Сукдео – Вера и насилие
Стакан наполовину наполнен или он полупустой? Люди объясняют факты в зависимости от множества обстоятельств, внутренних или внешних, осознанных или неосознанных. Это замечание особенно справедливо для религиозной сферы, где основополагающие писания могут быть истолкованы с абсолютно различных позиций, - ведь в конечном счете невозможно ни доказать, ни опровергнуть безусловную истинность какой-либо из трактовок.
В других областях жизни также возможны противоположные точки зрения на одно и то же явление. Американская «война против террора», последовавшая после трагических событий И сентября 2001 г., многими мусульманами расценивается как «война против ислама» - вопреки заявлениям западного политического руководства.
Тема этой книги, исламская военная доктрина, связана с серьезной путаницей. Мы можем, однако, быть уверены в том, что внимание к войне характерно для исламского богословия с ранних времен до наших дней. Мы также уверены: существует множество совершенно различных трактовок, каждая из которых имеет искренних приверженцев среди мусульман.
Примером многообразия интерпретаций может, несомненно, служить само слово «джихад» («усердие [в вере]»). Для некоторых мусульман оно значит распростра нение ислама военными средствами в качестве религиозной и политической системы. Это - «джихад меча». Для других джихад есть духовная борьба с искушениями и грехом ради совершенствования самого верующего - «джихад сердца». Существуют еще и промежуточные объяснения, «джихад слова» и «джихад дела», уничижение несправедливости и совершение благих дел.
Необходимо отметить, что термин «священная война», которым так часто переводят слово «джихад», отсутствует в классическом арабском. Есть существительное со значением «война» (харб) и прилагательное «святой» (мукаддас), из которых в современном арабском иногда образуют словосочетание, однако в классическом языке оно напрочь отсутствовало. Тем не менее, в пользу термина «священная война», в смысле «война по велению Всевышнего», свидетельствует тот факт, что за словом «джихад» в мусульманских источниках нередко следует упоминание о «пути Аллаха», а также доминирующее понимание джихада в связи с военными действиями у средневековых исламских правоведов.
Патрик Сукдео – Вера и насилие - Современные ответы на исторические вопросы
Санкт- Петербург: «ВАРНАВА», 2013. – 243 с.
ISBN 978-5-7454-1287-5
Патрик Сукдео – Вера и насилие – Содержание
Предисловие
- 1. Введение: интерпретация источников
- 2. Источники: Коран, предание, закон
- 3. Теология войны, мира и империализма
- 4. История: Мухаммад и его преемники
- 5. Воинственные секты и движения: прошлое и настоящее
- 6. Мотивация боевиков-смертников
- 7. Подготовка исламского боевика
- 8. Современная мусульманская полемика
- 9. Ответы на вызовы исламского терроризма
- 10. Заключение
Приложение 1. Традиционные направления в исламе
Приложение 2. Современные исламские движения
Приложение 3. Сети современных радикальных исламистов
Приложение 4. Обращение бин Ладена
Приложение 5. Редакционная статья в «Аль-Масаа»
Приложение 6. Документ Заркауи
Словарь терминов
Библиография
Большое спасибо!