Суонто - Лаури

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Лаури» Тапани Суонто — это поразительная биографическая драма, повествующая о реальной жизни Лаури «Late» Йоханссона, одного из самых опасных преступников Финляндии, чей путь радикально изменился благодаря вере. История начинается на самом дне: Лаури был основателем жестокой преступной группировки «Natural Born Killers», на его счету были заказные убийства и годы, проведенные в тюрьмах строгого режима. Название книги подчеркивает невероятную амплитуду его трансформации — от человека, которого общество выбросило на «свалку», до духовного лидера, к мнению которого прислушивались на высшем государственном уровне.

Автор описывает переломный момент в жизни Йоханссона, когда в тюремной камере произошло его глубокое покаяние. Это не была просто формальная смена поведения; Лаури признался в нераскрытых преступлениях, сознательно увеличив себе срок, чтобы очистить совесть. Тапани Суонто показывает, как бывший киллер стал проповедником, посвятившим жизнь помощи наркозависимым и заключенным. Его история стала настолько резонансной в Финляндии, что он действительно оказывался за одним столом с политиками и общественными деятелями, обсуждая реформы реабилитации преступников.

Эта книга — не просто криминальная хроника, а мощное христианское свидетельство о возможности полного перерождения личности. Она ставит перед читателем острые вопросы о прощении, подлинности раскаяния и о том, может ли самый «пропащий» человек стать инструментом добра. Путь Лаури служит доказательством того, что для Бога нет безнадежных случаев, а «небесные искры» способны разгореться даже в самом темном сердце.

Тапани Суонто – Лаури - Он поднялся от мусорного ящика до уровня президентов

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2009. – 244 с.

ISBN 978-5-7454-1173-1

Тапани Суонто – Лаури – Содержание

К читателю

  • ГЛАВА 1

  • ГЛАВА 2

  • ГЛАВА 3

  • ГЛАВА 4

  • ГЛАВА 5

  • ГЛАВА 6

  • ГЛАВА 7

  • ГЛАВА 8

  • ГЛАВА 9

  • ГЛАВА 10

  • ГЛАВА 11

  • ГЛАВА 12

«Я знаю этого человека»

Эпилог

Документы

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

