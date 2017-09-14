В ряду первых знаменитостей Скандинавии встречается имя, возбудившее в свою эпоху много превратных толков и мнений, имеющее, с одной стороны, глубоких почитателей, с другой—-до сих пор служащее для большинства предметом тупого удивления и любопытства, как имя какого-то духовидца, с таким невежеством и легкомыслием поставленное общим мнением подле имени Калиостро и подобных ему прошлецов человечества.

Говорим о государственном и ученом муже Швеции, снискавшем особенную доверенность ее воинственного короля и европейскую известность между учеными современниками, — об Эмануэле Сведенборге.

Емануель Сведенборг - Про небеса, о мире духов и об аде

Киев, издательство Украина, 1993 г.— 336 с.

ISBN 5-319-01161-Х

Емануель Сведенборг - Про небеса, о мире духов и об аде – Содержание

Биография Сведенборга

Введение

О небесах

О мире духов и состоянии человека по смерти его

Об аде

Емануель Сведенборг - Про небеса, о мире духов и об аде – Введение

Господь, беседуя с учениками своими о скончании века, как о последнем времени церкви, под конец предсказаний о последовательных состояниях ее относительно любви и веры говорит:

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Матф. XXIV. 29. 30. 31. Кто понимает эти слова в их буквальном смысле, тот думает, что все в них сказанное случится, как описано, под конец века, называемый последним судом, что, таким образом, не только солнце и луна помер-нут, звезды падут с неба, и на небе явится знамение Господа, и Его самого узрят на облаках, а вместе с ним и ангелов с трубами, но что даже, как местами предсказано в Священном Писании, погибнет весь видимый мир и что после этого будет новое небо и новая земля.

В настоящее время весьма многие в церкви живут в этом убеждении. Но кто так думает, тот не ведает тайн, сокрытых в каждом речении Слова Божия, ибо в каждом его речении есть внутренний смысл, в котором заключатся не природное и мирское, как в буквальном смысле, но одно духовное и небесное. И это не только относительно смысла некоторых слов, но даже относительно каждого слова, ибо Слово Божье написано от начала до конца по соответствиям, для той цели, чтобы в каждой частице его был внутренний смысл.

Каков этот смысл, можно видеть из всего, что писано и показано о нем в «Тайнах Небесных», и также из того, что сказано о нем в сочинении «О белом коне Апокалипсиса». В этом же самом смысле надо разуметь сказанное Господом в вышеприведенном изречении о пришествии его на облаках: солнце, которое омрачится, означает Господа относительно любви; луна означает Господа относительно веры; звезды — познания блага и истины или любви и веры; знамение сына человеческого на небесах — появление Божественной истины; колена земныя, которые восплачутся,— все, что относится к истине и благу или к вере и любви; пришествие Господа на облаках небесных с силой и славой —־ присутствие его самого в Слове и откровение; облака означают буквальный смысл Слова, а слава — внутренний смысл его; ангелы с трубами и гласом величием означают небеса, отколе исходит Божествен-9ая истина. Из этого можно видеть, что значат эти слова Господа, а именно: что под конец церкви, когда не станет более любви, а затем и веры, Господь откроет Слово в его внутреннем смысле и объявит тайны небесные. - Тайны, открываемые на следующих страницах, относятся к небесам и аду и к жизни человека после его смерти. Ныне человек церкви едва ли что знает о небесах и об аде и о жизни своей после смерти, хотя обо всем этом писано 3 Слове. Даже многие принадлежащие к церкви все это отрицают, говоря в себе: кто оттоль приходил и рассказывал? Но чтоб эта наклонность к отрицанию, преимущественно свойственная многоученым мира сего, не заразила и не испортила простых сердцем и простых верой, мне дано было в течение 13 лет быть вместе с ангелами, говорить с ними как человеку с человеком и видеть, что происходит на небесах и в аду. В настоящее же время мне дано описать, что я видел и слышал в той надежде, что невежество просветится и неверие уничтожится. Та-кое непосредственное откровение совершается ныне потому, что оно то самое, которое разумеется под пришествием Господа.