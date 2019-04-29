Жизнь идет. Идет жизнь, пронизанная своими закономерностями. Из них две главные, о которых вопиет сердце: одна — к созиданию, другая — к разрушению. Их действие не всегда демонстративно, очевидно и внятно. Порою и вовсе может казаться, что жизнь — болото. Но когда жизнь жительствует, это означает, что закономерность, ведущая к созиданию, — побеждает. И это всегда значит, что в силу Своей любви и свободы действует и побеждает Тот, Кто руководит закономерностями жизни. И жизнь идет. Идет под Богом, к Богу, с Богом и в Боге. Так всегда для тех, кто не безучастен к Божественной жизни. И тогда жизнь, а вернее, центральное открытие жизни не идет, а летит. И это центральное открытие жизни — Божественная литургия.

«Литургия идет» — так можно сказать в техническом смысле. Духовное переживание свидетельствует безошибочно — литургия летит! Трудно иными словами описать движение литургии. Этот полет складывается из снисхождения Божества и восхождения человечества. Эти два вектора встречаются. Место встречи, точка пересечения — вечность, и изменить ничего нельзя. Вечнующее бытие не застыло, но летит, соединяя небо и землю. Литургия летит. Летит, пронизывая пространства жизни, оплодотворяя ее жертвенной духовной энергией, динамически организуя гармоническое целостное бытие. Литургия летит и в своем полете развертывается в духовных и жизненных содержаниях, открывая возможности и поводы для неизбежных созерцаний и переживаний, не поспевающих за этим стремительным полетом. Но пора спешить. Литургия летит!

Протоиерей Свешников Владислав - Полет литургии - Созерцания и переживания

М.: Никея, 2011. 384 с.

ISBN 978-5-91761-105-1

Протоиерей Свешников Владислав - Полет литургии - Созерцания и переживания - Содержание

1. Тема

2. Царство

3. Благо

4. Вечность

5. Мир

6. Молитва

7. Мы

8. Спасение

9. Церкви

10. Храм

11. Присутствие

12. Власть

13. Град

14. Природа

15. Времена

16. Отсутствие

17. Квазиприсутствие

18. Аскетика

19. Пресвятая

20. Славная

21. Преданность

22. Возгласы

23. Ектения

24. Молитвы

25. Благодарение

26. Молитвы

27. Хваление

28. Молитвы

29. Блаженства

30. Вход

31. История

32. Евангелие

33. Ектения

34. Оглашение

35. Верные

36. Херувимская

37. Ектения

38. «Символ веры»

39. Отцовство

40. Творчество

41. Свет

42. Троица

43. Сыновство

44. Дух

45. Церковь

46. Периферия

47. Евхаристия

48. Припоминание

49. Возношение

50. Ходатайство

51. Причастие

52. Завершение

Протоиерей Свешников Владислав - Полет литургии - Созерцания и переживания - Тема

Текст, который читатель видит перед собой, лишь очень условно может быть назван литургикой. Разумеется, здесь будет сделана попытка внимательного рассмотрения всего, что совершается в литургии, прежде всего ее словесного содержания. Но это не все. Здесь неизбежны и различные соображения, и воспоминания, интуиция и переживания, которые пробуждаются в связи с предметным движением литургии. То есть литургия дает поводы к намекам на конкретное содержание того, что открывается «около литургии». Но эти намеки могут увидеть лишь те, кто хоть сколько-то сознательно живет в Церкви и переживает то, что происходит в жизни церковной, и в частности, в жизни литургической. Литургическая жизнь и ее содержание дают много поводов для того, чтобы нечто, что прежде дремало или прикрыто лежало в сердце и сознании, вдруг слегка приоткрылось и начало действовать; но если этого нет, то никакие волеизъявления в этом отношении никогда ничему не помогут. Единственная помощь — это намекнуть, и вдруг нечто в ком-нибудь загорится и он скажет: «Да, я теперь вижу то, что, наверное, и всегда видел, только не знал об этом». (Как известный персонаж Мольера всю жизнь говорил прозой, но не знал об этом.) Для всех верующих христиан Божественная литургия есть самая великая драгоценность. Для неверующих она представляет собой в лучшем случае некое полутеатральное действо; но кто из людей, даже очень любящих театр, будет ходить на один и тот же спектакль, зная его наизусть? Для людей посторонних литургии здесь есть некая странность, даже если относиться к литургии как к самому замечательному искусству: постоянное переживание одинакового «синтеза искусств» рано или поздно обязательно надоест.

Но тем, кто живет в Церкви, литургия не надоест никогда. Для них опытно известно, что жизнь в Церкви определяет все. Определяет прежде всего отношение к Богу — отношение любви. Так что иногда, хоть и с некоторым стыдом, можно сказать: «Я, наверное, все же люблю Бога». Потому что, если кто может без сомнения сказать о себе, что он любит Церковь, очевидно, это и будет свидетельством его любви к Богу. Самому о себе говорить это неловко, потому что любовь предполагает если не совершенство, то по крайней мере совершенствование, путь. Но православное покаянное самосознание всегда различает в себе не движение, энергичную динамику, путь, но, напротив, скорее болотную застылость, если не мертвость. И все же церковное, конкретнее литургическое, переживание бытия определяет все, что только предметно бытийствует. Прежде всего, отношение к миру во всех его проявлениях (как положительных, так и отрицательных), имея в виду «мир» как совокупность Божественного творения и «мир», который выражает собой понятие «общественное мнение»: «мир считает». Это переживание включает в себя отношение к людям, как к людям конкретно знаемым (особенно к людям наиболее близким), так и к дальним, отношение к самому себе, отношение к природе и к человеческому творчеству, отношение к мировоззренческим смыслам и всякой религиозности и многое, многое другое.