Свирский - Путь Дерева жизни - 2 тома
Тора и психология
Продолжим это путешествие. Теперь на основе недельных глав самой Торы – «Путём Дерева жизни».
Вы только в начале такого пути? Посмотрите на Тору не только как на книгу, раскрывающую духовные и моральные законы, а потому всегда актуальную, но как на ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАШЕМУ ВНУТРЕННЕМУ МИРУ. Такой подход – классический для йеѓадута (иудаизма) и описан нашими мудрецами.
Все действующие лица в Торе – это архетипы, то есть прообразы, универсальные структуры – части нашей внутренней вселенной.
У нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ ЭТИ АРХЕТИПЫ В СЕБЕ, почувствовать их энергию, при их помощи получить контакт с Творцом. Это расширит наше мироощущение, даст шанс жить в гармонии с Творцом, с собой, с людьми.
Реализовать эти РЕСУРСЫ можно через приведённые в книге упражнения. Они помогают не только прочитать, но ПРОЖИТЬ описанное в Торе.
Перед вами, по сути, продолжение «Перевоплощения», моей предыдущей книги, посвящённой путешествию в духовность путём налаживания эмоционального контакта с Творцом, разбиравшей, что этому мешает, и приводившей техники преодоления различных эмоциональных блоков.
Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 1
Иерусалим: Дварим, 5780 (2020). – 420 с.
ISBN 978-965-7227-25-1
Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 1 - Начиная с предисловия Автора
Открывая Тору, мы вначале должны обратиться к предисловию Автора, данному нам через Моше и пророков и затем в виде устной традиции передававшемуся до нашего времени.
Виленский Гаон* говорит, что в Торе ничего не сказано просто так, чтобы мы только узнали об этом. И малое, и большое написано, чтобы из этого мы извлекли урок. И в комментарии к «Сифра де-Цниута»* (гл. 5) он утверждает: «Таково общее правило: всё, что было, есть и будет до конца времён, всё заключено в Торе от [первого слова Торы] «Берешит» [«В начале»] до [последних слов Торы] «ле-эйней коль Исраэль» [«на глазах всего Израиля»]. И не только общие принципы, но и мельчайшие детали по каждой отдельной вещи и каждому отдельному человеку со дня рождения и до конца, включая все перевоплощения, со всеми частностями и деталями деталей».
Итак, существуют два основополагающих принципа:
- В Торе всё о нас, в какое бы время мы ни жили.
- По поводу любого сюжета Торы нужно задаться вопросом:
«Чему меня это учит?»
В Торе очень много пластов, один не отрицает другой, а наоборот, дополняет. Например, Тора пишет: «Земля была хаотична и пуста, тьма над бездной» (Берешит, 1:23). Простая попытка это себе представить даёт нам понимание, что в данном контексте речь ещё не идёт о земле как планете, здесь – об элементах Творения.
Раши* пишет о тьме как о праэлементе огня.
«И разделил Б-г между светом и между тьмой» (Берешит, 1:4).
Комментаторы замечают: здесь тьма уже в другом качестве, как нечто, от чего был отделён свет. Но тогда сразу вопрос: под тьмой мы обычно понимаем отсутствие света. А тут не написано: загородил свет, а наоборот, «разделил между светом и между тьмой». Как это?
Физик Натан Авиэзер4 пишет, что сразу после Большого взрыва Вселенная была настолько горячей плазмой, что атомы ещё не могли появиться. Частицы располагались полями, и фотоны (частицы света) удерживались внутри плазмы, поэтому, если бы кто-то в этот момент сделал фотографию этой плазмы, она выглядела бы чёрной.
Как только плазма немножко остыла, стали формироваться атомы, фотоны высвободились, и свет, отделённый от тьмы, начал заливать Вселенную. Это один уровень.
А что такое тьма с духовной точки зрения?
Мудрецы называют тьмой Греческий галут*.
Это как понимать?
Галут – это любое мироощущение, когда мы не чувствуем присутствия Творца и Его любовь (являющуюся абсолютной реальностью), когда мы не уверены, куда и как идти дальше.
