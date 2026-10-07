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Суриков - Драматурги и боги

Суриков - Драматурги и боги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Античный мир (2 books)

Основным предметом настоящей работы является идеологический аспект того жестокого кризиса, который потряс Грецию в эпоху Пелопоннесской войны. В сущности, именно в годы этого крупнейшего межэллинского вооруженного столкновения закладывались основы общего кризиса классического греческого полиса, в полную силу заявившего о себе в IV в. до н.э. и в конечном счете вылившегося в медленное увядание следующих столетий, вплоть до безнадежной стагнации, едва ли не регресса, в том числе и в культурной сфере, в области идей (разумеется, мы имеем в виду Балканскую Грецию, мир переживших свой золотой век полисов, а не иной по ключевым цивилизационным параметрам мир эллинистических монархий).

При всей важности сдвигов и перемен, происходивших с конца V в. до н.э. в структуре хозяйства, общества, государственности греческого мира интерпретация причин и движущих сил кризиса классического полиса в чисто социально-экономическом или социально-политическом духе не представляется исчерпывающей. Не следует забывать и о факторах культурного, духовного порядка, являвшихся в целостной системе античной цивилизации неотъемлемым элементом, причем далеко не пассивным, а порой (и в основном именно в кризисные, переломные периоды) даже способным оказывать решающее влияние на остальные сферы бытия. Перед нами, кажется, как раз такой случай: искать подоплеку кризиса следует не в последнюю очередь в изменении менталитета эпохи.

Суриков Игорь – Драматурги и боги – Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э. по данным произведений Софокла, Еврипида и Аристофана

Москва: Вече, 2026. — 384 с.: ил. — (Античный мир). Ответственный редактор Л. П. Маринович.
ISBN 978-5-4484-6364-8

Суриков Игорь – Драматурги и боги – Содержание

  1. От автора

  2. Введение

  3. Глава I. Теоретический и исторический аспекты

    • § 1. Предварительные замечания о некоторых категориях древнегреческой религии

    • § 2. Экскурс в историю эволюции религиозного сознания греков

    • § 3. Религиозные традиции Афин

    • § 4. Эсхил: поиск и обретение Правды

  4. Глава II. Религиозная ситуация в Афинах второй половины V в. до н.э.

    • § 1. Время Перикла

    • § 2. Годы Пелопоннесской войны

  5. Глава III. Софокл: благочестие на краю бездны

    • § 1. Историографический очерк

    • § 2. Боги и люди в софокловской картине мира

    • § 3. Религия и этика у Софокла

    • § 4. Отношение Софокла к религиозной традиции

    • § 5. Софокл и мантика

    • § 6. Итог. Общая позиция Софокла

  6. Глава IV. Еврипид: трагедия расщепленного сознания

    • § 1. Историографический очерк

    • § 2. Еврипид — критик традиционной религии

    • § 3. Еврипид и Аполлон

    • § 4. Идеальное божество по Еврипиду

    • § 5. К вопросу об «обращении» Еврипида

  7. Глава V. Аристофан: коллизия автора и жанра

    • § 1. О специфике жанра древнеаттической комедии

    • § 2. Историографический очерк

    • § 3. Аристофан-пиетист и Аристофан-критик

    • § 4. Аристофан-традиционалист и Аристофан-скептик

    • § 5. Боги Аристофана

  8. Заключение

  9. Приложения

    • I. Критика религиозной традиции в Греции VII — первой половины V в. до н.э.

    • II. О религиозных воззрениях софистов

    • III. Некоторые вехи жизненного пути Софокла и Еврипида

    • IV. Черты народной смеховой культуры в творчестве Аристофана

    • V. Синхронистическая таблица творчества афинских драматургов во второй половине V в. до н.э.

  10. Библиография

  11. Список сокращений

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author zealot
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