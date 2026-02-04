Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 2

При составлении Антологии были использованы как уже существующие русские переводы святоотеческих творений, так и их новые переводы, выполненные специально для данного издания[1], чтобы как можно более полно представить картину развития святоотеческой мысли первых веков. Из имевшихся в распоряжении редакционной группы русских переводов предпочтения отдавались современным переводам, выполненным с критических изданий текстов и снабженных научными комментариями. Однако были использованы и старые дореволюционные переводы, выполненные в духовных академиях в рамках проекта «Творения Святых Отцов» (ТСО). При этом все старые переводы были отредактированы с целью максимально приблизить их лексику, грамматику и стиль к нормам современного русского языка, а также снабжены необходимыми историко-филологическими и богословскими комментариями. В некоторых случаях производилась сверка русских переводов с современными критическими изданиями оригинальных патристических текстов для исправления содержащихся там отдельных неточностей и ошибок.

Для удобства идентификации авторства и названия каждого сочинения в круглых скобках указывается его установившееся латинское название и номер, присвоенный ему в современных международных справочниках патристической литературы (CPG или CPL)[2]. Прямые библейские цитаты выделены курсивом и цитируются по русскому Синодальному переводу. В случае разночтений приводится новый перевод, максимально приближенный к Синодальному по стилю и лексике. Непрямые цитаты отмечаются пометкой «ср.». Издание также снабжено индексом библейских цитат, именным и предметным указателями, что делает его удобным пособием для изучения курса патрологии как в духовных школах, так и в светских вузах.

[1] Среди новых переводов следует упомянуть переводы Новациана и свт. Киприана Карфагенского. Указания на новые переводы и переводчиков содержатся в примечаниях. Там же приводятся сведения об изданиях, из которых были взяты фрагменты уже опубликованных русских переводов (как старых, так и современных).

[2] См.: Clavis Patrum Graecorum / Ed. M. Geerard. Vol. 1-5. Turnhout, 1974-1987; Supplementing Turnhout, 1998; Clavis Patrum Latinorum / Ed. E. Dekkers. Turnhout, 1995; Ortiz de Urbina I. Patrologia Syriaca. Roma, 1965.

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 2 - Золотой век святоотеческой письменности (начало IV — начало V вв.)

Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2017. — 720 с

ISBN 978-5-9908681-9-9

Редакторы-составители: П. К. Доброцветов (разделы VII и IX), Г. Е. Захаров (раздел XI), М. Г. Калинин (раздел X), П. Б. Михайлов (раздел VIII), М. В. Никифоров (разделы VII и X), А. И. Сидоров (раздел IX), А. Р. Фокин (раздел XI)

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 2 - Золотой век святоотеческой письменности (начало IV — начало V вв.) - Содержание

От редактора

РАЗДЕЛ VII ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НА ВОСТОКЕ В 310-370 ГОДАХ. СТАРОНИКЕЙЦЫ

Святитель Александр Александрийский - Послание Александра, епископа Александрийского к Александру, епископу Фессалоникийскому

Святитель Евстафий Антиохийский «Рассуждение против Оригена на умозрение о чревовещательнице» «Против ариан и о душе»

Святитель Афанасий Великий «Слово против язычников» «Слово о Вочеловечении Бога Слова» «Против ариан» «Послания к Серапиону» «Свиток к антиохийцам»

Святитель Кирилл Иерусалимский «Огласительные поучения» «Тайноводственные поучения»

Святитель Епифаний Кипрский «Слово якорное», или «Анкорат» «Панарий», или «Против ересей»



РАЗДЕЛ VIII ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НА ВОСТОКЕ В 370-390 ГОДАХ. ВЕЛИКИЕ КАППАДОКИЙЦЫ

Святитель Василий Великий «Против Евномия» «О Святом Духе» «Шестоднев» Гомилия 3 «На слова: Внемли себе» Гомилия 9 «О том, что Бог не виновник зла» Гомилия 15 «О вере» Гомилия 21 «О том, что не должно прилепляться к житейскому, и о пожаре, бывшем вне церкви» Гомилия 22 «К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями» «О подвижничестве». Пролог. О вере Письма

