Сундар-Синг - У ног Иисуса

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Книга Саду Сундара Синга «У ног Иисуса» представляет собой глубокий мистический труд, написанный в форме диалога между Учителем (Христом) и Учеником. Автор, известный как «апостол с окровавленными ногами», переносит восточную созерцательность на почву христианской веры. В этой книге он делится откровениями, полученными им во время длительных молитв и видений, стремясь объяснить сложные вопросы духовной жизни через простые и поэтичные притчи и метафоры.

Основное содержание сосредоточено на поиске внутреннего мира, смысле страданий и природе истинной молитвы. Христос в книге отвечает на сомнения Ученика, объясняя, почему Бог допускает испытания, в чем заключается суть греха и как человеческая душа может достичь единства со своим Творцом. Сундар Синг подчеркивает, что истинное богопознание происходит не через интеллектуальные усилия, а через смиренное пребывание «у ног Иисуса», где тишина сердца становится местом встречи с Божественным светом.

Автор использует яркие образы природы — солнца, цветов, воды и соли, чтобы проиллюстрировать духовные законы. Он учит, что подобно тому, как соль должна раствориться, чтобы придать вкус пище, так и верующий должен умереть для своего «я», чтобы проявить жизнь Христа. Книга наполнена миром и тишиной, являясь не столько богословским трактатом, сколько путеводителем по внутреннему святилищу души для тех, кто жаждет живого общения с Богом.

Саду Сундар-Синг – У ног Иисуса

Grosswallstadt: Библейская Миссия – СЕО, 1991. – 48 с.

Саду Сундар-Синг – У ног Иисуса - Содержание

Предисловие

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЭТЮДЫ

  • ДУХОВНОЕ ПРОЗРЕНИЕ

  • ,,НЕБО НА ЗЕМЛЕ..."

  • "НЕДАЛЕКО ТЫ ОТ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ..."

  • ХРИСТОС – ЖИЗНЬ

  • ,,ОН ПРИНИМАЕТ ГРЕШНИКОВ"

  • ЖИВОЙ ХРИСТОС

Views 107
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

