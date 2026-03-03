Гумеров - Знакомство С Новым Заветом

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Series Ступени веры (2 books)
Ступени веры
Новости, новости... Чем охотнее люди «глотают» их, тем быстрее забывают — ведь они тут же вытесняются еще более новыми новостями... Но есть в истории одно Событие, с которым мы до сих пор сообразуем все прочие новости и происшествия. Наша цивилизация делит все историческое время на периоды до и после Рождества Христова. От Рождества Христова мы ведем свое летоисчисление, датируя любые новости годом от этого События.
Событие это и саму Библию делит на две неравные части. Библейские книги, написанные до Рождества Христова, мы называем Ветхим Заветом, а написанные после — Новым. Первая часть Нового Завета называется Евангелие, что с греческого переводится как «благая (добрая) весть». Но Евангелием можно назвать и весь Новый Завет, несущий добрую весть о приходе в мир Спасителя — весть, которую не несет ни одна религия. Это весть о том, что Бог не просто заботится о человеке и милостив к нему. Новый Завет свидетельствует, что Бог в Своей любви к человеку готов на все. Чтобы спасти человека и устранить все, что отделяет его от Бога, Бог Сам приходит к человеку и жертвует Собой ради него. Религии, в которых Бог открывает Себя через посланников-пророков или через Свое записанное Откровение, способны вразумить, направить, успокоить. Но только тогда жизнь человека наполняется настоящей радостью и смыслом, когда человек узнает, насколько он на самом деле дорог своему Богу.

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание

(Ступени веры)
Москва: Никея, 2017 г.— 240 с.
ISBN 978-5-91761-724-4
Книга богато иллюстрирована!

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание - Содержание

От издательства
Введение
Глава 1. Мир в ожидании Бога
  • Царство Божие и царства человеческие
  • Кризис римского язычества
  • Ожидая утешения Израилева
Глава 2. Евангелие и Евангелия
  • Из чего состоит Новый Завет?
  • Кто собрал новозаветные книги воедино?
  • Кто были первые читатели наших Евангелий?
Глава 3. Начало Евангелия. Пророк Иоанн
  • Больше чем пророк
  • История жизни Иоанна Крестителя
  • Проповедь о Царстве
Глава 4. «И Слово стало плотью...»
  • О семье Иисуса Христа
  • Благовестив о рождении Сына Всевышнего
  • «Рождество Иисуса Христа было так...»
  • Детство, отрочество и юность Спасителя
Глава 5. «Да приидет Царствие Твое». О проповеди Иисуса Христа
  • «Приблизилось Царствие Небесное»
  • О гражданах Небесного Царства
  • Искушения и Царство Небесное
Глава 6. Знамения и чудеса
  • Искушение чудом
  • Что такое евангельское чудо? 93 Чудо и вера
Глава 7. «Мир Меня ненавидит»
  • Суд Бога и суд над Богом
  • В чем обвиняли Иисуса?
Глава 8. «Вы слышали, что сказано древним... а Я говорю вам...»
  • «...ибо их есть Царство Небесное»
  • Ветхозаветный закон и Нагорная проповедь
  • Этика детей Божиих
  • Лекарство от лицемерия
Глава 9. О притчах и тайнах Царствия Божия
  • Художественное слово в проповеди Христа
  • Зачем нужны притчи?
  • Как понимать притчи?
Глава 10. Воскресение и Жизнь
  • Представление о смерти в Древнем Израиле
  • Царство Небесное и жизнь вечная
  • «Смертию смерть поправ...»
Глава 11. «Вот, мы восходим в Иерусалим»
  • Свидетельства Иисуса о предстоящих страданиях
  • Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим
Глава 12. «Пришел час...»
  • Дни перед распятием
  • Арест и суд
  • «И распяли Его»
Глава 13. «Его нет здесь — Он воскрес!»
  • Первые свидетельницы Воскресения
  • Явления воскресшего Господа
Глава 14. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа»
  • День рождения Церкви
  • Христианская община в Иерусалиме
  • Евангельская проповедь выходит за пределы Иерусалима
Глава 15. «Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа»
  • От Савла к Павлу
  • Апостольские труды
  • Евангелие апостола Павла
Глава 16. О единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви
  • Народ Божий
  • Проблемы в Апостольской Церкви
  • Образы Церкви в Новом Завете
Глава 17. Первосвященник по чину Мелхиседека
  • Агнец Божий
  • Приносящий и Приносимый
Глава 18. «Что Дух говорит Церквам»
  • Послание семи Церквям
  • О великой скорби
  • «Ей, гряди, Господи Иисусе»
Список сокращенных названий книг Священного Писания
Именной указатель
Список рекомендуемой литературы

