СССР

История до 1917 года

Ислам в Советском Союзе

Постсоветский период

Исламские направления среди мусульман СССР

5. Пять столпов ислама

Религия добрых дел I. Свидетельство веры (шахад́а) II. Молитва (намаз́) III. Пост (саум) IV. Даяние (закят́) V. Паломничество в Мекку (хадж)

Джихад, или шестой столп?

6. Влияния на ислам

Иудейское и христианское вероучения и культуры

Влияние зороастризма

Влияние язычества: паломничество в Мекку

7. Разделения внутри ислама

Сунниты

Шииты

Суфизм (исламский мистицизм)

Народный ислам

Традиционный ислам

Прогрессивный (либеральный) ислам

Радикальный ислам (исламизм)

8. Коран

Как Коран стал книгой

Как мусульмане трактуют Коран

Понимание Корана

Содержание Корана

Что говорит Коран о Библии и Иисусе Христе

9. Мусульманские традиции и закон

Сунна

Хадисы

Шариат

Шариат и немусульмане

Такия

«Последнее время» в исламе

10. Культура мусульман и их мировоззрение

Ислам как образ жизни

Честь и позор

Постоянный страх

Обвинения в адрес иноверцев

Исламская нация и умма

Благоговение перед Мухаммедом

11. Женщины в исламе

Роль женщины в семье

Внешний вид

Правовой статус женщины

Брак

Отношение к женщинам-христианкам

Развод

Духовные обязанности

12. Отношение к иноверцам

Категории иноверцев

Отношение к иноверцам при Мухаммеде

Отношение к иноверцам в наши дни

Причины гонений

Обращённые из ислама в христианство

13. Как донести мусульманам Благую весть

Молитва

Дружба

С чего начать

Библейская история и её применение

Решение следовать за Христом

Забота о новообращённом

Ученичество

Глоссарий

Патрик Сукдео – Ислам – Краткий справочник для христианина

Санкт-Петербург: Варнава, 2005. – 92 с.

Патрик Сукдео – Ислам – Краткий справочник для христианина – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСЛАМА

2 ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА

3 КОРАН

4 ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА

5 ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ

6 ШИИТЫ И СУННИТЫ

7 СУФИЗМ — ИСЛАМСКИЙ МИСТИЦИЗМ

8 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВАРНАВЫ

9 БЛАГОВЕСТИЕ СРЕДИ МУСУЛЬМАН

10 ЗАБОТА О ПРИНЯВШИХ ХРИСТИАНСТВО

Словарь терминов

Приложения

Библиография

Ислам – Краткий справочник для христианина – Учебное пособие для занятий в малых группах

Санкт-Петербург: Варнава, 2005. – 20 с.

Ислам – Краткий справочник для христианина – Учебное пособие для занятий в малых группах - Содержание