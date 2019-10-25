В последние годы жизни князя Андрея Курбского (между 6 и 24 мая 1583) в «литовской» эмиграции, около 1579 г., под его руководством и при его непосредственном участии был создан большой сборник житий святых, святоотеческих творений, церковно-исторической литературы, слов и поучений на христианские праздники. Свод Курбского —исключительно важный и ценный памятник, появившийся во время религиозных и культурных брожений в Великом княжестве Литовском накануне Брестской унии 1596 г.

В агиографическом своде особое место отведено произведениям в честь великомученика Георгия Победоносца (ум. 303 в Никомидии). Образ Георгия, святого воина-всадника, змееборца, народного и государственного покровителя, был особенно дорог и близок Курбскому. Бывший царский приближенный и полководец мог найти без труда в его житии много общего со своей судьбой (см. §7). Георгий открыто бросил вызов императору-тирану и претерпел от него нечеловеческие мучения. Образ святого юноши воина был привлекателен еще и потому, что в России XVI в. он знаменовал собой победоносную борьбу с татарами, увенчавшуюся покорением Казани в 1552 г.

Святой Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского

Издательство Языки славянской культуры; ИХТИОС, 2004. — 288 с.

ISBN 5-94457-199-3

ISBN 5-84-02-0118-9

Святой Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского - Содержание

Предисловие. В. В. Калугин. Георгиевский цикл в агиографическом своде князя Андрея Курбского

§1. Предварительные замечания

§2. Георгиевский цикл

§3. Следы редакторской правки

§4. Ошибки писцов

§5. Глоссы

§6. Книжные и «простые пословицы»

§7. Некоторые особенности агиографической топики

§8. Семантический критерий при употреблении титла: Бог истинный и ложный

§9. Заключение

Синодальный список конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в. и латинский оригинал 1571 г. в издании Лаврентия Сурия. De probatis sanctorum historiis

Правила издания

Святой Георгий, жизнь великого мученика и мученичества, aвтор Симеон Метафраст

Sancti Georgii, magni martyris vita et martyrium, authore Simeone Metaphraste

He дивиса чтльнику

Aloisius Lipomanus episcopus Veronensis pio lectori

Мученичество святого великомученика Георгия, написано Pasicrates

Martyrium sancti et magni martyris Georgii, a Pasicrate eius servo scriptum

Георгий, святой мученик Христов, в панегирик, что он был в привычку дня и из-за его мученичество отмечается: от Симеона Metaphraste

Encomium in sanctum martyrem Christi Georgium, quod habitum fuit in die, quo eius martyrium celebratur: ex Simeone Metaphraste

Фотовоспроизведение синодального списка конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в

Источники и литература

Рукописные и старопечатные источники

Опубликованные источники и литература

Список сокращений

Библейские книги

Книгохранилища

Указатель имен

Святой Георгий Победоносец в агиографическом своде Андрея Курбского - Предисловие

Агиографический свод сохранился в уникальном списке Син-219, который надежно датируется по водяным знакам концом 70-х — началом 80-х гг. XVI в. [Калугин 2003а: 14 — 15]. Рукопись Син-219 была изготовлена в скриптории Курбского в его ковельском имении на Волыни, там же правилась и редактировалась [Ауэрбах 1987: 29; Калугин 1998: 52 — 54; Он же 2003а: 14 — 27, 32; Он же 20036: 28 — 29]. Пока это единственная известная книга из библиотеки Курбского. В XVII в., как видно из владельческих записей того времени (л. 5 — 7, 12 — 18), рукопись оказалась в Буйницком Свято-Духовом монастыре под Могилевом, основанном в 1633 г., а затем, не позднее первой четверти XVIII в., поступила в библиотеку Московского Печатного двора, где ею занимался Афанасий Скиада (см. §2).

Основу сборника Син-219 составляют избранные переводы из первого издания в шести томах знаменитой «агиографической библиотеки» De probatis sanctorum historiis, выпущенной в свет монахом-картезианцем Лаврентием Сурием в Кельне в 1570 — 1575 гг. (см. §2). Познакомившись с литературной новинкой, Курбский решил использовать ее для защиты православия в обострившейся борьбе с католиками и протестантами. Из издания Сурия в его кружке были сделаны извлечения классики общехристианской литературы, и в первую очередь творений византийского агиографа Симеона Метафраста, высоко ценимого и на православном Востоке, и на католическом Западе.