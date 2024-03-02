Стакан наполовину наполнен или он полупустой? Люди объясняют факты в зависимости от множества обстоятельств, внутренних или внешних, осознанных или неосознанных. Это замечание особенно справедливо для религиозной сферы, где основополагающие писания могут быть истолкованы с абсолютно различных позиций, - ведь в конечном счете невозможно ни доказать, ни опровергнуть безусловную истинность какой-либо из трактовок.

В других областях жизни также возможны противоположные точки зрения на одно и то же явление. Американская «война против террора», последовавшая после трагических событий И сентября 2001 г., многими мусульманами расценивается как «война против ислама» - вопреки заявлениям западного политического руководства.

Тема этой книги, исламская военная доктрина, связана с серьезной путаницей. Мы можем, однако, быть уверены в том, что внимание к войне характерно для исламского богословия с ранних времен до наших дней. Мы также уверены: существует множество совершенно различных трактовок, каждая из которых имеет искренних приверженцев среди мусульман.

Примером многообразия интерпретаций может, несомненно, служить само слово «джихад» («усердие [в вере]»). Для некоторых мусульман оно значит распростра нение ислама военными средствами в качестве религиозной и политической системы. Это - «джихад меча». Для других джихад есть духовная борьба с искушениями и грехом ради совершенствования самого верующего - «джихад сердца». Существуют еще и промежуточные объяснения, «джихад слова» и «джихад дела», уничижение несправедливости и совершение благих дел.

Необходимо отметить, что термин «священная война», которым так часто переводят слово «джихад», отсутствует в классическом арабском. Есть существительное со значением «война» (харб) и прилагательное «святой» (мукаддас), из которых в современном арабском иногда образуют словосочетание, однако в классическом языке оно напрочь отсутствовало. Тем не менее, в пользу термина «священная война», в смысле «война по велению Всевышнего», свидетельствует тот факт, что за словом «джихад» в мусульманских источниках нередко следует упоминание о «пути Аллаха», а также доминирующее понимание джихада в связи с военными действиями у средневековых исламских правоведов.

Патрик Сукдео – Вера и насилие - Современные ответы на исторические вопросы

Санкт- Петербург: «ВАРНАВА», 2013. – 243 с.

ISBN 978-5-7454-1287-5

Патрик Сукдео – Вера и насилие – Содержание

Предисловие

1. Введение: интерпретация источников

2. Источники: Коран, предание, закон

3. Теология войны, мира и империализма

4. История: Мухаммад и его преемники

5. Воинственные секты и движения: прошлое и настоящее

6. Мотивация боевиков-смертников

7. Подготовка исламского боевика

8. Современная мусульманская полемика

9. Ответы на вызовы исламского терроризма

10. Заключение

Приложение 1. Традиционные направления в исламе

Приложение 2. Современные исламские движения

Приложение 3. Сети современных радикальных исламистов

Приложение 4. Обращение бин Ладена

Приложение 5. Редакционная статья в «Аль-Масаа»

Приложение 6. Документ Заркауи

Словарь терминов

Библиография