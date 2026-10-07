Суриков - Драматурги и боги
Основным предметом настоящей работы является идеологический аспект того жестокого кризиса, который потряс Грецию в эпоху Пелопоннесской войны. В сущности, именно в годы этого крупнейшего межэллинского вооруженного столкновения закладывались основы общего кризиса классического греческого полиса, в полную силу заявившего о себе в IV в. до н.э. и в конечном счете вылившегося в медленное увядание следующих столетий, вплоть до безнадежной стагнации, едва ли не регресса, в том числе и в культурной сфере, в области идей (разумеется, мы имеем в виду Балканскую Грецию, мир переживших свой золотой век полисов, а не иной по ключевым цивилизационным параметрам мир эллинистических монархий).
При всей важности сдвигов и перемен, происходивших с конца V в. до н.э. в структуре хозяйства, общества, государственности греческого мира интерпретация причин и движущих сил кризиса классического полиса в чисто социально-экономическом или социально-политическом духе не представляется исчерпывающей. Не следует забывать и о факторах культурного, духовного порядка, являвшихся в целостной системе античной цивилизации неотъемлемым элементом, причем далеко не пассивным, а порой (и в основном именно в кризисные, переломные периоды) даже способным оказывать решающее влияние на остальные сферы бытия. Перед нами, кажется, как раз такой случай: искать подоплеку кризиса следует не в последнюю очередь в изменении менталитета эпохи.
Суриков Игорь – Драматурги и боги – Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э. по данным произведений Софокла, Еврипида и Аристофана
Москва: Вече, 2026. — 384 с.: ил. — (Античный мир). Ответственный редактор Л. П. Маринович.
ISBN 978-5-4484-6364-8
Суриков Игорь – Драматурги и боги – Содержание
От автора
Введение
Глава I. Теоретический и исторический аспекты
§ 1. Предварительные замечания о некоторых категориях древнегреческой религии
§ 2. Экскурс в историю эволюции религиозного сознания греков
§ 3. Религиозные традиции Афин
§ 4. Эсхил: поиск и обретение Правды
Глава II. Религиозная ситуация в Афинах второй половины V в. до н.э.
§ 1. Время Перикла
§ 2. Годы Пелопоннесской войны
Глава III. Софокл: благочестие на краю бездны
§ 1. Историографический очерк
§ 2. Боги и люди в софокловской картине мира
§ 3. Религия и этика у Софокла
§ 4. Отношение Софокла к религиозной традиции
§ 5. Софокл и мантика
§ 6. Итог. Общая позиция Софокла
Глава IV. Еврипид: трагедия расщепленного сознания
§ 1. Историографический очерк
§ 2. Еврипид — критик традиционной религии
§ 3. Еврипид и Аполлон
§ 4. Идеальное божество по Еврипиду
§ 5. К вопросу об «обращении» Еврипида
Глава V. Аристофан: коллизия автора и жанра
§ 1. О специфике жанра древнеаттической комедии
§ 2. Историографический очерк
§ 3. Аристофан-пиетист и Аристофан-критик
§ 4. Аристофан-традиционалист и Аристофан-скептик
§ 5. Боги Аристофана
Заключение
Приложения
I. Критика религиозной традиции в Греции VII — первой половины V в. до н.э.
II. О религиозных воззрениях софистов
III. Некоторые вехи жизненного пути Софокла и Еврипида
IV. Черты народной смеховой культуры в творчестве Аристофана
V. Синхронистическая таблица творчества афинских драматургов во второй половине V в. до н.э.
Библиография
Список сокращений
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