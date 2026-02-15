Свиндол - Благодать пробуждающая

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Благодать пробуждающая» — это одна из самых известных и влиятельных книг Чарльза Свиндола, ставшая манифестом духовной свободы для миллионов христиан. Автор поднимает важнейшую проблему: как часто верующие, начав путь с Божьей благодати, незаметно впадают в «религиозный законничество», превращая свои отношения с Богом в бесконечный список правил, требований и взаимного осуждения. Свиндол призывает читателя «пробудиться» от этого изнурительного сна и вернуться к подлинному Евангелию, которое освобождает, а не порабощает.

В книге автор детально разбирает «убийц благодати» — тех, кто под видом благочестия навязывает другим чувство вины и жесткие стандарты поведения, не основанные на Писании. Свиндол подчеркивает, что истинная благодать дает человеку свободу быть самим собой, свободу ошибаться и свободу служить Богу из любви, а не из страха. Он призывает к «дерзновенному» христианству, которое не боится критики законников и полностью доверяет Божьему принятию. Книга наполнена практическими примерами и глубоким состраданием к тем, кто устал от религиозного давления, предлагая путь к радостной и полноценной жизни в лучах Божьей любви.

Чарльз Свиндол - Благодать пробуждающая

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 402 с.

ISBN 978-5-8445-0291-0

Чарльз Свиндол - Благодать пробуждающая – Содержание

Предисловие издателя

Слова признательности

Вступление

  • 1. Благодать: она действительно удивительная!

  • 2. Бесплатный дар

  • 3. Связана ли благодать с риском?

  • 4. Незаслуженная, но безусловная любовь

  • 5. Выступить против легализма

  • 6. Освободились? Так живите в соответствии со свободой!

  • 7. Повести других к свободе

  • 8. Благодать, позволяющая отпустить других людей

  • 9. Милосердное несогласие и продолжение своего пути

  • 10. Благодать — близкая и личная

  • 11. Вы действительно служитель благодати?

  • 12. Брак, помазанный благодатью

  • 13· Очаровательная радость даяния в благодати

  • 14. Благодать: она действительно принимает!

Заключение

Молитвенный дневник «Благодати пробуждающей»

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books