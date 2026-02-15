«Благодать пробуждающая» — это одна из самых известных и влиятельных книг Чарльза Свиндола, ставшая манифестом духовной свободы для миллионов христиан. Автор поднимает важнейшую проблему: как часто верующие, начав путь с Божьей благодати, незаметно впадают в «религиозный законничество», превращая свои отношения с Богом в бесконечный список правил, требований и взаимного осуждения. Свиндол призывает читателя «пробудиться» от этого изнурительного сна и вернуться к подлинному Евангелию, которое освобождает, а не порабощает.

В книге автор детально разбирает «убийц благодати» — тех, кто под видом благочестия навязывает другим чувство вины и жесткие стандарты поведения, не основанные на Писании. Свиндол подчеркивает, что истинная благодать дает человеку свободу быть самим собой, свободу ошибаться и свободу служить Богу из любви, а не из страха. Он призывает к «дерзновенному» христианству, которое не боится критики законников и полностью доверяет Божьему принятию. Книга наполнена практическими примерами и глубоким состраданием к тем, кто устал от религиозного давления, предлагая путь к радостной и полноценной жизни в лучах Божьей любви.

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 402 с.

ISBN 978-5-8445-0291-0

Чарльз Свиндол - Благодать пробуждающая – Содержание

Предисловие издателя

Слова признательности

Вступление

1. Благодать: она действительно удивительная!

2. Бесплатный дар

3. Связана ли благодать с риском?

4. Незаслуженная, но безусловная любовь

5. Выступить против легализма

6. Освободились? Так живите в соответствии со свободой!

7. Повести других к свободе

8. Благодать, позволяющая отпустить других людей

9. Милосердное несогласие и продолжение своего пути

10. Благодать — близкая и личная

11. Вы действительно служитель благодати?

12. Брак, помазанный благодатью

13· Очаровательная радость даяния в благодати

14. Благодать: она действительно принимает!

Заключение

Молитвенный дневник «Благодати пробуждающей»