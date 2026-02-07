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Сухдео - Тайна страданий

Сухдео - Тайна страданий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

В своей новой работе Патрик Сухдео предпринимает масштабную попытку осмыслить «крестный путь» человечества. Книга представляет собой синтез библейской экзегетики и практического богословия. Автор подробно разбирает классические подходы к теодицее, показывая, где они находят опору в Писании, а где сталкиваются с пределами человеческого познания.

Особое внимание уделяется теме «сострадающего Бога» и роли Церкви как общины, разделяющей боль мира. Издание станет ценным ресурсом для пасторов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто хочет серьезно углубиться в изучение одного из самых трудных вопросов христианского мировоззрения.

Сухдео, Патрик - Тайна страданий

Санкт- Петербург: Библия для всех, 2023. — 288 с.

ISBN: 978-5-7454-1812-9

Сухдео, Патрик - Тайна страданий – Содержание

Предисловие Биная Сэмюэла

Введение

  • 1 Почему Бог допускает страдания?

  • 2 Божий ответ на наши страдания

  • 3 Иов и тайна страданий

  • 4 Страдающий Бог

  • 5 Торжество страданий

  • 6 В долине страданий

  • 7 Подготовка к гонениям

Приложение

Примечания

Источники

Указатель библейских отрывков

Общий указатель

Views 305
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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