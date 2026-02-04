Учебник бакалавра теологии

Первые два тома Антологии святоотеческих текстов для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви.

Антология задумана как приложение к учебнику по патрологии, который продолжит собой серию учебных пособий нового поколения, разрабатываемых для бакалавриата наших духовных школ. Программа их подготовки и издания реализуется специально для этого созданной рабочей группой. Каждый учебник перед публикацией просматривается Святейшим, который вносит в него свои коррективы. В дальнейшем мы планируем издание полного корпуса учебной литературы для бакалавриата духовных школ.

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода (I — начало IV вв.)

Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2017. — 384 с.

ISBN 978-5-9908681-7-5

Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Главный редактор: митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), председатель ОВЦС, председатель Синодальной Библейско-Богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия

Научный редактор: А. Р. Фокин, профессор кафедры богословия и литургики ОЦАД, ведущий научный сотрудник Института философии РАН

Редакторы-составители: П. К. Доброцветов (раздел III), Г. Е. Захаров (раздел VI), М. Г. Калинин (раздел V), П. Б. Михайлов (разделы II и IV), А. И. Сидоров (раздел I), А. Р. Фокин (раздел VI)

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода (I — начало IV вв.) - Содержание

Предисловие

От редактора

РАЗДЕЛ I МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

«Дидахе»

«Послание Варнавы»

Священномученик Климент Римский - 1-е Послание к Коринфянам

Священномученик Игнатий Богоносец - Послания

«Пастырь» Ерма

РАЗДЕЛ II ГРЕЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ II ВЕКА

Святой Иустин Философ «Апология I» «Апология II» «Диалог с Трифоном Иудеем»

Татиан - «Слово к эллинам»

Афинагор Афинский «Предстательство за христиан» «О воскресении мертвых»

Святитель Феофил Антиохийский «Послание к Автолику»

Святитель Мелитон Сардийский - «О Пасхе»

«Послание к Диогнету»

РАЗДЕЛ III АНТИГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Священномученик Ириней Лионский «Против ересей» «Доказательство апостольской проповеди»



РАЗДЕЛ IV АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА В II—IV ВЕКАХ

Климент Александрийский «Увещевание к язычникам» «Педагог» «Строматы»

Ориген Александрийский «О началах» «О молитве» «Письмо к Григорию Чудотворцу» «Против Цельса» «Гомилии на Песнь песней» «Гомилии на книгу пророка Исайи» «Комментарий на Евангелие от Матфея» «Комментарии на Евангелие от Иоанна»

Дидим Слепец «О Святом Духе»

РАЗДЕЛ V ПРОЧИЕ БОГОСЛОВЫ III ВЕКА

Священномученик Ипполит Римский «О Христе и антихристе» «Против Ноэта» «Опровержение всех ересей» («Философумены») «Апостольское предание»

Священномученик Григорий Неокесарийский «Изложение веры» «К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога»

Священномученик Мефодий Олимпийский «О свободе воли» «О воскресении» «Пир десяти дев»



РАЗДЕЛ VI ЛАТИНСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ II-III ВЕКОВ

Марк Минуций Феликс «Октавий»

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан «Апология» «К Скапуле» «О прескрипции [против] еретиков» «Против Гермогена» «Против Маркиона» «О крещении» «О душе» «О плоти Христа» «О воскресении плоти» «Против Праксея» «О зрелищах» «О молитве» «О покаянии» «К жене» «О поощрении целомудрия» «О единобрачии»

Священномученик Киприан Карфагенский «О благотворении и милостынях» «Книга о суете идолов» «К Донату» «О единстве Церкви» Послания Речь св. Киприана на Карфагенском соборе 256 г.

Новациан - «О Троице»

Луций Цецилий Фирмиан Лактанций - «Божественные установления»

Указатель цитат из Священного Писания

Указатель имен и географических названий

Предметный указатель

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 1 - Церковная письменность доникейского периода (I — начало IV вв.) - От редактора

Настоящая Антология святоотеческих текстов является приложением к новому учебнику по патрологии для бакалавриата духовных семинарий и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. В связи с этим структура настоящего издания в точности воспроизводит структуру учебника.

В 1-й том Антологии, состоящий из шести больших тематическо-временных разделов (разделы I-VI), вошли тексты Отцов Церкви и церковных писателей доникейской эпохи, охватывающие временной период с конца I века до начала IV века христианской эры. В издание вошли фрагменты из писаний мужей апостольских, сочинений греческих и латинских апологетов, антигностических писателей, ранних представителей александрийской богословско-экзегетической школы, а также западных Отцов Церкви и церковных писателей. Избранные фрагменты из сочинений того или иного церковного автора подбирались с учетом их важности для понимания его богословской мысли и его места в догматических спорах ранней Церкви, а также с целью максимально представить читателям разнообразие тем, литературных форм и жанров богословского творчества Отцов Церкви. Как правило, порядок сочинений того или иного автора соответствует хронологической последовательности их написания или устоявшейся традиции публикации их оригинального текста, отраженной в серийных изданиях и справочниках. Для удобства читателей все сочинения были разбиты на тематические блоки и снабжены соответствующими подзаголовками, помещенными в треугольных скобках и отсутствующими в тексте оригинала.