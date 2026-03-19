Суворов - Воображаемое как феномен культуры

Монография Николая Суворова «Воображаемое как феномен культуры» представляет собой глубокое философское исследование одной из самых загадочных и фундаментальных способностей человеческого разума. Автор ставит задачу вывести «воображаемое» из узких рамок психологии и представить его как мощную культурообразующую силу, формирующую реальность, в которой мы живем. Основная идея произведения заключается в том, что воображаемое не является простым бегством от действительности или набором фантазий, а выступает как первичный онтологический слой, на котором строятся социальные институты, идеологии, искусство и сама идентичность человека.

Содержательная часть книги детально анализирует структуру воображаемого через призму истории философии, эстетики и психоанализа. Суворов последовательно раскрывает механизмы порождения образов, исследуя, как индивидуальные галлюцинации и мечты трансформируются в коллективные мифы и символы, связывающие общество воедино. Автор уделяет значительное внимание концепции «антропологии воображаемого», рассматривая человека как существо, постоянно достраивающее мир с помощью воображения там, где эмпирический опыт оказывается недостаточным. В книге также исследуется роль виртуальности и современных медиатехнологий, которые создают новые формы «техногенного воображаемого», где грань между субъективным видением и объективной данностью окончательно размывается, превращая культуру в пространство тотального симулякра.

Текст написан в высоком академическом, интеллектуально насыщенном стиле, характерном для петербургской философской школы. Николай Суворов мастерски соединяет идеи Платона, Канта, Сартра и Башляра с анализом современного искусства и массовой культуры, создавая междисциплинарный синтез. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять, как идеи и образы управляют историческими процессами и почему «вымышленные» миры порой обладают большей властью над реальностью, чем физические факты. Это чтение помогает осознать, что культура — это прежде всего грандиозный проект воображения, позволяющий человеку выйти за пределы биологической заданности и созидать собственные смыслы бытия.

М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. - Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018.- 300 с.

ISBN 978-5-94708-260-9

Николай Суворов - Воображаемое как феномен культуры – Содержание

Предисловие

Глава 1. От воображения к воображаемому

Глава 2. Вторжение присутствия

2.1. Строение воображаемого

Глава 3. Событие в пространстве воображаемого

3.1. Призыв и рождение события - 3.2 Утверждение события. Смыслы в складках - 3.3. Завершение и продолжение

Глава 4. Направленность субъективного и его векторы

4.1. Перцепция и воображаемое как модусы присутствия - 4.2. Помнить и не только - 4.3. Мыслить немыслимое

Глава 5. Воображаемая предметность

5.1. Интенции вещей - 5.2. Тела в центре и окрестностях - 5.3. Страсти воображаемого

Глава 6. Вербальное утверждение воображаемого

6.1. Пространство словесности - 6.2. Координаты дискурса - 6.3. Символизм воображаемого

Глава 7. Воображаемые модусы культуры

7.1. Аура памятника - 7.2. Порождающая форма в искусстве - 7.3. Миф как пристанище

Глава 8. Предел воображаемого и воображаемое предела

Глава 9. В царстве иллюзий

Глава 10. Созерцать воображаемое и воображать созерцаемое Условия медитаций

Заключение

Summary