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Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз!

Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! - Загадки и головоломки на недельные главы Торы и праздники
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Theology
«Учит рабби Йосе: спускайся наверх, поднимай- ся вниз. Человек, возвышающий себя над Торой, и использующий ее ради собственной гордыни, бу- дет принижен. А если он умаляет свое достоин- створади Торы, в результате он будет возвышен» (Авот дерабби Натан II, 22, 1).
В этой короткой книге собраны вопросы на тему недель- ных глав Торы и праздников. Это вторая наша книга на данную тему. Здесь мы старались не задавать те же во- просы, что и в первой книге.
Уровень вопросов - разный. На многие из них сможет ответить любой, но некоторые - очень сложны. Многие из вопросов неоднозначны, и на них могут быть даны несколько ответов.
Большинство вопросов можно использовать и для со- ревнований среди детей, и для бесед за субботним сто- лом. Некоторые же вопросы могут потребовать поиска ответов в течение всей жизни. Пожалуйста, после про- чтения вопроса, не торопитесь сразу читать ответ.
* * *
1. Какое Имя Творца используется при описании творения мира и почему?
В описании творения мира используется только Имя «Элоким», а не главное четырехбуквенное Имя. Причина в том, что главное Имя Творца указывает на Его особое вмешательство в историю - «хашгаха пратит» (см. Мальбим 2:4, см. также другие объяснения в ГР”А там же, а также Раши 1:1, Берешит Рабба 13:3).
2. А когда впервые упоминается главное Имя Всевышнего?
Во второй главе (2:4) уже после создания человека.
3. «Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда поешь от него, ты умрешь» (2:17). Почему же тогда Адам не умер в день своего греха?
Одно из объяснений: так как Адам раскаялся, Всевышний отменил приговор.

Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! - Загадки и головоломки на недельные главы Торы и праздники

Brooklyn: Torah Center Beit Malkiel, 2019. – 259 с.

Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • ВОПРОСЫ ПО НЕДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ ТОРЫ
  • ГЛАВА БЕРЕШИТ
  • ГЛАВА HOAX
  • ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА
  • ГЛАВА ВАЕРА
  • ГЛАВА ХАЕЙ САРА
  • ГЛАВА ТОЛДОТ
  • ГЛАВА ВАЕЦЕ
  • ГЛАВА ВАЙИШЛАХ
  • ГЛАВА ВАЕШЕВ
  • ГЛАВА МИКЕЦ
  • ГЛАВА ВАЙИГАШ
  • ГЛАВА ВАЕХИ
  • ГЛАВА ШЕМОТ
  • ГЛАВА ВАЭРА
  • ГЛАВА БО
  • ГЛАВА БЕШАЛАХ
  • ГЛАВА ЙИТРО
  • ГЛАВА МИШПАТИМ
  • ГЛАВА ТРУМА
  • ГЛАВА ТЕЦАВЕ
  • ГЛАВА КИ ТИСА
  • ГЛАВА ВАЯКХЕЛЬ
  • ГЛАВА ПЕКУДЕЙ
  • ГЛАВА ВАИКРА
  • ГЛАВА ЦАВ
  • ГЛАВА ШМИНИ
  • ГЛАВА ТАЗРИА
  • ГЛАВА МЕЦОРА
  • ГЛАВА ΑΧΑΡΕ МОТ
  • ГЛАВА КЕДОШИМ
  • ГЛАВА ЭМОР
  • ГЛАВА БЕХАР
  • ГЛАВА БЕХУКОТАЙ
  • ГЛАВА БЕМИДБАР
  • ГЛАВА МАСО
  • ГЛАВА БЕХААЛОТХА
  • ГЛАВА ШЕЛАХ
  • ГЛАВА КОРАХ
  • ГЛАВА ХУКАТ
  • ГЛАВА БАЛАК
  • ГЛАВА ПИНХАС
  • ГЛАВЫ МАТОТ-МАССЕЙ
  • ГЛАВА ДЕВАРИМ
  • ГЛАВА ВАЭТХАНАН
  • ГЛАВА ЭКЕВ
  • ГЛАВА РЭЭ
  • ГЛАВА ШОФТИМ
  • ГЛАВА КИ ТЕЦЕ
  • ГЛАВА КИТАВО
  • ГЛАВА НИЦАВИМ
  • ГЛАВА ВАЕЛЕХ
  • ГЛАВА ХААЗИНУ
  • ГЛАВА ВЕЗОТАБРАХА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • ВОПРОСЫ ПО ЕВРЕЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
  • ВОПРОСЫ К ПЕСАХУ
  • ВОПРОСЫ К ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ ПЕСАХА
  • ВОПРОСЫ К ШАВУОТУ
  • ВОПРОСЫ К ПОСТАМ И ДЕВЯТОМУ АВА
  • ВОПРОСЫ К РОШ АШАНЕ И ЙОМ КИПУРУ
  • ВОПРОСЫ К СУККОТУ
  • ВОПРОСЫ К ХАНУКЕ
  • ВОПРОСЫ К ПУРИМУ
Views 221
Rating 4.8 / 5
Added 29.05.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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