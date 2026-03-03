Ступени веры

Новости, новости... Чем охотнее люди «глотают» их, тем быстрее забывают — ведь они тут же вытесняются еще более новыми новостями... Но есть в истории одно Событие, с которым мы до сих пор сообразуем все прочие новости и происшествия. Наша цивилизация делит все историческое время на периоды до и после Рождества Христова. От Рождества Христова мы ведем свое летоисчисление, датируя любые новости годом от этого События.

Событие это и саму Библию делит на две неравные части. Библейские книги, написанные до Рождества Христова, мы называем Ветхим Заветом, а написанные после — Новым. Первая часть Нового Завета называется Евангелие, что с греческого переводится как «благая (добрая) весть». Но Евангелием можно назвать и весь Новый Завет, несущий добрую весть о приходе в мир Спасителя — весть, которую не несет ни одна религия. Это весть о том, что Бог не просто заботится о человеке и милостив к нему. Новый Завет свидетельствует, что Бог в Своей любви к человеку готов на все. Чтобы спасти человека и устранить все, что отделяет его от Бога, Бог Сам приходит к человеку и жертвует Собой ради него. Религии, в которых Бог открывает Себя через посланников-пророков или через Свое записанное Откровение, способны вразумить, направить, успокоить. Но только тогда жизнь человека наполняется настоящей радостью и смыслом, когда человек узнает, насколько он на самом деле дорог своему Богу.

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание

Москва: Никея, 2017 г.— 240 с.

ISBN 978-5-91761-724-4

Книга богато иллюстрирована!

От издательства

Введение

Глава 1. Мир в ожидании Бога

Царство Божие и царства человеческие

Кризис римского язычества

Ожидая утешения Израилева

Глава 2. Евангелие и Евангелия

Из чего состоит Новый Завет?

Кто собрал новозаветные книги воедино?

Кто были первые читатели наших Евангелий?

Глава 3. Начало Евангелия. Пророк Иоанн

Больше чем пророк

История жизни Иоанна Крестителя

Проповедь о Царстве

Глава 4. «И Слово стало плотью...»

О семье Иисуса Христа

Благовестив о рождении Сына Всевышнего

«Рождество Иисуса Христа было так...»

Детство, отрочество и юность Спасителя

Глава 5. «Да приидет Царствие Твое». О проповеди Иисуса Христа

«Приблизилось Царствие Небесное»

О гражданах Небесного Царства

Искушения и Царство Небесное

Глава 6. Знамения и чудеса

Искушение чудом

Что такое евангельское чудо? 93 Чудо и вера

Глава 7. «Мир Меня ненавидит»

Суд Бога и суд над Богом

В чем обвиняли Иисуса?

Глава 8. «Вы слышали, что сказано древним... а Я говорю вам...»

«...ибо их есть Царство Небесное»

Ветхозаветный закон и Нагорная проповедь

Этика детей Божиих

Лекарство от лицемерия

Глава 9. О притчах и тайнах Царствия Божия

Художественное слово в проповеди Христа

Зачем нужны притчи?

Как понимать притчи?

Глава 10. Воскресение и Жизнь

Представление о смерти в Древнем Израиле

Царство Небесное и жизнь вечная

«Смертию смерть поправ...»

Глава 11. «Вот, мы восходим в Иерусалим»

Свидетельства Иисуса о предстоящих страданиях

Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим

Глава 12. «Пришел час...»

Дни перед распятием

Арест и суд

«И распяли Его»

Глава 13. «Его нет здесь — Он воскрес!»

