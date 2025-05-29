Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз!
«Учит рабби Йосе: спускайся наверх, поднимай- ся вниз. Человек, возвышающий себя над Торой, и использующий ее ради собственной гордыни, бу- дет принижен. А если он умаляет свое достоин- створади Торы, в результате он будет возвышен» (Авот дерабби Натан II, 22, 1).
В этой короткой книге собраны вопросы на тему недель- ных глав Торы и праздников. Это вторая наша книга на данную тему. Здесь мы старались не задавать те же во- просы, что и в первой книге.
Уровень вопросов - разный. На многие из них сможет ответить любой, но некоторые - очень сложны. Многие из вопросов неоднозначны, и на них могут быть даны несколько ответов.
Большинство вопросов можно использовать и для со- ревнований среди детей, и для бесед за субботним сто- лом. Некоторые же вопросы могут потребовать поиска ответов в течение всей жизни. Пожалуйста, после про- чтения вопроса, не торопитесь сразу читать ответ.
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1. Какое Имя Творца используется при описании творения мира и почему?
В описании творения мира используется только Имя «Элоким», а не главное четырехбуквенное Имя. Причина в том, что главное Имя Творца указывает на Его особое вмешательство в историю - «хашгаха пратит» (см. Мальбим 2:4, см. также другие объяснения в ГР”А там же, а также Раши 1:1, Берешит Рабба 13:3).
2. А когда впервые упоминается главное Имя Всевышнего?
Во второй главе (2:4) уже после создания человека.
3. «Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда поешь от него, ты умрешь» (2:17). Почему же тогда Адам не умер в день своего греха?
Одно из объяснений: так как Адам раскаялся, Всевышний отменил приговор.
Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! - Загадки и головоломки на недельные главы Торы и праздники
Brooklyn: Torah Center Beit Malkiel, 2019. – 259 с.
Рав Хаим Суницкий – Спустись наверх! Поднимись вниз! – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ВОПРОСЫ ПО НЕДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ ТОРЫ
- ГЛАВА БЕРЕШИТ
- ГЛАВА HOAX
- ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА
- ГЛАВА ВАЕРА
- ГЛАВА ХАЕЙ САРА
- ГЛАВА ТОЛДОТ
- ГЛАВА ВАЕЦЕ
- ГЛАВА ВАЙИШЛАХ
- ГЛАВА ВАЕШЕВ
- ГЛАВА МИКЕЦ
- ГЛАВА ВАЙИГАШ
- ГЛАВА ВАЕХИ
- ГЛАВА ШЕМОТ
- ГЛАВА ВАЭРА
- ГЛАВА БО
- ГЛАВА БЕШАЛАХ
- ГЛАВА ЙИТРО
- ГЛАВА МИШПАТИМ
- ГЛАВА ТРУМА
- ГЛАВА ТЕЦАВЕ
- ГЛАВА КИ ТИСА
- ГЛАВА ВАЯКХЕЛЬ
- ГЛАВА ПЕКУДЕЙ
- ГЛАВА ВАИКРА
- ГЛАВА ЦАВ
- ГЛАВА ШМИНИ
- ГЛАВА ТАЗРИА
- ГЛАВА МЕЦОРА
- ГЛАВА ΑΧΑΡΕ МОТ
- ГЛАВА КЕДОШИМ
- ГЛАВА ЭМОР
- ГЛАВА БЕХАР
- ГЛАВА БЕХУКОТАЙ
- ГЛАВА БЕМИДБАР
- ГЛАВА МАСО
- ГЛАВА БЕХААЛОТХА
- ГЛАВА ШЕЛАХ
- ГЛАВА КОРАХ
- ГЛАВА ХУКАТ
- ГЛАВА БАЛАК
- ГЛАВА ПИНХАС
- ГЛАВЫ МАТОТ-МАССЕЙ
- ГЛАВА ДЕВАРИМ
- ГЛАВА ВАЭТХАНАН
- ГЛАВА ЭКЕВ
- ГЛАВА РЭЭ
- ГЛАВА ШОФТИМ
- ГЛАВА КИ ТЕЦЕ
- ГЛАВА КИТАВО
- ГЛАВА НИЦАВИМ
- ГЛАВА ВАЕЛЕХ
- ГЛАВА ХААЗИНУ
- ГЛАВА ВЕЗОТАБРАХА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- ВОПРОСЫ ПО ЕВРЕЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
- ВОПРОСЫ К ПЕСАХУ
- ВОПРОСЫ К ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ ПЕСАХА
- ВОПРОСЫ К ШАВУОТУ
- ВОПРОСЫ К ПОСТАМ И ДЕВЯТОМУ АВА
- ВОПРОСЫ К РОШ АШАНЕ И ЙОМ КИПУРУ
- ВОПРОСЫ К СУККОТУ
- ВОПРОСЫ К ХАНУКЕ
- ВОПРОСЫ К ПУРИМУ
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