Сузо Генрих - Exemplar

В немецкой земле жил некий брат-проповедник, по рождению шваб, да будет начертано имя его в книге жизни! У него было желание — стать и называться служителем Вечной Премудрости. Он свел дружбу с одной святой, просветленной особой, которая в этом мире была челове- ком убогим и страждущим. Сия особа его умоляла, чтобы он поведал ей что-нибудь о страдании из пережитого им, из чего ее страдающее сердце могло бы почерпнуть силы. Оной просьбой она ему докучала долгое время. Когда он к ней приходил, то она из него извлекала при помощи доверигельных вопросов, как он начал свою духовную жизнь, как в ней преуспел, а также некоторые его упражнения, которым он предавался, и страдания, которые пережил. Об этом поведал он ей в божественной сокровенности. Поскольку в оном получала она утешение и руководство, то все записывала — себе и прочим людям в помощь. Сие она делала тайно, так что ему о том ничего не было ведомо. Несколько позже он узнал о том духовном воровсгве и укорил ее за него, и она должна была ему это отдать. Он сие взял и предал огню все, что у него тогда было. Когда у него появилась другая часть, он задумал поступить с ней тем же образом, но ему было сие возбранено небесным знамением, посланным от Бога, которое оному воспрепятствовало. И вот, прочее осталось не сожженным, как она по большей части записала своей собственной рукой. Кое-что из доброго наставления было им добавлено от ее лица после ее кончины.

Начало духовной жизни Служителя выпало на время, когда он был на восемнадцатом году. Тогда он уже пять лет носил духовное облачение, но дух его оставался несобранным. Если Бог его сохранит, так мнилось ему, хотя бы от великих пороков, которые могли повредить доброй славе о нем, то в этом, впрочем, очень обычном, ничего плохого не будет. Он был, однако, храним Богом в том, что обретал в себе некое недовольство, когда обращался к вещам, каковые были для него вожделенны. Ему казалось, что есть что-то иное, в чем его смятенное сердце должно успокоиться, и в таком беспокойстве ему было тягостно. Его все время что-то терзало, но помочь себе он не умел, пока милостивый Бог его от того не избавил посредством стреми- тельного обращения. Бывшие с ним удивлялись из-за разительных перемен, которые с ним приключились. Один говорил одно, другой же — другое, но как было то, того не ведал никто, ибо то был сокровенный, исполненный света Божий призыв. Сей-то и соделал быстро оное отвращение [от всего сотворенного].

Сузо Генрих - Exemplar

Изд. подгот. М.Ю. Реутин

М.: Ладомир: Наука, 2014. 599 с., ил.

Серия "Литературные памятники"

ISBN 978-5-86218-524-9

Сузо Генрих - Exemplar - Содержание

Генрих Сузо EXEMPLAR Перевод М.Ю. Реутина

СИЕ ЕСТЬ PROLOGUS, СИРЕЧЬ ПРЕДИСЛОВИЕ К ЭТОЙ КНИГЕ

ЖИЗНЬ СУЗО

КНИЖИЦА ВЕЧНОЙ ПРЕМУДРОСТИ

КНИЖИЦА ИСТИНЫ

КНИЖИЦА ПИСЕМ

ДОПОЛНЕНИЯ Перевод М.Ю. Реутина

Генрих Сузо. БОЛЬШАЯ КНИГА ПИСЕМ

ПРОПОВЕДИ

Псевдо-Сузо. КНИЖИЦА ЛЮБВИ

ПРИЛОЖЕНИЯ