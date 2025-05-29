«Учит рабби Йосе: спускайся наверх, поднимай- ся вниз. Человек, возвышающий себя над Торой, и использующий ее ради собственной гордыни, бу- дет принижен. А если он умаляет свое достоин- створади Торы, в результате он будет возвышен» (Авот дерабби Натан II, 22, 1).

В этой короткой книге собраны вопросы на тему недель- ных глав Торы и праздников. Это вторая наша книга на данную тему. Здесь мы старались не задавать те же во- просы, что и в первой книге.

Уровень вопросов - разный. На многие из них сможет ответить любой, но некоторые - очень сложны. Многие из вопросов неоднозначны, и на них могут быть даны несколько ответов.

Большинство вопросов можно использовать и для со- ревнований среди детей, и для бесед за субботним сто- лом. Некоторые же вопросы могут потребовать поиска ответов в течение всей жизни. Пожалуйста, после про- чтения вопроса, не торопитесь сразу читать ответ.

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1. Какое Имя Творца используется при описании творения мира и почему?

В описании творения мира используется только Имя «Элоким», а не главное четырехбуквенное Имя. Причина в том, что главное Имя Творца указывает на Его особое вмешательство в историю - «хашгаха пратит» (см. Мальбим 2:4, см. также другие объяснения в ГР”А там же, а также Раши 1:1, Берешит Рабба 13:3).

2. А когда впервые упоминается главное Имя Всевышнего?

Во второй главе (2:4) уже после создания человека.

3. «Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда поешь от него, ты умрешь» (2:17). Почему же тогда Адам не умер в день своего греха?

Одно из объяснений: так как Адам раскаялся, Всевышний отменил приговор.

Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! - Загадки и головоломки на недельные главы Торы и праздники

Brooklyn: Torah Center Beit Malkiel, 2019. – 259 с.

Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОПРОСЫ ПО НЕДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ ТОРЫ

ГЛАВА БЕРЕШИТ

ГЛАВА HOAX

ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА

ГЛАВА ВАЕРА

ГЛАВА ХАЕЙ САРА

ГЛАВА ТОЛДОТ

ГЛАВА ВАЕЦЕ

ГЛАВА ВАЙИШЛАХ

ГЛАВА ВАЕШЕВ

ГЛАВА МИКЕЦ

ГЛАВА ВАЙИГАШ

ГЛАВА ВАЕХИ

ГЛАВА ШЕМОТ

ГЛАВА ВАЭРА

ГЛАВА БО

ГЛАВА БЕШАЛАХ

ГЛАВА ЙИТРО

ГЛАВА МИШПАТИМ

ГЛАВА ТРУМА

ГЛАВА ТЕЦАВЕ

ГЛАВА КИ ТИСА

ГЛАВА ВАЯКХЕЛЬ

ГЛАВА ПЕКУДЕЙ

ГЛАВА ВАИКРА

ГЛАВА ЦАВ

ГЛАВА ШМИНИ

ГЛАВА ТАЗРИА

ГЛАВА МЕЦОРА

ГЛАВА ΑΧΑΡΕ МОТ

ГЛАВА КЕДОШИМ

ГЛАВА ЭМОР

ГЛАВА БЕХАР

ГЛАВА БЕХУКОТАЙ

ГЛАВА БЕМИДБАР

ГЛАВА МАСО

ГЛАВА БЕХААЛОТХА

ГЛАВА ШЕЛАХ

ГЛАВА КОРАХ

ГЛАВА ХУКАТ

ГЛАВА БАЛАК

ГЛАВА ПИНХАС

ГЛАВЫ МАТОТ-МАССЕЙ

ГЛАВА ДЕВАРИМ

ГЛАВА ВАЭТХАНАН

ГЛАВА ЭКЕВ

ГЛАВА РЭЭ

ГЛАВА ШОФТИМ

ГЛАВА КИ ТЕЦЕ

ГЛАВА КИТАВО

ГЛАВА НИЦАВИМ

ГЛАВА ВАЕЛЕХ

ГЛАВА ХААЗИНУ

ГЛАВА ВЕЗОТАБРАХА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