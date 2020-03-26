Свиридова - Этимологический словарь современного русского языка
Формирование лексического состава русского языка представляет собой длительный и сложный процесс. Русский язык изменялся и продолжается изменяться сейчас:
появляются неологизмы, отходят в пассивный словарный запас устаревшие и вышедшие из употребления слова.
Для того, чтобы разобраться в этих процессах, существует наука этимология. Этимология — это раздел языкознания, который изучает происхождение слов, а также их первоначальное значение.
Большая часть лексики современного русского языка состоит из исконно русских слов, которые были образованы различными способами из более древних слов. Лексический состав русского языка пополняется быстрее, чем устаревают отдельные слова, что говорит о расширении словарного состава языка. Новые слова приходят за счет внутреннего заимствования и, конечно, заимствования из других языков.
Этимологический словарь современного русского языка - ред. Свиридова М.Н.
М.:«Аделант»,2014.—512 с.
ISBN 978-5-93642-360-4
Этимологический словарь современного русского языка - ред. Свиридова М.Н. - Содержание
- Введение
- Как пользоваться словарем
- Список сокращений
- А-Я
Этимологический словарь современного русского языка - ред. Свиридова М.Н. - Введение
Слова, которые имеют исконно русское происхождение и которые дошли до нас из древнейших эпох, в словаре обозначаются как общеславянское (общ.-сл.) или индоевропейское. Помимо обозначенных терминов, в словаре также используются термины древнерусский (др.-рус.) и старославянский язык (ст.-сл.), а также восточнославянские языки(вост.-сл.). Древнерусский — язык восточной группы славян. Его возникновение относят к VII в. н. э., т. е. ко времени распада общеславянского языкового единства. Время появления старославянского языка — IX в.
Восточнославянские языки — группа славянской ветви индоевропейской семьи языков. К ней относятся: белорусский, русский и украинский языки.
Собственно русские слова возникли в период с XV по XVII вв. Слова заимствованные из других языков стали появляться в России в период с XVII по XX вв. Процесс заимствования продолжается и в наши дни.
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