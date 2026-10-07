Суриков - Драматурги и боги

Основным предметом настоящей работы является идеологический аспект того жестокого кризиса, который потряс Грецию в эпоху Пелопоннесской войны. В сущности, именно в годы этого крупнейшего межэллинского вооруженного столкновения закладывались основы общего кризиса классического греческого полиса, в полную силу заявившего о себе в IV в. до н.э. и в конечном счете вылившегося в медленное увядание следующих столетий, вплоть до безнадежной стагнации, едва ли не регресса, в том числе и в культурной сфере, в области идей (разумеется, мы имеем в виду Балканскую Грецию, мир переживших свой золотой век полисов, а не иной по ключевым цивилизационным параметрам мир эллинистических монархий).

При всей важности сдвигов и перемен, происходивших с конца V в. до н.э. в структуре хозяйства, общества, государственности греческого мира интерпретация причин и движущих сил кризиса классического полиса в чисто социально-экономическом или социально-политическом духе не представляется исчерпывающей. Не следует забывать и о факторах культурного, духовного порядка, являвшихся в целостной системе античной цивилизации неотъемлемым элементом, причем далеко не пассивным, а порой (и в основном именно в кризисные, переломные периоды) даже способным оказывать решающее влияние на остальные сферы бытия. Перед нами, кажется, как раз такой случай: искать подоплеку кризиса следует не в последнюю очередь в изменении менталитета эпохи.

Суриков Игорь – Драматурги и боги – Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э. по данным произведений Софокла, Еврипида и Аристофана

Москва: Вече, 2026. — 384 с.: ил. — (Античный мир). Ответственный редактор Л. П. Маринович.

ISBN 978-5-4484-6364-8

Суриков Игорь – Драматурги и боги – Содержание