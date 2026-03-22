Сурожский - О встрече

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга митрополита Антония Сурожского «О встрече» посвящена одной из центральных тем духовной жизни — встрече человека с Богом. Автор размышляет о том, как происходит эта встреча, что препятствует ей и каким образом человек может открыть своё сердце для живого общения с Творцом.

Опираясь на Священное Писание, опыт Церкви и личный пастырский опыт, митрополит Антоний говорит о молитве, вере, внутренней тишине и внимании к собственной душе. Он показывает, что встреча с Богом не является абстрактной идеей, а становится реальностью тогда, когда человек ищет истину, честно смотрит на себя и открывается Божьему присутствию.

Книга отличается глубиной, простотой и духовной искренностью. Она помогает читателю задуматься о смысле веры, о внутреннем пути человека и о том, как в повседневной жизни возможно подлинное переживание встречи с Богом.

Издание будет полезно всем, кто интересуется духовной жизнью, православным богословием и личным опытом веры.

Митрополит Антоний Сурожский - О встрече

Санкт -Петербург, Издательство «Сатисъ», 2021

ISBN 5–7373–0012–9

Митрополит Антоний Сурожский - О встрече - Содержание

От издателей

  • БЕЗ ЗАПИСОК

  • «ЖИЗНЬ ДЛЯ МЕНЯ — ХРИСТОС…»

  • ХРИСТИАНСТВО СЕГОДНЯ

  • «ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАК ЖЕ БЕССИЛЬНА, КАК БОГ…»

  • «МЫ ДОЛЖНЫ НЕСТИ В МИР ВЕРУ — НЕ ТОЛЬКО В БОГА, НО В ЧЕЛОВЕКА…»

  • «У НАС ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ»

  • О ВЕРЕ, ОБРАЗОВАНИИ, ТВОРЧЕСТВЕ

  • О НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЯХ НАШЕГО ТВАРНОГО БЫТИЯ

  • О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

  • О СВОБОДЕ И О ПОДВИГЕ

  • КАК ЖИТЬ С САМИМ СОБОЙ

  • О ВСТРЕЧЕ

  • О БОГОСЛУЖЕНИИ И СТИЛЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

  • ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНИЧЕСТВО

  • МЫСЛИ О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Added 22.03.2026
