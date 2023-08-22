Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции
Поскольку целью данного исследования является изучение исламской традиции на предмет ее способности к диалогу с другими религиями, прежде всего необходимо определить, что надлежит понимать под исламской традицией.
Мы условимся, что под исламской традицией мы будем понимать положения коранического текста, относительно которых наблюдается единство понимания у муфассиров (толкователей/комментаторов Корана), в материале хадисов, как экзегетических, содержащихся в тафсирах (комментариях Корана), так и в канонических и прочих авторитетных сборниках хадисов, в материале «Жизнеописания Пророка», а также будем учитывать согласное мнение мусульманских богословов (в случае наличия этого согласия), а в случае отсутствия перечисленных составляющих — мнения отдельных авторитетов по тому или иному вопросу.
Межрелигиозный диалог всегда стоит перед лицом серьезной проблемы. Проблема эта состоит в том, что для такого диалога всегда имеется две предпосылки, первая из которых работает, как кажется, деструктивно, а вторая — конструктивно.
Первая предпосылка состоит в том, что убежденность последователей определенной религии в ее истинности определяет в их сознании и мировоззрении все прочие религии как неистинные, или, проще говоря, ложные.
Вторая же сводится к тому, что необходимость межрелигиозного диалога постоянно актуализируется в связи с наличием в современном мире мультикультурных пространств, часто даже в рамках одного государства.
От того, как в той или иной религиозной традиции разрешается коллизия этих двух предпосылок, и зависит способность данной традиции к диалогу.
Однако, для того чтобы выяснить уровень этой способности, необходимо исследовать ту вероучительную часть определенной религиозной традиции, где в том или ином виде содержатся определения относительно иных религий и инаковерующих.
Таким образом, существенным моментом является определение того спектра тем в вероучении, раскрытие которых давало бы исчерпывающую информацию по интересующей нас проблеме.
Проблема межрелигиозного диалога в ее исламском видении достаточно активно разрабатывается в востоковедении в последние десятилетия, в течение которых свет увидел целый ряд работ, посвященных тем или иным аспектам исламской догмы, входящим в обозначенный спектр нашего исследования.
Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции
Ставрополь; Пятигорск : изд-во «ТоварищЪ», 2014. — 380 с.
Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции - Содержание
ОТЗЫВ на книгу священника Иоанна Васильева «Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции»
ВВЕДЕНИЕ
РЕЦЕПЦИЯ БИБЛИИ В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ
- Проблема
- «Искажение», «подмена» и прочие виды злоупотреблений в отношении Священного Писания, вменяемые иудеям и христианам исламской догмой
- Объект злоупотреблений
- Характер злоупотреблений
- Подмена
- Сокрытие
- Забвение
- Затемнение
- Искажение
- Скручивание
- «Писание своими руками»
- Бросание за спины
- Позиция муфассиров
- Позиция востоковедческой науки
- Текст и его комментарии
- Вопрос об использовании Библии мусульманами
- Полемика и апологетика
- Заключение
«ПРОРОЧЕСТВА» О МУХАММАДЕ
- Свидетельства Корана
- Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде в исламской Сунне
- Прецедент цитирования отсутствующего текста
- Прецедент цитирования наличествующего текста
- Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде у исламских авторов
- Пророчества о Мухаммаде в исламской Сунне и исламском письменном наследии, опирающиеся на свидетельство «людей Напоминания»
- Прочие «признаки» и «доказательства»
- Альтернативная профетолотия и священная история
- Заключение
ВОПРОС О СВОДЕ И СТРУКТУРЕ КОРАНА В СВЕТЕ ПРЕДПОСЫЛОК К МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ
- Специфика коранического текста
- Структура Корана
«ИЗРАИЛИАТ» И ВОПРОС ИУДЕОХРИСТИАНСКОГО ВЛИЯНИЯ
- Израилиат в Коране
- Израилиат в хадисах
КОНЦЕПЦИЯ ДЖИХАДА В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ
- Постановка проблемы
- Определение джихада и виды джихада
- Хронология формирования законодательных основ джихада
- Генезис понятия джихада и его развитие в исламе
- Некоторые вопросы исламского права, связанные с вооруженным джихадом
- Заключение
РЕЦЕПЦИЯ ИНАКОВЕРУЮЩИХ В ИСЛАМЕ
- Статус зиммиев в исламе
- Джизья и унижение
- Правовые установления
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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