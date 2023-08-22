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Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции

Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Theology, Religious Studies Atheism
Поскольку целью данного исследования является изучение исламской традиции на предмет ее способности к диалогу с другими религиями, прежде всего необходимо определить, что надлежит понимать под исламской традицией.
Мы условимся, что под исламской традицией мы будем понимать положения коранического текста, относительно которых наблюдается единство понимания у муфассиров (толкователей/комментаторов Корана), в материале хадисов, как экзегетических, содержащихся в тафсирах (комментариях Корана), так и в канонических и прочих авторитетных сборниках хадисов, в материале «Жизнеописания Пророка», а также будем учитывать согласное мнение мусульманских богословов (в случае наличия этого согласия), а в случае отсутствия перечисленных составляющих — мнения отдельных авторитетов по тому или иному вопросу.
Межрелигиозный диалог всегда стоит перед лицом серьезной проблемы. Проблема эта состоит в том, что для такого диалога всегда имеется две предпосылки, первая из которых работает, как кажется, деструктивно, а вторая — конструктивно.
Первая предпосылка состоит в том, что убежденность последователей определенной религии в ее истинности определяет в их сознании и мировоззрении все прочие религии как неистинные, или, проще говоря, ложные.
Вторая же сводится к тому, что необходимость межрелигиозного диалога постоянно актуализируется в связи с наличием в современном мире мультикультурных пространств, часто даже в рамках одного государства.
От того, как в той или иной религиозной традиции разрешается коллизия этих двух предпосылок, и зависит способность данной традиции к диалогу.
Однако, для того чтобы выяснить уровень этой способности, необходимо исследовать ту вероучительную часть определенной религиозной традиции, где в том или ином виде содержатся определения относительно иных религий и инаковерующих.
Таким образом, существенным моментом является определение того спектра тем в вероучении, раскрытие которых давало бы исчерпывающую информацию по интересующей нас проблеме.
Проблема межрелигиозного диалога в ее исламском видении достаточно активно разрабатывается в востоковедении в последние десятилетия, в течение которых свет увидел целый ряд работ, посвященных тем или иным аспектам исламской догмы, входящим в обозначенный спектр нашего исследования.

Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции

Ставрополь; Пятигорск : изд-во «ТоварищЪ», 2014. — 380 с.

Священник Иоанн Васильев – Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции - Содержание

ОТЗЫВ на книгу священника Иоанна Васильева «Богословские основания для межрелигиозного диалога в исламской традиции»
ВВЕДЕНИЕ
РЕЦЕПЦИЯ БИБЛИИ В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • Проблема
  • «Искажение», «подмена» и прочие виды злоупотреблений в отношении Священного Писания, вменяемые иудеям и христианам исламской догмой
  • Объект злоупотреблений
  • Характер злоупотреблений
  • Подмена
  • Сокрытие
  • Забвение
  • Затемнение
  • Искажение
  • Скручивание
  • «Писание своими руками»
  • Бросание за спины
  • Позиция муфассиров
  • Позиция востоковедческой науки
  • Текст и его комментарии
  • Вопрос об использовании Библии мусульманами
  • Полемика и апологетика
  • Заключение
«ПРОРОЧЕСТВА» О МУХАММАДЕ
  • Свидетельства Корана
  • Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде в исламской Сунне
  • Прецедент цитирования отсутствующего текста
  • Прецедент цитирования наличествующего текста
  • Использование текстов Библии в качестве пророчеств о Мухаммаде у исламских авторов
  • Пророчества о Мухаммаде в исламской Сунне и исламском письменном наследии, опирающиеся на свидетельство «людей Напоминания»
  • Прочие «признаки» и «доказательства»
  • Альтернативная профетолотия и священная история
  • Заключение
ВОПРОС О СВОДЕ И СТРУКТУРЕ КОРАНА В СВЕТЕ ПРЕДПОСЫЛОК К МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ
  • Специфика коранического текста
  • Структура Корана
«ИЗРАИЛИАТ» И ВОПРОС ИУДЕОХРИСТИАНСКОГО ВЛИЯНИЯ
  • Израилиат в Коране
  • Израилиат в хадисах
КОНЦЕПЦИЯ ДЖИХАДА В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • Постановка проблемы
  • Определение джихада и виды джихада
  • Хронология формирования законодательных основ джихада
  • Генезис понятия джихада и его развитие в исламе
  • Некоторые вопросы исламского права, связанные с вооруженным джихадом
  • Заключение
РЕЦЕПЦИЯ ИНАКОВЕРУЮЩИХ В ИСЛАМЕ
  • Статус зиммиев в исламе
  • Джизья и унижение
  • Правовые установления
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Views 381
Rating 3.7 / 5
Added 22.08.2023
Author brat Vadim
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3.7/5 (3)

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