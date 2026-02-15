«Благодать пробуждающая» — это одна из самых известных и влиятельных книг Чарльза Свиндола, ставшая манифестом духовной свободы для миллионов христиан. Автор поднимает важнейшую проблему: как часто верующие, начав путь с Божьей благодати, незаметно впадают в «религиозный законничество», превращая свои отношения с Богом в бесконечный список правил, требований и взаимного осуждения. Свиндол призывает читателя «пробудиться» от этого изнурительного сна и вернуться к подлинному Евангелию, которое освобождает, а не порабощает.
В книге автор детально разбирает «убийц благодати» — тех, кто под видом благочестия навязывает другим чувство вины и жесткие стандарты поведения, не основанные на Писании. Свиндол подчеркивает, что истинная благодать дает человеку свободу быть самим собой, свободу ошибаться и свободу служить Богу из любви, а не из страха. Он призывает к «дерзновенному» христианству, которое не боится критики законников и полностью доверяет Божьему принятию. Книга наполнена практическими примерами и глубоким состраданием к тем, кто устал от религиозного давления, предлагая путь к радостной и полноценной жизни в лучах Божьей любви.
Чарльз Свиндол - Благодать пробуждающая
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 402 с.
ISBN 978-5-8445-0291-0
Чарльз Свиндол - Благодать пробуждающая – Содержание
Предисловие издателя
Слова признательности
Вступление
1. Благодать: она действительно удивительная!
2. Бесплатный дар
3. Связана ли благодать с риском?
4. Незаслуженная, но безусловная любовь
5. Выступить против легализма
6. Освободились? Так живите в соответствии со свободой!
7. Повести других к свободе
8. Благодать, позволяющая отпустить других людей
9. Милосердное несогласие и продолжение своего пути
10. Благодать — близкая и личная
11. Вы действительно служитель благодати?
12. Брак, помазанный благодатью
13· Очаровательная радость даяния в благодати
14. Благодать: она действительно принимает!
Заключение
Молитвенный дневник «Благодати пробуждающей»
