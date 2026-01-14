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Святая Тереза Мартен - История души

Святая Тереза - История души
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика - История души - Автобиографические рукописи

Пер. с французского. - Community of the Beatitudes. – Bet Shemesh, Israel: Latin Patriarchate Printing Press, 2008. - 124 с.

Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика - История души - Содержание

Предисловие. «Тяжела работа Господня»

  • Пролог

  • Рукопись «А»

  • Рукопись «В»

  • Рукопись «С»

  • Эпилог

  • «Я вступаю в жизнь» — последние беседы

  • Молитва о принесении себя в жертву милосердной Любви

  • Из стихов св. Терезы

Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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