Священное Писание - Восточный перевод

Священное Писание – это послание Всевышнего всему человечеству. Его автор – Сам Всевышний, и поэтому мы должны читать Священное Писание внимательно и с должным почтением. В этой книге повествуется о ключевых моментах истории: о сотворении Вселенной, о том, как через ослушание человека в мир вошёл грех, как постепенно раскрывался и становился понятным замысел Всевышнего по спасению погибшего человечества, самые главные события которого описаны в Инджиле. До сих пор этот замысел влияет на весь мир и на жизнь отдельных людей.

В Священном Писании содержится много практических советов о том, как жить мудрой, наполненной смыслом жизнью. Но гораздо важнее, что Писание помогает разрешить общечеловеческие проблемы: отчуждённость от Всевышнего из-за наших грехов, пустоту в глубине души и страх перед жизнью, которой мы не в силах управлять. Эта книга даёт ответы на вопросы, которые встают перед каждым человеком в тихие минуты размышления. Вот почему Священное Писание было и остаётся самой популярной книгой во все времена. К концу 2013 г. Священное Писание было переведено на 518 языков мира, Инджил – на ещё 1 275 языков, а отдельные книги Писания – на другие 1 005 языков. Счёт изданиям этих переводов идёт на миллиарды экземпляров. Люди по всей земле нашли и продолжают находить на страницах этой книги надежду на спасение.

Прежде всего Писание объясняет, как Всевышний призывает каждого человека повиноваться Ему и следовать за Ним. Оно рассказывает, что всякий, кто с верой принимает слово Всевышнего, становится частью Его народа, представители которого живут в каждой стране мира. Несмотря на то что Священное Писание является одной из древнейших книг, оно и доныне не утратило своей практической значимости, оставаясь самой важной книгой для нашей жизни.

Священное Писание: Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Забура и Инджила

Изд. 2-е. испр.

Издательство «Стамбул», Атаскадеро, 2009

ISBN 978-0-9786368-0-7

Священное Писание: Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Забура и Инджила - Содержание

Предисловие

Стихи Священного Писания на каждый день

Таурат

Книга Пророков (Часть 1)

Сборник Забур

Книга Пророков (Часть 2)

Инджил

Приложение 1-7

Пояснительный словарь

Таблицы 1-6