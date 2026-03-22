Сурожский - О встрече
Книга митрополита Антония Сурожского «О встрече» посвящена одной из центральных тем духовной жизни — встрече человека с Богом. Автор размышляет о том, как происходит эта встреча, что препятствует ей и каким образом человек может открыть своё сердце для живого общения с Творцом.
Опираясь на Священное Писание, опыт Церкви и личный пастырский опыт, митрополит Антоний говорит о молитве, вере, внутренней тишине и внимании к собственной душе. Он показывает, что встреча с Богом не является абстрактной идеей, а становится реальностью тогда, когда человек ищет истину, честно смотрит на себя и открывается Божьему присутствию.
Книга отличается глубиной, простотой и духовной искренностью. Она помогает читателю задуматься о смысле веры, о внутреннем пути человека и о том, как в повседневной жизни возможно подлинное переживание встречи с Богом.
Издание будет полезно всем, кто интересуется духовной жизнью, православным богословием и личным опытом веры.
Митрополит Антоний Сурожский - О встрече
Санкт -Петербург, Издательство «Сатисъ», 2021
ISBN 5–7373–0012–9
Митрополит Антоний Сурожский - О встрече - Содержание
От издателей
БЕЗ ЗАПИСОК
«ЖИЗНЬ ДЛЯ МЕНЯ — ХРИСТОС…»
ХРИСТИАНСТВО СЕГОДНЯ
«ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАК ЖЕ БЕССИЛЬНА, КАК БОГ…»
«МЫ ДОЛЖНЫ НЕСТИ В МИР ВЕРУ — НЕ ТОЛЬКО В БОГА, НО В ЧЕЛОВЕКА…»
«У НАС ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ»
О ВЕРЕ, ОБРАЗОВАНИИ, ТВОРЧЕСТВЕ
О НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЯХ НАШЕГО ТВАРНОГО БЫТИЯ
О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА
О СВОБОДЕ И О ПОДВИГЕ
КАК ЖИТЬ С САМИМ СОБОЙ
О ВСТРЕЧЕ
О БОГОСЛУЖЕНИИ И СТИЛЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНИЧЕСТВО
МЫСЛИ О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
No comments yet. Be the first!