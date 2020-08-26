Священное Писание Ветхого Завета - Моисеево Пятикнижие
Бог, создав человека как существо разумное, свободное и бессмертное, благоволил открыть ему все, что относится к его жизни и спасению. Это откровение, данное Самим Богом, называется сверхъестественным, его сподоблялись уже первые люди, как до так и после грехопадения.
В дальнейшем оно передавалось богоизбранными мужами, жившими до пришествия Спасителя — пророками. В полной мере оно раскрыто Господом Иисусом Христом, Который чрез апостолов поведал Свое учение всему миру.
Священное Писание Ветхого Завета - Моисеево Пятикнижие
М.: Издательство Московского института духовной культуры, 2006. - 224 с.
ISBN-5-86456-031-8
ISBN-5-86456-031-8
Священное Писание Ветхого Завета - Моисеево Пятикнижие - Содержание
- Глава I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
- Глава II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КНИГАХ
- Глава III. ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — БЫТИЕ
- Глава IV. ВТОРАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ИСХОД
- Глава V. ТРЕТЬЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ЛЕВИТ
- Глава VI. ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ЧИСЛА
- Глава VII. ПЯТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА — ВТОРОЗАКОНИЕ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- БИБЛИОГРАФИЯ
Священное Писание Ветхого Завета (Моисеево Пятикнижие) - Предварительные сведения а Священном Писании
Значение Ветхого Завета и необходимость его изучения ясна уже потому, что он, как и Новый Завет, является Божественным Откровением, переданным на человеческом языке, применительно к человеческому разумению.
Ветхий Завет предуготовляет к Новому и органически, тесно с ним связан. Христианство при своей небесной первооснове явилось в мире не отдельно от исторической жизни. Ветхий, древний Завет Бога с человеком, проходивший чрез всю Библейскую историю, вел к Новому Завету, приуготовлял человечество к явлению Спасителя.
Ветхий Завет предуготовляет к Новому и органически, тесно с ним связан. Христианство при своей небесной первооснове явилось в мире не отдельно от исторической жизни. Ветхий, древний Завет Бога с человеком, проходивший чрез всю Библейскую историю, вел к Новому Завету, приуготовлял человечество к явлению Спасителя.
Святитель Василий Великий говорит: "Домостроительство нашего спасения, сообразуясь с духовным зрением человека, выросшего во тьме, вводит нас в великий свет истины после постепенного к нему приобщения, потому что щадит нашу немощь.
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