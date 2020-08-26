Бог, создав человека как существо разумное, свободное и бессмертное, благоволил открыть ему все, что относится к его жизни и спасению. Это откровение, данное Самим Богом, называется сверхъестественным, его сподоблялись уже первые люди, как до так и после грехопадения.

В дальнейшем оно передавалось богоизбранными мужами, жившими до пришествия Спасителя — пророками. В полной мере оно раскрыто Господом Иисусом Христом, Который чрез апостолов поведал Свое учение всему миру.

Священное Писание Ветхого Завета - Моисеево Пятикнижие

М.: Издательство Московского института духовной культуры, 2006. - 224 с.

ISBN-5-86456-031-8

Священное Писание Ветхого Завета - Моисеево Пятикнижие - Содержание

Глава I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

Глава II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КНИГАХ

Глава III. ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — БЫТИЕ

Глава IV. ВТОРАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ИСХОД

Глава V. ТРЕТЬЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ЛЕВИТ

Глава VI. ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ЧИСЛА

Глава VII. ПЯТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ВТОРОЗАКОНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Священное Писание Ветхого Завета (Моисеево Пятикнижие) - Предварительные сведения а Священном Писании

Значение Ветхого Завета и необходимость его изучения ясна уже потому, что он, как и Новый Завет, является Божественным Откровением, переданным на человеческом языке, применительно к человеческому разумению.

Ветхий Завет предуготовляет к Новому и органически, тесно с ним связан. Христианство при своей небесной первооснове явилось в мире не отдельно от исторической жизни. Ветхий, древний Завет Бога с человеком, проходивший чрез всю Библейскую историю, вел к Новому Завету, приуготовлял человечество к явлению Спасителя.



Святитель Василий Великий говорит: "Домостроительство нашего спасения, сообразуясь с духовным зрением человека, выросшего во тьме, вводит нас в великий свет истины после постепенного к нему приобщения, потому что щадит нашу немощь.