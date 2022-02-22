Игорь Суриков - Античная Греция - Ментальность, религия, культура

Автор этих строк приближается к своему пятидесятилетию (видимо, к тому моменту, когда книга выйдет, он уже перешагнет этот рубеж). Похоже, пришла пора начинать подводить предварительные итоги сделанного в науке, так сказать, за отчетный период. Данная книга как раз и содержит некоторые результаты нашей работы. Правда, вошедшие в нее исследования относятся пока только к сфере древнегреческой культуры - понимаемой, однако, в максимально широком смысле слова.

Соответственно, читатель уже по оглавлению легко может заметить, что рассматриваемые ниже темы достаточно разнообразны: здесь и общие проблемы менталитета эллинов, и вопросы более конкретные, связанные с религией (включая мифологию и спортивные игры), с правовым, историческим, гендерным, этноцивилизационным сознанием, с античной греческой литературой, даже отчасти с философией. Нам только не хотелось бы, чтобы от книги -в связи с этой ее тематической широтой - осталось впечатление отсутствия единства и целостности. Да, нам доводилось заниматься многим (как-то никогда не влек к себе удел узкого специалиста, всю жизнь занимающегося, скажем, Каллимахом или монетами Боспора, достигшего на этой стезе высокой квалификации, но абсолютно индифферентного ко всему остальному в безграничной античности); тем не менее мы всегда стремились придерживаться вполне определенного, по возможности одного и того же подхода к изучаемому материалу, как бы нанизывать всё на некий «стержень».

А именно: нас всегда больше всего интересовала (под давним и сильным воздействием работ А. Я. Гуревича) как раз специфика древнегреческой ментальности, в какой бы области мысли, творчества, жизни она ни проявлялась. Наиболее принципиальные тезисы в связи с этим нами были высказаны в книге «Полис, логос, космос». Но она имела в целом обобщающий характер, а то, что мы хотим предложить сейчас, представляет собой, по сути, конкретизацию, детализацию теоретических положений, их верификацию на отдельных, в той или иной степени частных примерах (основываясь, естественно, на наших предшествующих разработках).

Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I)

(Studia historica)

М.: Языки славянской культуры, 2015. — 720 c.

ISBN 978-5-94457-236-3

Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I) - Содержание

Предисловие

Раздел I. Общие проблемы древнегреческой ментальности

Камень и глина: к сравнительной характеристике некоторых ментальных парадигм древнегреческой и римской цивилизаций

Рождение «греческого чуда»: восточные влияния и самобытность в архаической Элладе

Деятели культуры в классической Греции: маргинальная элита?

Афинские граждане архаической и классической эпох как писцы

Были ли экономическими причины появления алфавитной письменности в античной Греции?

Остракизм в классических Афинах: политический карнавал?

Раздел II. Религия, мифология, игры

Категория сакрального в пространственной модели античного греческого полиса

Status versus charisma: сакрализация правителя в Греции и греческом мире I тыс. до н. э.

Влияние языческой политеистической религии эллинов на процессы политогенеза в архаической Греции

Новые явления в афинской религиозности в IV в. до н. э. (в контексте процессов предэллинизма)

Образы «первогрешников» в древнегреческой мифологии: попытка структурной интерпретации

Олимпийские игры и греческая скульптура конца VI-V в. до н. э.

Афинская аристократия и Олимпийские игры (просопографический этюд)

Раздел III. Правовая и политическая культура

О некоторых особенностях правосознания афинян классической эпохи

Правосознание афинян классической эпохи: некоторые характерные свидетельства источников

Изучение древнегреческого публичного права в античной юридической науке: первые шаги

Некоторые замечания о понятии собственности в древнегреческом праве

Кража в раннем греческом праве (на примере Афин)

Демократия и достоинство: к характеристике некоторых аспектов правовой и политической культуры граждан классических Афин

Державный демос - правитель и подданный (власть и социокультурная норма в демократических Афинах V в. до н. э.)

Раздел IV. Историческое сознание

«В круге первом»: появление древнейших памятников европейского историописания (Греция VI-V вв. до н. э.)

Классическая афинская демократия и устная историческая традиция

Древнегреческие надписи классической эпохи как памятники исторической мысли

Демократический полис и родословные аристократов: о некоторых особенностях генеалогической традиции в классических Афинах

О некоторых мнимых реальностях в античной и современной историографии древних Афин

Филохор, афинский историк эпохи раннего эллинизма

Раздел V. Гендерное и этноцивилизационное сознание

Адам и... Адам (к вопросу о специфике гендерных ролей в условиях античного греческого полиса)

Динамика гендерной ситуации в аристократических и демократических Афинах

Удаляющиеся амазонки (гендерная мифология и гендерная география в древнегреческих потестарных представлениях)

О возможном историко-географическом контексте сюжета обсценного изображения на «вазе Евримедонта» (малоизвестный эпизод греко-персидских войн)

Роль категории полиса в формировании дихотомии «цивилизация - варварство» в античной Греции

На периферии великих цивилизаций Востока: античные греки как варвары

Раздел VI. Вопросы эллинской словесности

Понятия αγαθός и κακός в архаической Греции (по данным лирической поэзии)

Солон и представления о времени в архаической Греции

Авторское начало в лирике Солона

Стасис в поэзии Солона

Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая борьба в Афинах

Зарождение жанра военно-политической мемуаристики в античной Греции: воспоминания Иона Хиосского

Греческий роман и греческое понимание характера

«Солон» Плутарха: некоторые источниковедческие проблемы

Раздел VII. Мыслители и общество