Первые свидетельницы Воскресения

Явления воскресшего Господа

Глава 14. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа»

День рождения Церкви

Христианская община в Иерусалиме

Евангельская проповедь выходит за пределы Иерусалима

Глава 15. «Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа»

От Савла к Павлу

Апостольские труды

Евангелие апостола Павла

Глава 16. О единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви

Народ Божий

Проблемы в Апостольской Церкви

Образы Церкви в Новом Завете

Глава 17. Первосвященник по чину Мелхиседека

Агнец Божий

Приносящий и Приносимый

Глава 18. «Что Дух говорит Церквам»

Послание семи Церквям

О великой скорби

«Ей, гряди, Господи Иисусе»

Список сокращенных названий книг Священного Писания

Именной указатель

Список рекомендуемой литературы

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание – Введение

Четвертый раздел серии «Ступени веры» включает книги, знакомящие читателя с Библией — повествованием о том, как Бог являет Себя человеку. Библия состоит из двух частей. В первой части — Ветхом (древнем, старом) Завете — Бог открывает Себя через избранных Им людей. Эти люди — пророки — обладали особой духовной чуткостью, чтобы слышать голос Бога и возвещать Его слово людям. Во второй части, в Новом Завете, Бог являет Себя без посредников. Он приходит на землю как человек и раскрывает Себя в прямом и тесном общении с людьми. Опыт этих людей, которые видели Его своими глазами, слышали Его речи, делили с Ним пищу, буквально осязали Его, изложен в новозаветных книгах.

По мысли апостола Павла, до явления Иисуса Христа знание о Боге было скрыто как бы пеленой или покрывалом, под которым лишь угадываются подлинный образ Божества и Его слава. Но для людей, знающих о Христе и приобщившихся к тайнам новозаветной вести, это ветхозаветное покрывало снимается. Именно поэтому правильно будет начать знакомство с Библией с изучения Нового Завета, чему и посвящена эта книга.

Новый Завет имеет значение не только для людей верующих. Напомним хотя бы, что в нашей культуре и христиане, и атеисты отсчитывают все исторические даты от Рождества Христова. А главное — многие понятия и представления о человеке и человеческих отношениях, которые кажутся нам сейчас естественными и единственно верными, сформированы именно Новым Заветом. Ни одно значимое культурное явление не обходится без явных или скрытых цитат из библейского текста, ссылок и намеков на него. Они присутствуют в стихах Пушкина и творениях Толкина, в «Анне Карениной» и в «Гарри Поттере», в тысячах музыкальных произведений, картин и скульптур. Но чтобы заметить эти отсылки и понять их смысл, нужно хорошо знать новозаветный текст.

То есть если читатель по-настоящему заинтересуется Новым Заветом, ему понадобится все же прочитать сам священный текст, а не только книгу о нем. Впрочем, автор этой книги постарался, чтобы она была интересна и понятна как читавшему Евангелие, так и практически не знакомому с ним.

В этой книге хотелось бы прежде всего дать читателю общее представление о развитии новозаветной истории, выстроив и сложив главные евангельские события в единую целостную картину, чтобы читатель мог найти в ней закономерное место для любого евангельского эпизода.

Кроме того, в книге уделено особое внимание таким ключевым новозаветным понятиям, как Царство Небесное, жизнь вечная, Жертва Христова, Страшный Суд. Вероятно, эти словосочетания знакомы многим и не читавшим Новый Завет. Все эти выражения за столетия обросли дополнительными смыслами и ассоциациями. В книге мы постараемся разобраться, как эти слова понимали Сам Христос и апостолы.

И наконец, важным, а может быть, самым важным в Новом Завете являются люди. Именно ради людей Бог стал человеком. Для людей совершается и Божий Суд, и Крестная Жертва, существует и жизнь вечная, и Небесное Царство. И Новый Завет населен множеством действующих лиц. Кто-то упоминается вскользь, чей-то образ раскрывается шире. Но каждый из этих людей дорог и важен Богу. И может стать важным и для нас.

Мы постараемся понять этих людей. Почему волхвы-иноземцы пришли издалека поклониться новорожденному Царю Иудейскому? Почему люди, восторженно встречавшие Иисуса при входе Его в Иерусалим, через четыре дня требуют у римского наместника распять Его? Почему ученики Иисуса после Его слов один из вас предаст Меня не ищут предателя, а спрашивают каждый о себе: Не я ли, Господи? Каким образом разбойник, страдающий на кресте, смог осознать, что Распятый рядом с ним — это Царь, грядущий в Свое Царство, и раскаяться? И почему апостолы, после того как их Учитель вознесся от них на небеса, возвращаются домой в великой радости?