Сухова - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в
Данная монография посвящена истории научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. Богословский научно-образовательный процесс в России связывался преимущественно с высшими духовными школами – Санкт-Петербургской (с 1914 г. – Петроградской), Московской, Киевской и Казанской духовными академиями. Эти учебные заведения и имели право на присуждение ученых богословских степеней.
Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.
М.: Издательство ПСТГУ, 2012.
ISBN 978-5-7429-0688-9
Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в - Содержания
Введение
Проблематика исследования
Историография исследования
Структура и методология
Обзор источников
Глава 1 Предпосылки и нормативно-правовое регулирование системы научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.
1.1. Предпосылки системы подготовки и аттестации научно-богословских кадров в России
1.2. Законодательная база и организация системы научно-богословской аттестации
Проблематика исследования
Историография исследования
Структура и методология
Обзор источников
Глава 1 Предпосылки и нормативно-правовое регулирование системы научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.
1.1. Предпосылки системы подготовки и аттестации научно-богословских кадров в России
1.2. Законодательная база и организация системы научно-богословской аттестации
1.3. Иерархия и специализация ученых богословских степеней
1.4. Должностной и табельно-правовой статус ученых богословских степеней
Глава 2 Подготовка научно-педагогических кадров в духовных академиях
2.1. Научная составляющая в образовании студентов духовных академий
2.2. Специальная научно-педагогическая подготовка в духовных академиях
2.3. Повышение научного уровня преподавателей духовных академий
Глава 3 Практическая деятельность системы научно-богословской аттестации в XIX – начале XX в.
3.1. Кандидатские и магистерские испытания
3.2. Подготовка диссертации
3.3. Присуждение ученой степени
3.4. Утверждение в ученой степени
3.5. Особые случаи присуждения ученых богословских степеней
Заключение
Историко-статистические результаты научно-богословской аттестации в России в 1814–1918 гг.
Итоги, выводы и перспективы
В качестве эпилога
Применимость опыта научно-богословской аттестации XIX – начала XX в. в современных условиях
Приложение 1 Доктора богословия, получившие степень до 1869 г.
Приложение 2 Магистры и кандидаты духовных академий до 1869 г.
Приложение 3 Перечень докторских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия Уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)
Приложение 4 Перечень магистерских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)
Глава 2 Подготовка научно-педагогических кадров в духовных академиях
2.1. Научная составляющая в образовании студентов духовных академий
2.2. Специальная научно-педагогическая подготовка в духовных академиях
2.3. Повышение научного уровня преподавателей духовных академий
Глава 3 Практическая деятельность системы научно-богословской аттестации в XIX – начале XX в.
3.1. Кандидатские и магистерские испытания
3.2. Подготовка диссертации
3.3. Присуждение ученой степени
3.4. Утверждение в ученой степени
3.5. Особые случаи присуждения ученых богословских степеней
Заключение
Историко-статистические результаты научно-богословской аттестации в России в 1814–1918 гг.
Итоги, выводы и перспективы
В качестве эпилога
Применимость опыта научно-богословской аттестации XIX – начала XX в. в современных условиях
Приложение 1 Доктора богословия, получившие степень до 1869 г.
Приложение 2 Магистры и кандидаты духовных академий до 1869 г.
Приложение 3 Перечень докторских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия Уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)
Приложение 4 Перечень магистерских диссертаций, удостоенных ученых степеней в Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской духовных академиях в период действия уставов духовных академий 1869, 1884 и 1910–1911 гг. (1869–1918 гг.)
Сухова Наталья - Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. - Предпосылки и нормативно-правовое регулирование системы научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в
Очевидная потребность в установлении ученых степеней в России возникла с учреждением в 1724–1725 гг. центра развития науки – Академии наук и художеств и университета при ней. Создание при академии университета для подготовки новых научных кадров – российских («натуральных») ученых – подразумевало возможность оценивать уровень их подготовки, или проводить их аттестацию. Действительно, планы дать университету особую привилегию – присваивать своим выпускникам «градусы академиков» – были. Однако эта мысль Петра I тогда осталась неосуществленной. При учреждении академии точного Устава составлено так и не было: академия жила по проекту «Положения об учреждении Академии наук и художеств», который представлял собой краткую записку с указаниями на соотношение академии и университета и на обязанности членов Академии. Первое упоминание о праве возводить лучших студентов академического университета в магистры появилось в первом Уставе Академии наук и художеств 1747 г.
Еще более настойчиво потребность ввести систему аттестации научных кадров обнаружилась в 1755 г. при образовании Московского университета, положившего начало российской университетской системе. Хотя институт научной аттестации как таковой еще долго не был сформирован и присуждение ученых степеней носило эпизодический характер, сама идея присуждения ученых степеней постепенно адаптировалась в русской науке. При этом система научной аттестации начинала рассматриваться не только как действенное, но и как неизбежное средство формирования национальной научной элиты.
Процесс формирования университетской системы научной аттестации, то есть постепенного введения ученых степеней («градусов») в учебную и научную деятельность преподавателей и студентов, был долгим и непростым. Одной из главных проблем было долгое отсутствие нормативно-правовой базы научной аттестации. Поэтому инициатива исходила от самих корпораций, члены которых были знакомы с научной аттестацией, действующей в странах Западной Европы, а некоторые из них были и сами обладателями ученых степеней европейских университетов и академий. Уже в конце 1760‑х гг. были отдельные случаи присуждения ученых степеней разного ранга: докторов, магистров, бакалавров. Палитра специальностей, имевших право на получение ученой степени, была естественна для университетов, как европейских, так и Московского: философия, медицина, юриспруденция. При этом начальные степени были привилегией философского факультета, как базового, для себя самого и для других факультетов.
Первые докторские степени были медицинскими. В конце 1760‑х гг. появляется ученая степень «магистра философии и свободных наук» и низшая степень, присуждаемая лучшим выпускникам университета, «бакалавра философии». Первым официальным документом, подтвердившим право Московского университета возводить в ученое докторское достоинство, был указ Екатерины II 1791 г. «О предоставлении Московскому университету права давать докторскую степень обучавшимся в оном врачебным наукам». Таким образом, постепенно складывалась трехступенчатая научная аттестация – бакалавр, магистр, доктор, – хотя системой эти одиночные присуждения степеней назвать нельзя. Единых требований и регламента для присуждения этих степеней не было. Единственным более или менее устойчивым требованием для магистерской степени являлась диссертация и ее публичная защита перед Конференцией университета. Видимо, такие же пожелания высказывались и по отношению к докторским степеням.
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