Книга митрополита Антония Сурожского «О встрече» посвящена одной из центральных тем духовной жизни — встрече человека с Богом. Автор размышляет о том, как происходит эта встреча, что препятствует ей и каким образом человек может открыть своё сердце для живого общения с Творцом.

Опираясь на Священное Писание, опыт Церкви и личный пастырский опыт, митрополит Антоний говорит о молитве, вере, внутренней тишине и внимании к собственной душе. Он показывает, что встреча с Богом не является абстрактной идеей, а становится реальностью тогда, когда человек ищет истину, честно смотрит на себя и открывается Божьему присутствию.

Книга отличается глубиной, простотой и духовной искренностью. Она помогает читателю задуматься о смысле веры, о внутреннем пути человека и о том, как в повседневной жизни возможно подлинное переживание встречи с Богом.

Издание будет полезно всем, кто интересуется духовной жизнью, православным богословием и личным опытом веры.

Митрополит Антоний Сурожский - О встрече

Санкт -Петербург, Издательство «Сатисъ», 2021

Митрополит Антоний Сурожский - О встрече - Содержание

От издателей