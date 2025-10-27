Суинберн - Есть ли Бог?
Новое сканирование клуба
Последние двадцать-тридцать лет наблюдается возобновление дискуссий среди философов Великобритании и Соединенных Штатов по вопросу бытия Бога, причем ведутся они на очень высоком интеллектуальном уровне. Признано, что предмет дискуссий не только в высшей степени важен, но и представляет собой огромный интеллектуальный интерес. Христианские мыслители играли ведущую роль в этих дискуссиях, и это привело к значительному росту числа студентов-философов, занимающихся философией религии.
Однако широкой публике мало что стало известно относительно этих дискуссий. Под воздействием журналистов и других представителей средств массовой информации общественность пришла к выводу о том, что бытие Бога едва ли можно подтвердить рациональными средствами, а религиозная вера вообще не является делом разума. На позиции общественности в этом вопросе оказали воздействие несколько книг, написанных выдающимися учеными, в том числе книги Ричарда Докинса «Слепой часовщик» и Стивена Хокинга «Краткая история времени». У меня почти нет возражений против отстаиваемых в них научных теорий, и я могу лишь выразить восхищение глубиной научной интуиции Хокинга и ясностью мысли Докинса.
Вместе с тем эти книги содержат предположение, что представленные в них научные теории не указывают на Бога, который каким бы то ни было образом поддерживал бы и направлял мир. Упомянутые авторы в то же время не очень сведущи в философских вопросах и зачастую даже не осознают, насколько их воззрения относительно Бога уязвимы для критики. Цель, которую я преследовал при написании данной книги, заключается в том, чтобы как-то исправить ситуацию, представив на суд широкой публики сокращенный вариант позитивной аргументации в пользу бытия Бога, которую я ранее разработал в своей книге «Существование Бога».
Суинберн Ричард - Есть ли Бог?
Пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»).
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 120 с.
ISBN 5-89647-153-Х
Суинберн Ричард - Есть ли Бог? - Содержание
Предисловие ко второму русскому изданию
Введение
- Глава 1. БОГ
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Глава 2. КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ОБЪЯСНЯЕМ ВЕЩИ
- Два вида объяснения
- Оправдание объяснения
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Глава 3. ПРОСТОТА БОГА
- Последнее объяснение
- Простота теизма
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Глава 4. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ МИР И ЕГО ПОРЯДОК
- Вселенная и ее естественные законы
- Человеческие и животные тела
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Глава 5 КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ
- Человеческие души
- Отсутствие научного объяснения
- Теистическое объяснение
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Глава 6. ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ ЗЛО
- Моральное зло
- Природное зло
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Глава 7. КАКИМ ОБРАЗОМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ОБЪЯСНЯЕТ ЧУДЕСА И РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ
- Чудеса
- Откровение
- Христианское откровение
- Религиозный опыт
Эпилог: ИТАК, ЧТО ЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Суинберн Ричард - Есть ли Бог? - Предисловие ко второму русскому изданию
Большое удовольствие для меня - православного христианина, говорящего по-русски, - приветствовать переиздание русского перевода этой краткой презентации моего естественного богословия. Естественное богословие занимается выяснением на основе наиболее общих характеристик мироздания доказательств существования Бога как его (мироздания) Творца и Вседержителя. Тот взгляд, что знание о бытии Бога может быть получено с помощью рациональных доводов, всегда разделялся большинством христиан.
Св. Павел придерживался этого взгляда (см. Рим 1:18-20); разделяли его также Ириней и Августин, а также некоторые из авторитетнейших отцов церкви, почитаемые в православной традиции, - Григорий Нисский, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. Все, что я пытался сделать здесь (а в более разработанном виде - в своей книге The Existence of God, second edition, 2004), - это отчетливо выразить эти доводы с помощью современного понимания того, что и для чего является очевидным основанием (т.е. какие данные являются очевидным основанием той или иной крупной теории), а также с помощью позднейшего философского и научного понимания природы физического мира и того, как он функционирует.
Естественное богословие всегда принималось всерьез - как его приверженцами, так и его оппонентами - вплоть до начала XIX столетия, когда мыслители почуствовали сильное скептическое влияние Дэвида Юма и Иммануила Канта. Эти два философа создали принципы, предназначенные для того, чтобы показать, что разум никогда не сможет прийти к оправданным выводам о существовании Бога. Но если наука чему-то нас научила за последние два века, то именно тому, что мы можем достигнуть вполне оправданных умозаключений относительно вещей, находящихся далеко за пределами непосредственного опыта: атомов, глюонов, кварков, Большого Взрыва и расширения физической Вселенной. Принципы Юма и Канта, должно быть, ошибочны. Поэтому нам следует применять те принципы, основываясь на которых, мы узнаем о кварках и Большом Взрыве, дабы продвигаться все дальше - к последнему Истоку всех вещей.
Ричард Суинберн Февраль 2006 г.
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