Святитель Григорий Богослов «Слова» Слово 4. «Первое обличительное на царя Юлиана» Слово 6 «О мире, сказанное в присутствии отца по истечении времени молчания по случаю воссоединения монашествующих» Слово 9 «Защитительное, по рукоположении св. Григория Богослова во епископа Сасимского, сказанное им отцу своему Григорию в присутствии Василия Великого» Слово 12 «Сказанное отцу, когда он поручил свт. Григорию попечение о церкви Назианза» Слово 20 «О поставлении епископов и о догмате Святой Троицы» Слово 21 «Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому» Слово 22 (23) «О мире, сказанное в общем собрании единоверных, бывшем после примирения» Слово 23 (22) «О мире, сказанное в Константинополе по случаю распри, произошедшей в народе, о некоторых несогласных между собой епископах» Слово 25 «В похвалу философу Ирону, возвратившемуся из изгнания» Слово 26 «Произнесенное св. Григорием Богословом о себе самом, когда он, после Максимова покушения занять архиепископский престол в Константинополе, возвратился из села» Слово 27 «Против евномиан и О богословии первое, или предварительное» Слово 28 «О богословии второе» Слово 29 «О богословии третье, о Боге Сыне первое» Слово 30 «О богословии четвертое, о Боге Сыне второе» Слово 31 «О богословии пятое, о Святом Духе» Слово 32 «О соблюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не всякий человек и Не во всякое время может рассуждать о Боге» Слово 34 «К пришедшим из Египта» Слово 37 «На евангельские слова: Когда окончил Иисус слова сии» Слово 38 «На Богоявление, или на Рождество Спасителя» Слово 39 «На святые светы явлений Господних» Слово 40 «На Святое Крещение» Слово 41 «На святую Пятидесятницу» Слово 43 «Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской» Слово 45 «На Святую Пасху» Богословские письма Догматические поэмы

Святитель Григорий Нисский «Об устроении человека» «О жизни Моисея законодателя» «О молитве» «Точное истолкование Екклесиаста Соломонова» «Беседы на Песнь песней» «Беседы о блаженствах» Послание «К Симпликию о вере» Послание «К Авлавию, о том, что не три Бога» «Большое огласительное слово» «О душе и воскресении» «О девстве» «О совершенстве и о том, каким должно быть христианину. К Олимпию монаху» Письма Послание «К эллинам на основании общих понятий» «Опровержение мнений Аполлинария (Антирретик)» «Слово о Божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму» «Против Евномия»

Святитель Амфилохий Иконийский - «О правой вере»

РАЗДЕЛ IX МОНАШЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ IV — НАЧАЛА V ВЕКА

Преподобный Антоний Великий Свт. Афанасий Великий. «Житие св. Антония»

Преподобный авва Аммон Послания Послание первое Послание второе Послание четвертое Послание пятое Послание седьмое Наставления св. Аммона

Преподобный Макарий Великий «Духовные беседы» «Великое послание»

Евагрий Понтийский «О помыслах» «Слово о духовном делании, или монах» «Умозрительные главы» «О молитве» «Мысли»

Преподобный Палладий Еленопольский - «Лавсаик»

Преподобный Исидор Пелусиот - Письма

РАЗДЕЛ X АНТИОХИЙСКАЯ И ЭДЕССКО-НИСИБИНСКАЯ ШКОЛЫ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

Феодор Мопсуестийский «Против аллегористов» «Комментарий на двенадцать малых пророков» «Комментарий на книгу пророка Ионы» «Огласительные беседы»

Святитель Иоанн Златоуст «Против аномеев» «Беседы на книгу Бытия» «Беседы на Евангелие от Матфея» «Беседы на Евангелие от Иоанна» «Беседы на послание к Колосянам» «Огласительные беседы» «Беседы о статуях, к народу Антиохийскому» «О священстве» «О девстве» «Письма к Олимпиаде»

Афраат - «Тахвита о сынах Завета»

Преподобный Ефрем Сирин «Мадраша на Рождество Христово» «Толкование на книгу Бытия»



РАЗДЕЛ XI ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НА ЗАПАДЕ В 350-420 ГОДАХ

