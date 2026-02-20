Сушков - Психология взаимоотношений

Книга Игоря Романовича Сушкова представляет собой глубокое теоретическое исследование психологии человеческих взаимоотношений, рассматриваемых как фундамент существования любой социальной группы. Автор отходит от упрощенного понимания общения как простого обмена информацией и предлагает концепцию, в которой отношения выступают как сложная живая система. В центре внимания находится то, как индивидуальные особенности личности переплетаются с коллективными ожиданиями, формируя уникальную ткань социального взаимодействия.

В пособии детально анализируются механизмы возникновения, развития и стабилизации отношений в различных контекстах — от межличностных симпатий до сложных структур внутри больших организаций. Сушков уделяет значительное внимание феноменам доверия, авторитета и психологической дистанции, объясняя, как эмоциональные связи влияют на эффективность совместной деятельности. Особое место занимает изучение конфликтов как естественного этапа динамики отношений и поиск путей их конструктивного разрешения через глубокое понимание позиций сторон.

Методическая ценность работы заключается в синтезе классических социально-психологических теорий с современными прикладными исследованиями. Книга учит анализировать скрытые пружины человеческого поведения и видеть за внешними проявлениями сложные психологические установки. Издание будет полезно не только будущим психологам и социологам, но и всем, кто стремится осознанно выстраивать связи с окружающими, превращая случайные контакты в устойчивое и плодотворное сотрудничество.

Сушков И. Р. - Психология взаимоотношений

М.: Академический Проект, 2020. - 448 с.

ISBN 978-5-8291-3456-3

Сушков И. Р. - Психология взаимоотношений – Содержание

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (о книге И. Р. Сушкова)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ПЕРВЫЙ КРУГ ПОЗНАНИЯ ПРЕДМЕТА: СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ВЕЩЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ

ВТОРОЙ КРУГ ПОЗНАНИЯ ПРЕДМЕТА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАК ДИНАМИКА

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СТРУКТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА И ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