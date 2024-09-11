Господь призвал меня для служения в Его царстве еще юношей и поместил туда, где зачастую приходилось трудиться одному. На этом пути через успех и неудачи мне довелось многому научиться.

Когда в 1983 году меня назначили руководителем межде- номинационной евангелизационной кампании в Хельсинки, я организовал курсы на финском языке «Приготовься служить Богу». Эти курсы представляли собой практически - ориентированное обучение, подготовку для служения в Божьем Царстве. Это были курсы для тех людей, в чьих сердцах горел огонь желания служить живому Богу. Едва ли о каком-нибудь другом обучении я получал так много положительных отзывов. Курсы были важнейшим стержнем в нашем служении. Многие просили, чтобы я написал книгу на эту тему.

Когда кампании «Пятница для Христа>> исполнилось 15 лет, я начал писать. Надеюсь, что эта книга поможет вам найти ответы на вопросы о поисках своего места в жизни и в служении Богу. Пройденный мною путь успеха и заблуждений совсем не из лёгких. Молюсь, чтобы эта книга послужила вам защитой от заблуждений и путеводителем к благословениям на жизненном пути.

На содержание этой книги повлияли многие люди. Многие идеи в ней позаимствованы из моих проповедей, а также книг и статей, которые я прочитал, и бесед, которые слышал. Поэтому я не могу сказать, что все это является

произведением лишь моего внутреннего мира. Невозможно перечислить всех, кто принял участие в рождении этой книги, и кто заслуживает благодарности.