Новое сканирование клуба

Последние двадцать-тридцать лет наблюдается возобновление дискуссий среди философов Великобритании и Соединенных Штатов по вопросу бытия Бога, причем ведутся они на очень высоком интеллектуальном уровне. Признано, что предмет дискуссий не только в высшей степени важен, но и представляет собой огромный интеллектуальный интерес. Христианские мыслители играли ведущую роль в этих дискуссиях, и это привело к значительному росту числа студентов-философов, занимающихся философией религии.

Однако широкой публике мало что стало известно относительно этих дискуссий. Под воздействием журналистов и других представителей средств массовой информации общественность пришла к выводу о том, что бытие Бога едва ли можно подтвердить рациональными средствами, а религиозная вера вообще не является делом разума. На позиции общественности в этом вопросе оказали воздействие несколько книг, написанных выдающимися учеными, в том числе книги Ричарда Докинса «Слепой часовщик» и Стивена Хокинга «Краткая история времени». У меня почти нет возражений против отстаиваемых в них научных теорий, и я могу лишь выразить восхищение глубиной научной интуиции Хокинга и ясностью мысли Докинса.

Вместе с тем эти книги содержат предположение, что представленные в них научные теории не указывают на Бога, который каким бы то ни было образом поддерживал бы и направлял мир. Упомянутые авторы в то же время не очень сведущи в философских вопросах и зачастую даже не осознают, насколько их воззрения относительно Бога уязвимы для критики. Цель, которую я преследовал при написании данной книги, заключается в том, чтобы как-то исправить ситуацию, представив на суд широкой публики сокращенный вариант позитивной аргументации в пользу бытия Бога, которую я ранее разработал в своей книге «Существование Бога».

Суинберн Ричард - Есть ли Бог?

Пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»).

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 120 с.

ISBN 5-89647-153-Х

Суинберн Ричард - Есть ли Бог? - Содержание

Предисловие ко второму русскому изданию

Введение

Глава 1. БОГ

Глава 2. КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ОБЪЯСНЯЕМ ВЕЩИ Два вида объяснения Оправдание объяснения

Глава 3. ПРОСТОТА БОГА Последнее объяснение Простота теизма

Глава 4. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ МИР И ЕГО ПОРЯДОК Вселенная и ее естественные законы Человеческие и животные тела

Глава 5 КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ Человеческие души Отсутствие научного объяснения Теистическое объяснение

Глава 6. ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ ЗЛО Моральное зло Природное зло

Глава 7. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ ЧУДЕСА И РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ Чудеса Откровение Христианское откровение Религиозный опыт



Эпилог: ИТАК, ЧТО ЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?

Суинберн Ричард - Есть ли Бог? - Предисловие ко второму русскому изданию

Большое удовольствие для меня - православного христианина, говорящего по-русски, - приветствовать переиздание русского перевода этой краткой презентации моего естественного богословия. Естественное богословие занимается выяснением на основе наиболее общих характеристик мироздания доказательств существования Бога как его (мироздания) Творца и Вседержителя. Тот взгляд, что знание о бытии Бога может быть получено с помощью рациональных доводов, всегда разделялся большинством христиан.

Св. Павел придерживался этого взгляда (см. Рим 1:18-20); разделяли его также Ириней и Августин, а также некоторые из авторитетнейших отцов церкви, почитаемые в православной традиции, - Григорий Нисский, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. Все, что я пытался сделать здесь (а в более разработанном виде - в своей книге The Existence of God, second edition, 2004), - это отчетливо выразить эти доводы с помощью современного понимания того, что и для чего является очевидным основанием (т.е. какие данные являются очевидным основанием той или иной крупной теории), а также с помощью позднейшего философского и научного понимания природы физического мира и того, как он функционирует.

Естественное богословие всегда принималось всерьез - как его приверженцами, так и его оппонентами - вплоть до начала XIX столетия, когда мыслители почуствовали сильное скептическое влияние Дэвида Юма и Иммануила Канта. Эти два философа создали принципы, предназначенные для того, чтобы показать, что разум никогда не сможет прийти к оправданным выводам о существовании Бога. Но если наука чему-то нас научила за последние два века, то именно тому, что мы можем достигнуть вполне оправданных умозаключений относительно вещей, находящихся далеко за пределами непосредственного опыта: атомов, глюонов, кварков, Большого Взрыва и расширения физической Вселенной. Принципы Юма и Канта, должно быть, ошибочны. Поэтому нам следует применять те принципы, основываясь на которых, мы узнаем о кварках и Большом Взрыве, дабы продвигаться все дальше - к последнему Истоку всех вещей.

Ричард Суинберн Февраль 2006 г.