Святитель Иларий Пиктавийский «О Троице» «О соборах, или о вере восточных» «Изъяснение тайн»

Святитель Амвросий Медиоланский «Толкования на Евангелие от Луки» «О вере» «О Святом Духе» «О тайне Господнего воплощения» «О тайнах» «Об обязанностях священнослужителей» Письма

Марий Викторин «О рождении Божественного Слова» «Против Ария» «Гимны о Троице»

Блаженный Иероним Стридонский «О знаменитых мужах» «Книга еврейских вопросов на Бытие» Предисловие к Пятикнижию «Беседы на псалмы» «Толкования на книгу пророка Иезекииля» «Толкования на Евангелие от Матфея» «Толкования на Послание ап Павла к Палатам» «Толкования на Послание ап Павла к Ефесянам» «Толкование на Послание ап Павла к Титу» «Толкование на Откровение» «Спор луциферианина и православного» «Против Гельвидия о приснодевстве Марии» «Против Иовиниана» «Против Иоанна Иерусалимского» «Апология против книг Руфина» «Против Вигилянция» «Разговор против пелагиан» Письма

Блаженный Августин Иппонский «Исповедь» «О книге Бытия, буквально» «Изъяснения псалмов» «О 83 различных вопросах» «Об истинной религии» «О вере и символе» «О различных вопросах, к Симплициану» «О христианской борьбе» «О христианской науке» «О Троице» «О граде Божием» «Энхиридион» «О предопределении святых»



Указатель цитат из Священного Писания

Указатель имен и географических названий

Предметный указатель

Святые Отцы и учители Церкви - Антология - Том 2 - Золотой век святоотеческой письменности (начало IV — начало V вв.) - От редактора

Второй том Антологии святоотеческих текстов, являющейся приложением к новому учебнику по патрологии для бакалавриата духовных семинарий и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, состоит из пяти больших тематических разделов (разделы VII-XI). В него вошли тексты Отцов Церкви и церковных писателей никейской и постникейской эпохи, охватывающие временной период с начала IV века до начала V века христианской эры. В издание вошли фрагменты сочинений богословов александрийской, антиохийской и эдесско-нисибинской богословско-экзегетических школ, староникейцев, великих Каппадокийцев, а также западных Отцов Церкви и церковных писателей. Избранные фрагменты из сочинений того или иного церковного автора подбирались с учетом их важности для понимания его богословской мысли и его места в догматических спорах ранней Церкви, а также с целью максимально представить читателям разнообразие тем, литературных форм и жанров богословского творчества Отцов Церкви. Как правило, порядок сочинений того или иного автора соответствует хронологической последовательности их написания или устоявшейся традиции публикации их оригинального текста, отраженной в серийных изданиях и справочниках. Для удобства читателей все сочинения были разбиты на тематические блоки и снабжены соответствующими подзаголовками, помещенными в треугольных скобках и отсутствующими в тексте оригинала.

При составлении Антологии были использованы как уже существующие русские переводы святоотеческих творений, так и их новые переводы, выполненные специально для данного издания , чтобы как можно более полно представить картину развития святоотеческой мысли первых веков.

Среди новых переводов следует упомянуть переводы свт. Евстафия Антиохийского, Феодора Мопсуестийского, Мария Викторина, свт. Илария Пиктавийского, свт. Амвросия Медиоланского, блаж. Иеронима и блаж. Августина. Указания на новые переводы и переводчиков содержатся в примечаниях. Там же приводятся сведения об изданиях, из которых были взяты фрагменты уже опубликованных русских переводов (как старых, так и современных).

Из имевшихся в распоряжении редакционной группы русских переводов предпочтения отдавались современным переводам, выполненным с критических изданий текстов и снабженных научными комментариями. Однако были использованы и старые дореволюционные переводы, выполненные в духовных академиях в рамках проекта «Творения Святых Отцов» (ТСО). При этом все старые переводы были отредактированы с целью максимально приблизить их лексику, грамматику и стиль к нормам современного русского языка, а также снабжены необходимыми историко-филологическими и богословскими комментариями. В некоторых случаях производилась сверка русских переводов с современными критическими изданиями оригинальных патристических текстов для исправления содержащихся там отдельных неточностей и ошибок.