Супружество – Учебник BBE

Учебное пособие «Супружество», изданное организацией BEE International в 1998 году, представляет собой специализированный курс, направленный на укрепление христианских семей и подготовку церковных лидеров к консультированию пар. В отличие от популярных книг по психологии, этот учебник объемом 260 страниц строит всю концепцию брака на строгом библейском фундаменте.

Курс разработан по уникальной методике BEE (Biblical Education by Extension), которая предполагает активное вовлечение студента. Основные темы учебника включают:

Божий замысел для брака: библейское определение союза мужчины и женщины, концепция «одной плоти» и нерасторжимость брачного завета.

Роли и обязанности: детальный разбор функций мужа и жены на основе текстов Послания к Ефесянам и других Писаний.

Общение и решение конфликтов: практические инструменты для созидания единства и преодоления кризисов.

Воспитание детей: принципы формирования духовных ценностей в следующем поколении.

Методика обучения в этом пособии ориентирована на изменение сердца и поведения. Студенту предлагается не просто изучать теорию, но и выполнять практические задания вместе со своим супругом или супругой. Это делает учебник не только академическим пособием, но и практическим руководством по «ремонту» и укреплению семейных отношений. Благодаря своей структуре, книга идеально подходит как для малых групп, так и для личного изучения в рамках подготовки к пасторскому служению.

Супружество – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

РАЗДЕЛ I. ЧТО ТАКОЕ БРАК?

УРОК 1. Послушание Божьему замыслу о браке Божий замысел о браке Заключение

УРОК 2. Брак предполагает, что вы должны покинуть родителей и “прилепиться” к супруге или супругу Брак предполагает, что вы должны оставить отца и мать Брак предполагает, что вы должны “прилепиться” к супруге 39 или супругу Заключение

УРОК 3. Брак предполагает, что вы должны стать одной плотью Бытие 2:24 — Божий замысел (краткое повторение) Как стать одной плотью Развитие телесного единства Заключение



РАЗДЕЛ II. ОБЩЕНИЕ

УРОК 4. Создание необходимого для общения климата Смысл диалога и его значение Одностороннее и двустороннее общение Шесть элементов, помогающих вести диалог Заключение

УРОК 5. Как происходит общение Что такое общение? Как улучшить общение Заключение

УРОК 6. Разрешение конфликтов Как справляться с чувством гнева Пять подходов к конфликту Подход апостола Павла к разрешению конфликтов Заключение



РАЗДЕЛ III. ОСОБЫЕ РОЛИ МУЖА И ЖЕНЫ В БРАКЕ

УРОК 7. Качества благочестивого мужа Основа для изучения взаимоотношений между мужем и женой Концепция “главенства" в Новом Завете Важнейшая обязанность мужа по отношению к жене Заключение

УРОК 8. Качества благочестивой жены Роль женщин в Новом Завете Важнейшая обязанность жены по отношению к мужу Заключение



РАЗДЕЛ IV. ЛЮБОВЬ