Свиридова - Этимологический словарь современного русского языка

Формирование лексического состава русского языка представляет собой длительный и сложный процесс. Русский язык изменялся и продолжается изменяться сейчас:

появляются неологизмы, отходят в пассивный словарный запас устаревшие и вышедшие из употребления слова.

Для того, чтобы разобраться в этих процессах, существует наука этимология. Этимология — это раздел языкознания, который изучает происхождение слов, а также их первоначальное значение.

Большая часть лексики современного русского языка состоит из исконно русских слов, которые были образованы различными способами из более древних слов. Лексический состав русского языка пополняется быстрее, чем устаревают отдельные слова, что говорит о расширении словарного состава языка. Новые слова приходят за счет внутреннего заимствования и, конечно, заимствования из других языков.