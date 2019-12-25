Настоящее издание представляет собой перевод с латинского языка одного из самых замечательных памятников эпохи раннего европейского средневековья — «Жития святого Колумбы Ионского» — ирландского святого, просветителя племени пиктов в Шотландии, основателя и первого настоятеля монастыря на острове Иона (Шотландия). Житие было написано св. Адамнаном, девятым по счету аббатом Ионской обители.

Святой Адамнан Ионский - Житие святого Колумбы Ионского

Максим Никулин, Антоний Афанасьев

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019. – 304 с.

ISBN 978-5-906627-70-4

Святой Адамнан Ионский - Житие святого Колумбы Ионского - Содержание

Предисловие

ТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Первое предисловие

Второе предисловие

КНИГА ПЕРВАЯ. О ПРОРОЧЕСКИХ ОТКРОВЕНИЯХ

КНИГА ВТОРАЯ. О ВЕЛИКИХ ЧУДЕСАХ

КНИГА ТРЕТЬЯ. О ВИДЕНИЯХ АНГЕЛОВ

Список использованной литературы

Святой Адамнан Ионский - Житие святого Колумбы Ионского - Предисловие

Нет ничего удивительного в том, что биография св. Колумбы более исследована ирландскими и английскими учеными. Существует несколько переводов «Жития св. Колумбы» на английский язык, но данная тема значительно меньше представлена в отечественной агиографии. Из немногих изданных русскоязычных книг по данной тематике можно упомянуть лишь труды прот. А. Шабанова, Д. Лапа и В. Державиной.

Св. Колумба (лат. Columba) родился в Гартане 7 декабря. Дата его рождения варьируется в диапазоне от 518 до 523 г., но по данным, имеющимся в книге св. Адамнана, самый вероятный год — 5215. В ирландском житии добавляется также, что св. Колумба родился в четверг.