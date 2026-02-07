Сухдео - Тайна страданий
В своей новой работе Патрик Сухдео предпринимает масштабную попытку осмыслить «крестный путь» человечества. Книга представляет собой синтез библейской экзегетики и практического богословия. Автор подробно разбирает классические подходы к теодицее, показывая, где они находят опору в Писании, а где сталкиваются с пределами человеческого познания.
Особое внимание уделяется теме «сострадающего Бога» и роли Церкви как общины, разделяющей боль мира. Издание станет ценным ресурсом для пасторов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто хочет серьезно углубиться в изучение одного из самых трудных вопросов христианского мировоззрения.
Сухдео, Патрик - Тайна страданий
Санкт- Петербург: Библия для всех, 2023. — 288 с.
ISBN: 978-5-7454-1812-9
Сухдео, Патрик - Тайна страданий – Содержание
Предисловие Биная Сэмюэла
Введение
1 Почему Бог допускает страдания?
2 Божий ответ на наши страдания
3 Иов и тайна страданий
4 Страдающий Бог
5 Торжество страданий
6 В долине страданий
7 Подготовка к гонениям
Приложение
Примечания
Источники
Указатель библейских отрывков
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