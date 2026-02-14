Тора и психология Перед вами, по сути, продолжение «Перевоплощения», моей предыдущей книги, посвящённой путешествию в духовность путём налаживания эмоционального контакта с Творцом, разбиравшей, что этому мешает, и приводившей техники преодоления различных эмоциональных блоков.

Продолжим это путешествие. Теперь на основе недельных глав самой Торы – «Путём Дерева жизни».

Вы только в начале такого пути? Посмотрите на Тору не только как на книгу, раскрывающую духовные и моральные законы, а потому всегда актуальную, но как на ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАШЕМУ ВНУТРЕННЕМУ МИРУ. Такой подход – классический для йеѓадута (иудаизма) и описан нашими мудрецами.

Все действующие лица в Торе – это архетипы, то есть прообразы, универсальные структуры – части нашей внутренней вселенной.

У нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ ЭТИ АРХЕТИПЫ В СЕБЕ, почувствовать их энергию, при их помощи получить контакт с Творцом. Это расширит наше мироощущение, даст шанс жить в гармонии с Творцом, с собой, с людьми.

Реализовать эти РЕСУРСЫ можно через приведённые в книге упражнения. Они помогают не только прочитать, но ПРОЖИТЬ описанное в Торе.

Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 1

Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 1 - Начиная с предисловия Автора



Открывая Тору, мы вначале должны обратиться к предисловию Автора, данному нам через Моше и пророков и затем в виде устной традиции передававшемуся до нашего времени.



Виленский Гаон* говорит, что в Торе ничего не сказано просто так, чтобы мы только узнали об этом. И малое, и большое написано, чтобы из этого мы извлекли урок. И в комментарии к «Сифра де-Цниута»* (гл. 5) он утверждает: «Таково общее правило: всё, что было, есть и будет до конца времён, всё заключено в Торе от [первого слова Торы] «Берешит » [«В начале»] до [последних слов Торы] «ле-эйней коль Исраэль» [«на глазах всего Израиля»]. И не только общие принципы, но и мельчайшие детали по каждой отдельной вещи и каждому отдельному человеку со дня рождения и до конца, включая все перевоплощения, со всеми частностями и деталями деталей».



Итак, существуют два основополагающих принципа:

В Торе всё о нас, в какое бы время мы ни жили .

По поводу любого сюжета Торы нужно задаться вопросом:

«Чему меня это учит? »



В Торе очень много пластов, один не отрицает другой, а наоборот, дополняет. Например, Тора пишет: « Земля была хаотична и пуста, тьма над бездной » (Берешит, 1:2 3 ). Простая попытка это себе представить даёт нам понимание, что в данном контексте речь ещё не идёт о земле как планете, здесь – об элементах Творения.



Раши* пишет о тьме как о праэлементе огня.



« И разделил Б-г между светом и между тьмой » (Берешит, 1:4).



Комментаторы замечают: здесь тьма уже в другом качестве, как нечто, от чего был отделён свет. Но тогда сразу вопрос: под тьмой мы обычно понимаем отсутствие света. А тут не написано: загородил свет, а наоборот, «разделил между светом и между тьмой». Как это?



Физик Натан Авиэзер 4 пишет, что сразу после Большого взрыва Вселенная была настолько горячей плазмой, что атомы ещё не могли появиться. Частицы располагались полями, и фотоны (частицы света) удерживались внутри плазмы, поэтому, если бы кто-то в этот момент сделал фотографию этой плазмы, она выглядела бы чёрной.



Как только плазма немножко остыла, стали формироваться атомы, фотоны высвободились, и свет, отделённый от тьмы, начал заливать Вселенную. Это один уровень. А что такое тьма с духовной точки зрения?

Мудрецы называют тьмой Греческий галут *.

Это как понимать?

Галут – это любое мироощущение, когда мы не чувствуем присутствия Творца и Его любовь (являющуюся абсолютной реальностью), когда мы не уверены, куда и как идти дальше.

Человек, созданный по образу и подобию Творца, включает в себя все элементы Творения. Когда они не гармоничны в человеке, они вызывают перекос в личности. Когда личностей с такой дисгармонией становится много, они преобразуют под себя общество.





Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 2

Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 2 - Огранивая грани

В основу этой части положены лекции, которые автор прослушал у рава Матиса Вайнберга*.



Сразу после Песаха* мы начинаем отсчёт 49 дней до следующего праздника – Шавуота* . Мы считаем дни от возношения омера – снопа ячменя нового урожая 16 нисана до возношения снопа пшеницы на Шавуот.

Эти 49 ступенек называются ספירת העומר Сфират ѓа-омер – Счёт омера . И каждый день мы работаем с концепциями, эмоциями и действиями, соответствующими одной из граней одной из сфирот .



Сфирот* – это различные проявления Всевышнего , это, если хотите, духовные каналы, измерения, концепции, с помощью которых построен мир .



В начале Творения была общая гармония. Но на определённом этапе сфирот более низких миров начали функционировать по отдельности. Но только первые три – Хохма (Мудрость) , Бина (Разум) и Даат (Знание) – смогли выдержать интенсивность духовного света и остались целыми. Поэтому мы с ними не работаем. А вот 7 нижних сфирот были разбиты, и их новые взаимодействия приводят к более высокому уровню гармонии. Все эти этапы были задуманы изначально, чтобы создать мир, в котором человек имел бы свободу выбора и возможность развития.



Когда Творец решил сотворить мир, Он захотел максимально одарить его добром. Поэтому первая cфира – это חסד Хесед (Добро и

Сила давания).



Архетипом Хеседа в Торе является Авраѓам .



Но если бы бесконечный Всевышний дал Творению свою безграничную энергию, Он бы создал только ещё одну бесконечность. Чтобы Творение смогло существовать, Всевышний поставил бесчис ленное количество правильных границ , чтобы всё существующее могло получить ровно столько, сколько ему нужно , не больше и не меньше. Все эти границы, дающие возможность проявиться Хеседу , называются גבורה Гвура (Границы, Могущество) – вторая сфира .

Архетипом Гвуры является Ицхак .



Если бы весь сотворённый мир был разбит на маленькие кусочки, только сам Творец мог бы видеть, ощущать связь между ними. А у каждого сотворённого появилось бы полное ощущение отрезанности от всего, что не находится абсолютно рядом. Поскольку Творец хотел создать человека по Своему образу и подобию, Он сотворил мир таким образом, что в каждом кусочке Творения, как в голограмме, отражается всё Творение . Голограмма – картина, записанная особым образом на фотопластинке или кристалле. При освещении под правильным углом на ней можно увидеть трёхмерное изображение.



Каждая часть несёт информацию обо всём. Если пластинку разбить и посмотреть на просвет каждый осколочек, то в нём появится то же самое трёхмерное изображение во всех деталях. Человек, как часть Творения, подобен голограмме, отражая в себе Творение. Это качество, эта третья сфира называется תפארת Тифъэрет (Красота, Правдивость) .



Архетипом является Яаков .



Возможность из каждой части Творения выйти на целое порождает абсолютно одинаковую ценность сотворённого по отношению к нам. На этом уровне, разглядывая кучу мусора, можно было бы получить такое же наслаждение, как при созерцании прекрасных цветов.