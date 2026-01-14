Святая Тереза Мартен - История души
Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика - История души - Автобиографические рукописи
Пер. с французского. - Community of the Beatitudes. – Bet Shemesh, Israel: Latin Patriarchate Printing Press, 2008. - 124 с.
Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика - История души - Содержание
Предисловие. «Тяжела работа Господня»
Пролог
Рукопись «А»
Рукопись «В»
Рукопись «С»
Эпилог
«Я вступаю в жизнь» — последние беседы
Молитва о принесении себя в жертву милосердной Любви
Из стихов св. Терезы
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