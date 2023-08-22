Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции

Поскольку целью данного исследования является изучение исламской традиции на предмет ее способности к диалогу с другими религиями, прежде всего необходимо определить, что надлежит понимать под исламской традицией.

Мы условимся, что под исламской традицией мы будем понимать положения коранического текста, относительно которых наблюдается единство понимания у муфассиров (толкователей/комментаторов Корана), в материале хадисов, как экзегетических, содержащихся в тафсирах (комментариях Корана), так и в канонических и прочих авторитетных сборниках хадисов, в материале «Жизнеописания Пророка», а также будем учитывать согласное мнение мусульманских богословов (в случае наличия этого согласия), а в случае отсутствия перечисленных составляющих — мнения отдельных авторитетов по тому или иному вопросу.

Межрелигиозный диалог всегда стоит перед лицом серьезной проблемы. Проблема эта состоит в том, что для такого диалога всегда имеется две предпосылки, первая из которых работает, как кажется, деструктивно, а вторая — конструктивно.

Первая предпосылка состоит в том, что убежденность последователей определенной религии в ее истинности определяет в их сознании и мировоззрении все прочие религии как неистинные, или, проще говоря, ложные.

Вторая же сводится к тому, что необходимость межрелигиозного диалога постоянно актуализируется в связи с наличием в современном мире мультикультурных пространств, часто даже в рамках одного государства.

От того, как в той или иной религиозной традиции разрешается коллизия этих двух предпосылок, и зависит способность данной традиции к диалогу.

Однако, для того чтобы выяснить уровень этой способности, необходимо исследовать ту вероучительную часть определенной религиозной традиции, где в том или ином виде содержатся определения относительно иных религий и инаковерующих.

Таким образом, существенным моментом является определение того спектра тем в вероучении, раскрытие которых давало бы исчерпывающую информацию по интересующей нас проблеме.

Проблема межрелигиозного диалога в ее исламском видении достаточно активно разрабатывается в востоковедении в последние десятилетия, в течение которых свет увидел целый ряд работ, посвященных тем или иным аспектам исламской догмы, входящим в обозначенный спектр нашего исследования.

Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции

Ставрополь; Пятигорск : изд-во «ТоварищЪ», 2014. — 380 с.

Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции - Содержание

ОТЗЫВ на книгу священника Иоанна Васильева «Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции»

ВВЕДЕНИЕ

РЕЦЕПЦИЯ БИБЛИИ В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ

Проблема

«Искажение», «подмена» и прочие виды злоупотреблений в отношении Священного Писания, вменяемые иудеям и христианам исламской догмой

Объект злоупотреблений

Характер злоупотреблений

Подмена

Сокрытие

Забвение

Затемнение

Искажение

Скручивание

«Писание своими руками»

Бросание за спины

Позиция муфассиров

Позиция востоковедческой науки

Текст и его комментарии

Вопрос об использовании Библии мусульманами

Полемика и апологетика

Заключение

«ПРОРОЧЕСТВА» О МУХАММАДЕ

Свидетельства Корана

Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде в исламской Сунне

Прецедент цитирования отсутствующего текста

Прецедент цитирования наличествующего текста

Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде у исламских авторов

Пророчества о Мухаммаде в исламской Сунне и исламском письменном наследии, опирающиеся на свидетельство «людей Напоминания»

Прочие «признаки» и «доказательства»

Альтернативная профетолотия и священная история

Заключение

ВОПРОС О СВОДЕ И СТРУКТУРЕ КОРАНА В СВЕТЕ ПРЕДПОСЫЛОК К МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ

Специфика коранического текста

Структура Корана

«ИЗРАИЛИАТ» И ВОПРОС ИУДЕОХРИСТИАНСКОГО ВЛИЯНИЯ

Израилиат в Коране

Израилиат в хадисах

КОНЦЕПЦИЯ ДЖИХАДА В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ

Постановка проблемы

Определение джихада и виды джихада

Хронология формирования законодательных основ джихада

Генезис понятия джихада и его развитие в исламе

Некоторые вопросы исламского права, связанные с вооруженным джихадом

Заключение

РЕЦЕПЦИЯ ИНАКОВЕРУЮЩИХ В ИСЛАМЕ

Статус зиммиев в исламе

Джизья и унижение

Правовые установления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