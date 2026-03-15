Труд святителя Феофана Затворника по переводу и редактированию «Добротолюбия» на русский язык является одним из важнейших событий в истории русской духовности XIX века. Автор ставил перед собой грандиозную задачу: сделать сокровища древней аскетической мысли доступными не только узкому кругу ученых монахов, но и каждому верующему человеку. Основная идея этого пятитомного собрания заключается в том, что «умное делание», борьба со страстями и стремление к непрестанной молитве — это универсальный путь к обожению, который, при должном руководстве, может быть интегрирован в жизнь христианина, стремящегося к подлинному единству с Богом.

Содержательная часть «Добротолюбия» представляет собой антологию святоотеческих текстов, охватывающую период с IV по XV века. Святитель Феофан не просто перевел греческие подлинники, но и адаптировал их, иногда сокращая сложные богословские рассуждения и делая акцент на практических советах по духовной жизни. В издание вошли наставления Антония Великого, Макария Египетского, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и многих других отцов. Книга охватывает весь спектр внутренней жизни: от начального покаяния и борьбы с помыслами до высших состояний созерцания нетварного света и чистоты сердца.

Текст отличается особой «феофановской» манерой изложения — ясной, точной и духовно авторитетной. Святитель сумел передать дух древнего исихазма языком, который стал родным для русской аскетической традиции. Его редакция «Добротолюбия» стала настольной книгой для многих поколений подвижников и мирян, ищущих ответов на глубинные вопросы о назначении человека. Эта работа служит вечным напоминанием о том, что путь к небу лежит через очищение внутреннего мира, а верным путеводителем на этом пути остается проверенный веками опыт святых отцов.

Сост., предисл., примеч., имен. указ. А.Д. Каплина / Отв. ред. О.А. Платонов

М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 752 с.

ISBN 978-5-4261-0024-4

Святитель Феофан Затворник - Добротолюбие - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. СЛОВА, ПРОПОВЕДИ, АСКЕТИКА

СЛОВА АРХИМАНДРИТА ФЕОФАНА

СЛОВА К ТАМБОВСКОЙ ПАСТВЕ

СЛОВА К ВЛАДИМИРСКОЙ ПАСТВЕ

Путь к спасению (Кратки раткий очерк аскетики )

ОТДЕЛ I. О начале христианской жизни чрез Святое Крещение, с указанием — как сохранить сию благодать в период воспитания

ОТДЕЛ III. О том, как совершается, зреет и крепнет в нас христианская жизнь, или то же о порядке Богоугодной жизни

РАЗДЕЛ II. ПИСЬМА

ПИСЬМА В 8 ВЫПУСКАХ

РАЗДЕЛ III.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА ПО ЦЕРКОВНЫМ ЧТЕНИЯМ ИЗ СЛОВА БОЖИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Именной указатель