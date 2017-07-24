Данная монография посвящена истории научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. Богословский научно-образовательный процесс в России связывался преимущественно с высшими духовными школами – Санкт-Петербургской (с 1914 г. – Петроградской), Московской, Киевской и Казанской духовными академиями. Эти учебные заведения и имели право на присуждение ученых богословских степеней.

Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.

М.: Издательство ПСТГУ, 2012. ISBN 978-5-7429-0688-9

Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в - Содержания

Введение

Проблематика исследования

Историография исследования

Структура и методология

Обзор источников

Глава 1 Предпосылки и нормативно-правовое регулирование системы научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.

1.1. Предпосылки системы подготовки и аттестации научно-богословских кадров в России

1.2. Законодательная база и организация системы научно-богословской аттестации

1.3. Иерархия и специализация ученых богословских степеней

1.4. Должностной и табельно-правовой статус ученых богословских степеней

Глава 2 Подготовка научно-педагогических кадров в духовных академиях

2.1. Научная составляющая в образовании студентов духовных академий

2.2. Специальная научно-педагогическая подготовка в духовных академиях

2.3. Повышение научного уровня преподавателей духовных академий

Глава 3 Практическая деятельность системы научно-богословской аттестации в XIX – начале XX в.

3.1. Кандидатские и магистерские испытания

3.2. Подготовка диссертации

3.3. Присуждение ученой степени

3.4. Утверждение в ученой степени

3.5. Особые случаи присуждения ученых богословских степеней

Заключение

Историко-статистические результаты научно-богословской аттестации в России в 1814–1918 гг.

Итоги, выводы и перспективы

В качестве эпилога

Применимость опыта научно-богословской аттестации XIX – начала XX в. в современных условиях

Приложение 1 Доктора богословия, получившие степень до 1869 г.

Приложение 2 Магистры и кандидаты духовных академий до 1869 г.

Приложение 3 Перечень докторских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия Уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)

Приложение 4 Перечень магистерских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)



Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. - Предпосылки и нормативно-правовое регулирование системы научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в

Очевидная потребность в установлении ученых степеней в России возникла с учреждением в 1724–1725 гг. центра развития науки – Академии наук и художеств и университета при ней. Создание при академии университета для подготовки новых научных кадров – российских («натуральных») ученых – подразумевало возможность оценивать уровень их подготовки, или проводить их аттестацию. Действительно, планы дать университету особую привилегию – присваивать своим выпускникам «градусы академиков» – были. Однако эта мысль Петра I тогда осталась неосуществленной. При учреждении академии точного Устава составлено так и не было: академия жила по проекту «Положения об учреждении Академии наук и художеств», который представлял собой краткую записку с указаниями на соотношение академии и университета и на обязанности членов Академии. Первое упоминание о праве возводить лучших студентов академического университета в магистры появилось в первом Уставе Академии наук и художеств 1747 г.