Человек, созданный по образу и подобию Творца, включает в себя все элементы Творения. Когда они не гармоничны в человеке, они вызывают перекос в личности. Когда личностей с такой дисгармонией становится много, они преобразуют под себя общество.
Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 2
Иерусалим: Дварим, 5780 (2020). – 280 с.
ISBN 978-965-7227-26-8
Ефим Свирский - Путь Дерева жизни - Книга книг как путеводитель по вселенной внутри нас - Том 2 - Огранивая грани
В основу этой части положены лекции, которые автор прослушал у рава Матиса Вайнберга*.
Сразу после Песаха* мы начинаем отсчёт 49 дней до следующего праздника – Шавуота*. Мы считаем дни от возношения омера – снопа ячменя нового урожая 16 нисана до возношения снопа пшеницы на Шавуот.
Эти 49 ступенек называются ספירת העומרСфират ѓа-омер – Счёт омера. И каждый день мы работаем с концепциями, эмоциями и действиями, соответствующими одной из граней одной из сфирот.
Сфирот* – это различные проявления Всевышнего, это, если хотите, духовные каналы, измерения, концепции, с помощью которых построен мир.
В начале Творения была общая гармония. Но на определённом этапе сфирот более низких миров начали функционировать по отдельности. Но только первые три – Хохма (Мудрость), Бина (Разум) и Даат (Знание) – смогли выдержать интенсивность духовного света и остались целыми. Поэтому мы с ними не работаем. А вот 7 нижних сфирот были разбиты, и их новые взаимодействия приводят к более высокому уровню гармонии. Все эти этапы были задуманы изначально, чтобы создать мир, в котором человек имел бы свободу выбора и возможность развития.
Когда Творец решил сотворить мир, Он захотел максимально одарить его добром. Поэтому первая cфира – это חסדХесед (Добро и
Сила давания).
Архетипом Хеседа в Торе является Авраѓам.
Но если бы бесконечный Всевышний дал Творению свою безграничную энергию, Он бы создал только ещё одну бесконечность. Чтобы Творение смогло существовать, Всевышний поставил бесчисленное количество правильных границ, чтобы всё существующее могло получить ровно столько, сколько ему нужно, не больше и не меньше. Все эти границы, дающие возможность проявиться Хеседу, называются גבורהГвура (Границы, Могущество) – вторая сфира.
Архетипом Гвуры является Ицхак.
Если бы весь сотворённый мир был разбит на маленькие кусочки, только сам Творец мог бы видеть, ощущать связь между ними. А у каждого сотворённого появилось бы полное ощущение отрезанности от всего, что не находится абсолютно рядом. Поскольку Творец хотел создать человека по Своему образу и подобию, Он сотворил мир таким образом, что в каждом кусочке Творения, как в голограмме, отражается всё Творение. Голограмма – картина, записанная особым образом на фотопластинке или кристалле. При освещении под правильным углом на ней можно увидеть трёхмерное изображение.
Каждая часть несёт информацию обо всём. Если пластинку разбить и посмотреть на просвет каждый осколочек, то в нём появится то же самое трёхмерное изображение во всех деталях. Человек, как часть Творения, подобен голограмме, отражая в себе Творение. Это качество, эта третья сфира называется תפארתТифъэрет (Красота, Правдивость).
Архетипом является Яаков.
Возможность из каждой части Творения выйти на целое порождает абсолютно одинаковую ценность сотворённого по отношению к нам. На этом уровне, разглядывая кучу мусора, можно было бы получить такое же наслаждение, как при созерцании прекрасных цветов.
Однако мир создан для нашего развития, и каждый человек неповторим. Чтобы это было возможно, создаётся концепция времени. Мир становится конечным, но из-за этого и уникальным. В мире появляются вещи или явления более важные на данный момент для развития потенциала каждого человека. Сфира, дающая эту возможность, а значит, и создающая систему ценностей, называется נצחНецах (Вечность, Победа).
