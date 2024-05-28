Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о роли женщин в Церкви

Вопрос о роли женщин в Церкви впервые возник на Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. в реплике протоиерея И. И. Галахова, при обсуждении формирования Отделов на девятом пленарном заседании, 24 августа 1917 года. 3 сентября в Соборный Совет поступило заявление тридцати пята членов Собора во главе с тем же протоиереем И. И. Галаховым. В нем предлагалось «положить конец бесправию женщин». 12 сентября, после исправлений, оно было принято, а 13 сентября — передано в Отдел о церковной дисциплине, образованный в связи с тем, что на тот момент, по словам председателя Отдела, митрополита Киевского Владимира, «церковная дисциплина находилась в упадке, стоящем в связи с царящим в церковной жизни безвластием״.

В Отделе о церковной дисциплине4 вопрос «о положении женщины в жизни церковной״ был поставлен на заседании № 1, 1 сентября. Далее Особая комиссия по определению пределов ведения Отдела, на своем первом заседании 6 сентября включила его в программу вопросов Отдела. На заседании № 2, 9 сентября, Комиссия объединила вопросы «о положении женщины״ и «о вытравлении плода״ (аборте), причем было высказано мнение, что вопрос о положении женщины относится к области брачной дисциплины.

На заседании Отдела № 3, 11 сентября, обсуждалось, сводится ли вопрос о женщинах в Церкви к вопросу о диакониссах и должен ли его вообще рассматривать Отдел о церковной дисциплине. На седьмом заседании, 12 октября, протоиерей И. И. Галахов представил свой доклад, который обсуждался также на заседаниях № 9 (23 октября), № 10 (26 октября), № 11 (9 ноября) и, наконец, № 12 (28 ноября), когда была принята «формула״ по докладу. Отдел отчитался Собору на последнем в первой сессии пленарном заседании, 9 декабря 1917 года.

Доклад Отдела о церковной дисциплине «Об участии женщин в жизни Церкви״ был рассмотрен Собором только в третью сессию, на пленарном заседании № 1336, 11 (24) июля 1918 года. На заседании № 1387, 21 июля (3 августа), был заслушан доклад Редакционного отдела по этому документу. Однако Редакционный отдел представил 2 редакции постановления, и, кроме того, еще не был принципиально решен вопрос о праве женщин входить в алтарь. Поэтому проект был возвращен в Отдел о церковной дисциплине.

На заседаниях Отдела № 25 (24 июля/6 августа) и № 26 (30 июля/12 августа) было повторно рассмотрено «Постановление... о привлечении женщин к деятельному участию в разных поприщах церковного служения״.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о роли женщин в Церкви

Μ.: Изд-во «Спасское дело·, Старая Потловка Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2020. — 120 с.

ISBN 978-5-6042204-7-4

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о роли женщин в Церкви – Содержание

А. И. Мраморное. От издательства

Р. Г. Иферов. Введение

Итоговые соборные документы по вопросу о роли женщин в Церкви

Определение «О привлечении женщин к деятельному уча- стаю на разных поприщах церковного служения»

Доклад Отдела о церковной дисциплине «Об участии женщины в жизни Церкви»

Доклад Отдела о церковной дисциплине «О праве женщин входить в алтарь»

Доклад профессора И. Μ. Громогласова «О праве женщин входить в алтарь»

Доклад Отдела о церковной дисциплине о восстановлении чина диаконисс

Чин поставления диаконисе

ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О РОЛИ ЖЕНЩИН В ЦЕРКВИ

§ 1.1. На пленарных заседаниях

§ 1.2. На заседаниях Дисциплинарного отдела

ГЛАВА 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О РОЛИ ЖЕН- ЩИН В ЦЕРКВИ В ОТДЕЛЕ О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

§ 2.1. Доклад протоиерея И. И. Галахова «Участие женщины в соборной жизни Церкви»

§ 2.2. Прения после доклада

§ 2.3· Обсуждение резолюций и формулы по докладу

Из отчета Отдела за первую сессию

ГЛАВА 3. ВОПРОС О РОЛИ ЖЕНЩИН В ЦЕРКВИ В ТРЕТЬЮ СЕССИЮ СОБОРА

§ 3.1· Доклад Отдела о церковной дисциплине — «Об уча- стии женщин в жизни Церкви»

Прения по общим основаниям доклада

Постатейное чтение проекта постановления

§ 3 2. Повторное рассмотрение Постановления

ГЛАВА 4. ДЕЛА, ВОЗНИКШИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НА СОБОРЕ «ЖЕНСКОГО ВОПРОСА»

§ 4.1. Восстановление чина диаконисе

§ 4.2. Право женщин входить в алтарь

§ 4.3· Женщины в церковном управлении

§ 4.4. Право женщин быть старостами

ГЛАВА 5. РАЗЛИЧНЫЕ ДИСКУССИИ НА СОБОРЕ, КАСАЮЩИЕСЯ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ЦЕРКВИ

§ 5.1. О допущении женщин к делу проповеди и учительства

§ 5.2. О роли женщины в приходе

§ 5.3. Об участии женщин в деле просвещения и миссии

§ 5.4. О возрасте монашеского пострига женщин

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