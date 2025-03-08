Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец

В сонме угодников Божиих, в действенность ходатайства которых у престола Господа еще при жизни, и особенно по их кончине, верит русский народ, пребывает ныне и святитель Афанасий (Сахаров).

Нареченный во святом крещении Сергием во имя преподобного Радонежского чудотворца, а по окончании Московской Духовной Академии принявший монашеский постриг в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископ Афанасий перенял от печальника земли Русской неистощимую любовь к Богу, Православной Церкви и Святой Руси. Он сохранил эту любовь и среди тяжких многолетних страданий за Христа, претерпев их от безбожной власти. По слову апостола, никто не мог разлучить святителя Афанасия от любве Божия (Рим. 8, 35), больше того, любовью о Господе он окружил своих гонителей, соузников, неверующих и отпадших в ереси и расколы.

Кроме дара страдати за Христа (Флп. 1, 29), епископ Афанасий имел дар проповедания слова Божия и особенно — литургический дар. Исповед- ничество он соединял с исповеданием, с хвалою Богу. Воистину, преосвященный Афанасий мог сказать вместе с Псалмопевцем: «Пою Богу моему, дондеже есмь» (Пс. 145, 2), ибо литургическая жизнь была воздухом его души. Во всех обстояни- ях он не только неизменно хвалил и благодарил Бога, не только стремился к совершению богослужения, но и фундаментально исследовал дух богослужебного устава, незамедлительно откликался на нужды Церкви и Отечества, составляя новые богослужебные последования и редактируя уже существующие. Литургическим памятником любви епископа Афанасия к Святой Руси, духоносной молитвой его об «исцелении ея сокруше- ния»(молебное пение «Всем святым, в земле Российской просиявшим»; Богородичен тропаря праздника), а также архипастырским призывом к такой любви и молитве стала «Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим».

Темница не смогла утаить свет исповедническо- го подвига преосвященного Афанасия. В последние же годы жизни, когда он назидал и утешал как письменно, так и лично множество обращавшихся к нему людей со всех концов России, а также и из иных стран, раскрылся его дар старчества. Глубокое смирение сочеталось в нем со строгим аскетическим подвигом. Милующее сердце епископа Афанасия, по слову апостола, было расширено (2 Кор. 6,11) для всех, не исключая врагов, оно всех обнимало любовью, всем желало спасения, молилось за весь мир.

Незадолго до блаженной кончины святителя Афанасия, последовавшей 28 октября 1962 года, ему явились святые земли Русской, прославлению которых он посвятил всю свою жизнь. Еще при жизни стяжав благодатные дары прозрения и исцеления, особенно же теперь, по своем преставлении, святитель Афанасий стал скорым помощником в различных нуждах всем, с верою в молитве к нему притекающим.

Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. – 372 с.

Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец – Содержание

От издателей

Вступление

Путь к архипастырскому служению (1887-1921)

Ревностный святитель (1921-1922)

Арест и зырянская ссылка (1922-1925)

Вновь на епархиальном служении (1925-1926)

Арест. Соловецкие лагеря и туруханская ссылка (1927-1933)

На нелегальном положении (1933-1936)

Арест. Беломоро-Балтийские лагеря (1936-1943)

Онежские лагеря и ишимская ссылка (1941-1943)

Арест. Мариинские лагеря (1943-1946)

Темниковские лагеря. Дубравлаг. Дом инвалидов (1946-1955)

Тутаев (1955)

Петушки (1955-1962)

Блаженная кончина

Посмертное почитание, чудеса и прославление

Тропарь, кондак, молитва, величания

ПРИЛОЖЕНИЯ