Игорь Суриков - Античная Греция - Ментальность, религия, культура

Суриков - Античная Греция - Ментальность, религия, культура
Автор этих строк приближается к своему пятидесятилетию (видимо, к тому моменту, когда книга выйдет, он уже перешагнет этот рубеж). Похоже, пришла пора начинать подводить предварительные итоги сделанного в науке, так сказать, за отчетный период. Данная книга как раз и содержит некоторые результаты нашей работы. Правда, вошедшие в нее исследования относятся пока только к сфере древнегреческой культуры - понимаемой, однако, в максимально широком смысле слова.
Соответственно, читатель уже по оглавлению легко может заметить, что рассматриваемые ниже темы достаточно разнообразны: здесь и общие проблемы менталитета эллинов, и вопросы более конкретные, связанные с религией (включая мифологию и спортивные игры), с правовым, историческим, гендерным, этноцивилизационным сознанием, с античной греческой литературой, даже отчасти с философией. Нам только не хотелось бы, чтобы от книги -в связи с этой ее тематической широтой - осталось впечатление отсутствия единства и целостности. Да, нам доводилось заниматься многим (как-то никогда не влек к себе удел узкого специалиста, всю жизнь занимающегося, скажем, Каллимахом или монетами Боспора, достигшего на этой стезе высокой квалификации, но абсолютно индифферентного ко всему остальному в безграничной античности); тем не менее мы всегда стремились придерживаться вполне определенного, по возможности одного и того же подхода к изучаемому материалу, как бы нанизывать всё на некий «стержень».
А именно: нас всегда больше всего интересовала (под давним и сильным воздействием работ А. Я. Гуревича) как раз специфика древнегреческой ментальности, в какой бы области мысли, творчества, жизни она ни проявлялась. Наиболее принципиальные тезисы в связи с этим нами были высказаны в книге «Полис, логос, космос». Но она имела в целом обобщающий характер, а то, что мы хотим предложить сейчас, представляет собой, по сути, конкретизацию, детализацию теоретических положений, их верификацию на отдельных, в той или иной степени частных примерах (основываясь, естественно, на наших предшествующих разработках).
Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I)
(Studia historica)
М.: Языки славянской культуры, 2015. — 720 c.
ISBN 978-5-94457-236-3
Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I) - Содержание
Предисловие
Раздел I. Общие проблемы древнегреческой ментальности
- Камень и глина: к сравнительной характеристике некоторых ментальных парадигм древнегреческой и римской цивилизаций
- Рождение «греческого чуда»: восточные влияния и самобытность в архаической Элладе
- Деятели культуры в классической Греции: маргинальная элита?
- Афинские граждане архаической и классической эпох как писцы
- Были ли экономическими причины появления алфавитной письменности в античной Греции?
- Остракизм в классических Афинах: политический карнавал?
Раздел II. Религия, мифология, игры
- Категория сакрального в пространственной модели античного греческого полиса
- Status versus charisma: сакрализация правителя в Греции и греческом мире I тыс. до н. э.
- Влияние языческой политеистической религии эллинов на процессы политогенеза в архаической Греции
- Новые явления в афинской религиозности в IV в. до н. э. (в контексте процессов предэллинизма)
- Образы «первогрешников» в древнегреческой мифологии: попытка структурной интерпретации
- Олимпийские игры и греческая скульптура конца VI-V в. до н. э.
- Афинская аристократия и Олимпийские игры (просопографический этюд)
Раздел III. Правовая и политическая культура
- О некоторых особенностях правосознания афинян классической эпохи
- Правосознание афинян классической эпохи: некоторые характерные свидетельства источников
- Изучение древнегреческого публичного права в античной юридической науке: первые шаги
- Некоторые замечания о понятии собственности в древнегреческом праве
- Кража в раннем греческом праве (на примере Афин)
- Демократия и достоинство: к характеристике некоторых аспектов правовой и политической культуры граждан классических Афин
- Державный демос - правитель и подданный (власть и социокультурная норма в демократических Афинах V в. до н. э.)
Раздел IV. Историческое сознание
- «В круге первом»: появление древнейших памятников европейского историописания (Греция VI-V вв. до н. э.)
- Классическая афинская демократия и устная историческая традиция
- Древнегреческие надписи классической эпохи как памятники исторической мысли
- Демократический полис и родословные аристократов: о некоторых особенностях генеалогической традиции в классических Афинах
- О некоторых мнимых реальностях в античной и современной историографии древних Афин
- Филохор, афинский историк эпохи раннего эллинизма
Раздел V. Гендерное и этноцивилизационное сознание
- Адам и... Адам (к вопросу о специфике гендерных ролей в условиях античного греческого полиса)
- Динамика гендерной ситуации в аристократических и демократических Афинах
- Удаляющиеся амазонки (гендерная мифология и гендерная география в древнегреческих потестарных представлениях)
- О возможном историко-географическом контексте сюжета обсценного изображения на «вазе Евримедонта» (малоизвестный эпизод греко-персидских войн)
- Роль категории полиса в формировании дихотомии «цивилизация - варварство» в античной Греции
- На периферии великих цивилизаций Востока: античные греки как варвары
Раздел VI. Вопросы эллинской словесности
- Понятия αγαθός и κακός в архаической Греции (по данным лирической поэзии)
- Солон и представления о времени в архаической Греции
- Авторское начало в лирике Солона
- Стасис в поэзии Солона
- Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая борьба в Афинах
- Зарождение жанра военно-политической мемуаристики в античной Греции: воспоминания Иона Хиосского
- Греческий роман и греческое понимание характера
- «Солон» Плутарха: некоторые источниковедческие проблемы
Раздел VII. Мыслители и общество
- Сократ и «Тридцать тиранов»
- Афины и греческий мир в эпоху Платона: политическая история и тенденции в идейной жизни
- Платон и Аристотель о монете (к сопоставлению античных и современных научных представлений о появлении монетной чеканки в Греции)
- Винкельман - Ницше - Гитлер: «немецкая античность» и складывание нацистской идеологии
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