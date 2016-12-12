Проблема определения времени и места возникновения древней христианской литературы, особенностей ее жанров, истоков и источников книг, как признанных, так и не признанных Церковью священными, в современной науке до конца не решена. В Новый Завет - собрание почитаемых всеми христианами книг - входят двадцать семь произведений: четыре евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния Апостолов, двадцать одно послание апостолов.

Авторство четырнадцати из них Церковь приписывает апостолу Павлу (они адресованы тем или иным христианским общинам или конкретным людям), имеются также Послание Иакова, два Послания Петра, три Послания Иоанна и Послание Иуды: их принято называть «соборными» или «католическими», т.е. адресованными всем христианам. Завершает Новый Завет Откровение Иоанна Богослова. Тексты Нового Завета считаются каноническими («нормативными»), Церковь провозглашает их боговдохновенными. Написаны они на греческом языке - разговорном языке многих восточных провинций Римской империи (хотя в самой Палестине, где появились первые христианские проповедники, говорили преимущественно по-арамейски).

Однако писания Нового Завета были лишь незначительной частью обширной христианской литературы, создававшейся в I—III вв., т.е. до признания христианства официальной религией. Христианские писатели конца II—IV в. упоминают, цитируют, пересказывают различные евангелия: от Петра, от Андрея, от Варфоломея, два евангелия от Фомы, совершенно различные по содержанию, Евангелие от Марии.

Свенцицкая Ирина - Апокрифические Евангелия. Исследования, тексты, комментарии

Москва «Присцельс» 1996, 206 стр.

ISBN 5-85324-026-9

Свенцицкая Ирина - Апокрифические Евангелия. Исследования, тексты, комментарии - Содержание

Возникновение раннехристианской литературы Примечания

Неканонические речения (аграфа) и фрагменты неизвестных евангелий Примечания Аграфа Комментарии Фрагменты неизвестных евангелий Комментарии Фрагмент неканонического Евангелия от Марка Комментарии

Иудео-христианские евангелия Примечания Фрагменты Евангелия эбионитов Фрагменты Евангелия евреев Комментарии

Евангелие от Петра Примечания Евангелие от Петра Комментарии

Протоевангелие Иакова Примечания История Иакова о рождении Марии Комментарии

Евангелие детства (Евангелие от Фомы) Примечания Евангелие детства (Евангелие от Фомы) Комментарии

Иллюстрации

Свенцицкая Ирина - Апокрифические Евангелия. Исследования, тексты, комментарии - Аграфа

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:15—17).

«Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5:14).

«...Ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).

«В тот же день он увидел человека, работавшего в субботу, и он сказал ему: «Человек! Если ты знаешь, что делаешь, ты благословен, но, если не знаешь, ты проклят как преступивший закон» (Лк. 6.4. Cod. D).

«И они оправдывались, говоря: «Этот век (греч. - эон - авт.) неверия и беззакония Сатаны, который через нечистых духов не позволяет, чтобы истинная сила Божия была постигнута. Посему яви нам свою справедливость». И Христос ответил им: «Мера лет (царства) Сатаны исполнилась. Но грядут страшные свершения, и (для тех) за кого, грешных, я принял смерть, чтобы они могли вернуться к Истине и не грешить больше и наследовать Духу и нетленной славе чистоты в небесах» (затем следует ст. 15 согласно каноническому тексту) (Рукописное добавление к Евангелию от Марка. 16:14. Freer logion).

«Будут вражда и раздоры» {Флавий Юстин. Разговор с Трифоном иудеем (Dialogus cum Tryphono iudaeo). XXXV. Далее: Dialog).

«В чем найду я вас, в том и буду судить» (Ibid. XXXVII).

«Будьте опытными менялами» (Апеллес у Епифания. - Епифаний. Панарион, или Антедот против ересей (Epifanii librorum adversus haereses proemium). 44.12. Далее: Haeres).

«Никто не войдет в Царствие Небесное, кто не пройдет через искушение» {Tertul. De baptismo. XX.2).

«Попроси о великом, и Бог добавит тебе малое» {Климент Александрийский. Строматы (Stromata). I.XXIV.58. Далее: Strom.).

«Те, кто со мной, не понимают меня» (Деяния Петра).

«Ради слабых был слаб, ради голодающих голодал, ради жаждущих жаждал» {Orig. (Commentarii in Mattheum). 13.2. Далее: Com. in Matth.).

«Если не сделаете среди вас нижнее верхним и правое левым, не войдете в Царствие мое» (Деяния Филиппа. 34).

«Когда же Иуда предатель не поверил сему и спросил, каким образом сотворится подобное изобилие произрастаний, Господь сказал: «Это увидят те, кто достигнет тех времен» (Папий у Иринея. - Ириней. Против ересей. XXXV33).

«Много раз желал я услышать единое из сих слов, и не было, кто бы сказал» (Там же. 1.20.1).