священник Александр Гумеров - Знакомство С Новым Заветом - Четвертая ступень: Святое Писание – Введение

иллюстрация из книгиЧетвертый раздел серии «Ступени веры» включает книги, знакомящие читателя с Библией — повествованием о том, как Бог являет Себя человеку. Библия состоит из двух частей. В первой части — Ветхом (древнем, старом) Завете — Бог открывает Себя через избранных Им людей. Эти люди — пророки — обладали особой духовной чуткостью, чтобы слышать голос Бога и возвещать Его слово людям. Во второй части, в Новом Завете, Бог являет Себя без посредников. Он приходит на землю как человек и раскрывает Себя в прямом и тесном общении с людьми. Опыт этих людей, которые видели Его своими глазами, слышали Его речи, делили с Ним пищу, буквально осязали Его, изложен в новозаветных книгах.
По мысли апостола Павла, до явления Иисуса Христа знание о Боге было скрыто как бы пеленой или покрывалом, под которым лишь угадываются подлинный образ Божества и Его слава. Но для людей, знающих о Христе и приобщившихся к тайнам новозаветной вести, это ветхозаветное покрывало снимается. Именно поэтому правильно будет начать знакомство с Библией с изучения Нового Завета, чему и посвящена эта книга.
Новый Завет имеет значение не только для людей верующих. Напомним хотя бы, что в нашей культуре и христиане, и атеисты отсчитывают все исторические даты от Рождества Христова. А главное — многие понятия и представления о человеке и человеческих отношениях, которые кажутся нам сейчас естественными и единственно верными, сформированы именно Новым Заветом. Ни одно значимое культурное явление не обходится без явных или скрытых цитат из библейского текста, ссылок и намеков на него. Они присутствуют в стихах Пушкина и творениях Толкина, в «Анне Карениной» и в «Гарри Поттере», в тысячах музыкальных произведений, картин и скульптур. Но чтобы заметить эти отсылки и понять их смысл, нужно хорошо знать новозаветный текст.
То есть если читатель по-настоящему заинтересуется Новым Заветом, ему понадобится все же прочитать сам священный текст, а не только книгу о нем. Впрочем, автор этой книги постарался, чтобы она была интересна и понятна как читавшему Евангелие, так и практически не знакомому с ним.
В этой книге хотелось бы прежде всего дать читателю общее представление о развитии новозаветной истории, выстроив и сложив главные евангельские события в единую целостную картину, чтобы читатель мог найти в ней закономерное место для любого евангельского эпизода.
Кроме того, в книге уделено особое внимание таким ключевым новозаветным понятиям, как Царство Небесное, жизнь вечная, Жертва Христова, Страшный Суд. Вероятно, эти словосочетания знакомы многим и не читавшим Новый Завет. Все эти выражения за столетия обросли дополнительными смыслами и ассоциациями. В книге мы постараемся разобраться, как эти слова понимали Сам Христос и апостолы.
И наконец, важным, а может быть, самым важным в Новом Завете являются люди. Именно ради людей Бог стал человеком. Для людей совершается и Божий Суд, и Крестная Жертва, существует и жизнь вечная, и Небесное Царство. И Новый Завет населен множеством действующих лиц. Кто-то упоминается вскользь, чей-то образ раскрывается шире. Но каждый из этих людей дорог и важен Богу. И может стать важным и для нас.
Мы постараемся понять этих людей. Почему волхвы-иноземцы пришли издалека поклониться новорожденному Царю Иудейскому? Почему люди, восторженно встречавшие Иисуса при входе Его в Иерусалим, через четыре дня требуют у римского наместника распять Его? Почему ученики Иисуса после Его слов один из вас предаст Меня не ищут предателя, а спрашивают каждый о себе: Не я ли, Господи? Каким образом разбойник, страдающий на кресте, смог осознать, что Распятый рядом с ним — это Царь, грядущий в Свое Царство, и раскаяться? И почему апостолы, после того как их Учитель вознесся от них на небеса, возвращаются домой в великой радости?
Views 298
Rating 4.6 / 5
Added 03.03.2026
Author brat Warden
