Сухова - Удмуртские мифы

Духа, обитающего в хлеву или на конюшне, называли гидмурт / гидкузё – хранитель, хозяин хлева. На его попечении находился домашний скот, который он защищал от болезней, холил и кормил. Но не всякая лошадь или корова заслуживала забот гидмурта: бывало, зашедший утром на конюшню хозяин обнаруживал, что лошадь стоит в пене. Это могло означать лишь одно: ее за что-то невзлюбил гидкузё. Нелюбимую лошадь гидмурт мог и не кормить, а для любимой питомицы воровал сено и овес у соседей. Возможно, это было проявлением враждебности или, напротив, дружелюбия не столько к бедной лошади, сколько к людям. Согласно представлениям, отношения человека с гидмуртом могли закончиться трагически.

Как отмечают наблюдатели XIX века, «о природе его можно судить по тому, что в Глазовском уезде рассказывают про мужика, который сжег Гидмурта», заездившего до полусмерти хозяйскую лошадь [Смирнов, 1890: 194]. Вероятно, это было не очень трудно, если учесть, что гидмурт является в облике «маленького старикашки». Но по некоторым данным, гидмурт мог являться, как и хозяин дома, в облике медведя. В этом случае изловивший гидмурта человек отступал. «Гидмурт действительно примерз к саням и бочке, и мужик утром увидел, что на водовозных санях сзади кадки стоит на задних лапах медведь. Мужик испугался и спрятался обратно в избу, а когда осмелился выглянуть… то на водовозных санях не было уже никого» [Первухин, 1888–1: 94].

Главная жертва гидмурту приносилась весной перед выгоном скота на летние пастбища и осенью, когда скот возвращался в зимние стойла. В молитве обычно просили, чтобы хлев наполнился холеными лошадьми и молочными коровами. На гумне, которое располагалось еще дальше, чем хлев, от жилого пространства, жил обиньмурт – хозяин овина, в котором обычно сушили снопы перед молотьбой. Сведения об этом хранителе противоречивы. Одни авторы пишут, что это людоед «с длинными зубами наподобие кочедыка» [Верещагин, 2000: 215] – металлического или костяного инструмента для плетения лаптей, напоминающего изогнутое шило.

Другие отмечают лишь то, что он пугает людей и скот на гумне, поэтому жертву ему закапывают прямо на гумне или в овине, испрашивая защиты от пожаров и ветров. Ему также оставляют последний необмолоченный сноп, который привязывают к кровельной балке овина. Обиньмурт, таким образом, выступал хранителем духа поля, который, по поверьям, пребывал в последнем снопе. Последние снопы всегда вязали молча. Такое молчание имело, как всегда в подобных случаях, двойной контекст. С одной стороны, причина вполне материальна, ведь дожинки (жатва на последней полосе) – это завершение работы, когда все уже устали, и молчание это – способ максимально сосредоточиться на последнем рывке.

С другой стороны, молчание символично, поскольку это ритуальный способ сохранить важнейшую тайну – тайну и силу будущего урожая, которая была сконцентрирована в последнем снопе. Дух поля иногда называли хлебным волком, которого необходимо было удержать либо убить – в любом случае присвоить. Любопытно, что сюжет обмолота зерна с помощью цепа (молотила) в загадке включает образ волка: «Среди поля скачет волк без поясницы» или «По хлебу мечется волк с переломленной спиной» [Гаврилов, 1880: 122; Первухин, 1888–3: 81].

Мария Сухова – Удмуртские мифы. От Инмара и Матери солнца до свадьбы леших и половинчатого человека

Серия – «Мифы от и до. Россия»

Издательство – «МИФ»

Москва – 2026 г. / 155 с.

ISBN 978-5-00250-949-2

леших и половинчатого человека – Содержание