Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв.

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Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3

Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Educational
Series Учебник бакалавра теологии (28 books)
Настоящая Антология святоотеческих текстов является приложением к новому учебнику по патрологии для бакалавриата духовных семинарий и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. В связи с этим структура настоящего издания в целом отражает структуру учебника.
В 3-й том Антологии, состоящий из больших тематических разделов, вошли тексты греческих, латинских и сирийских отцов Церкви и церковных писателей эпохи христологических споров (V-VII вв.). Это фрагменты из сочинений таких известных православных богословов-полемистов, как свт. Кирилл Александрийский и блж. Феодорит Кирский, Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский, император Юстиниан Великий и свт. Софроний Иерусалимский, отрывки из «Corpus Areopagiticum» и трудов прп. Максима Исповедника, из сочинений западных и восточных аскетических писателей, таких как прпп. Диадох Фотикийский, Варсануфий Великий, Дорофей Газский, Нил Синайский, Иоанн Лествичник, Иоанн Кассиан, Венедикт Нур- сийский и Исаак Сирин, а также фрагменты из сочинений латинских церковных писателей V-VIII вв., таких как прп. Викентий Леринский и Фульгенций Руспийский, св. папы Лев и Григорий Великие, св. Беда Достопочтенный.
При составлении Антологии были использованы как уже существующие русские переводы святоотеческих творений, так и их новые переводы, выполненные специально для данного издания1, чтобы как можно более полно представить картину развития святоотеческой мысли в V-VII вв. Из имевшихся в распоряжении редакционной группы русских переводов предпочтения отдавались современным переводам, выполненным с критических изданий текстов и снабженным научными комментариями.

Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв.

Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 648 с.
ISBN 978-5-6044873-0-3

Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв - Содержание

РАЗДЕЛ I. ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ЭПОХИ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ. ПОЛЕМИСТЫ С НЕСТОРИАНСТВОМ, МОНОФИЗИТСТВОМ И МОНОФЕЛИТСТВОМ В V-VII ВВ.
Святитель Кирилл Александрийский
  • «О поклонении и служении в духе и истине»
  • «Глафиры, или Искусные объяснения
  • избранных мест из Пятикнижия Моисея» 1 б
  • «О Святой и единосущной Троице»
  • 2-е Послание к Несторию
  • «Разъяснение двенадцати Глав»
  • Послание Иоанну Антиохийскому, о мире
  • 2-е Послание Суккенсу
  • «Ответы Тиверию диакону с братией»
  • «Разъяснение догматов»
Блаженный Феодорит Кирский
  • «Исцеление эллинских недугов»
  • Толкование на четырнадцать Посланий
  • апостола Павла
  • «Сокращенное собрание еретических басен»
  • «О Промысле»
  • «История боголюбцев»
  • «Опровержение двенадцати "Глав"»
Святитель Евлогий Александрийский
  • «Сомнения православного, или Семь глав о двух природах Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»
  • «Против агноитов»
Леонтий Византийский
  • «Против несториан и евтихиан»
  • «Опровержение силлогизмов Севира»
Леонтий Иерусалимский
  • «Против несториан»
Святой император Юстиниан Великий
  • «Слово против Оригена и его мнений»
  • «Исповедание веры»
Иоанн Грамматик Кесарийский
  • «Апология Халкидонского Собора»
  • «Против монофизитов»
  • «Против афтартодокетов»
Святитель Софроний Иерусалимский
«Окружное послание к Сергию Константинопольскому»
Преподобный Анастасий Синаит
  • «Три слова об устроении человека по образу и подобию Божию»
  • «Путеводитель»
  • «Главы против монофелитов»
  • «Слово о святом Собрании и о том,
  • что не следует судить и памятозлобствовать»
  • «Вопросы и ответы»
РАЗДЕЛ II. «АРЕОПАГИТИКИ» И ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
«Ареопагитики»
  • «О Божественных именах»
  • «О Небесной иерархии»
  • «О церковной иерархии»
  • «О мистическом богословии»
  • Послание 4-е. К Гаию монаху
Преподобный Максим Исповедник
  • «Слово о подвижнической жизни»
  • «Главы о любви»
  • «Вопросоответы кфалассию»
  • «Вопросы и затруднения»
  • «Мистагогия»
  • «Толкование на молитву Господню»
  • «Главы о богословии и Домостроительстве
  • Сына Божия»
  • «Различные определения»
  • «О различных трудных местах
  • у святых Дионисия и Григория, к Фоме»
  • «О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория, к Иоанну»
  • «Диспут с Пирром»
  • «К Марину, преподобнейшему пресвитеру»
  • Послание 2-е. «К Иоанну Кубикуларию о любви»
РАЗДЕЛ III. МОНАШЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ В V-VII ВВ.
Святитель Диадох Фотикийский
  • «Слово аскетическое»
Преподобные Варсануфий Великий и Иоанн Пророк
  • «Вопросоответы»
Преподобный Дорофей Газский
  • «Душеполезные поучения»
Преподобный Нил Анкирский
  • Письма
  • «Перистерия. К Агафию монаху»
  • «О нестяжательное, к диакониссе Магне»
  • «О превосходстве монашествующих»
  • «Об учителях и учениках»
Преподобный Антиох Монах
  • «Пандекты Богодухновенных Святых Писаний»
Преподобный Иоанн Синайский (Лествичник)
  • «Лествица Божественного восхождения» (Скрижали духовные)
  • «Слово к пастырю»
Преподобный Иоанн Кассиан
  • «О правилах общежительных монастырей»
  • «Собеседования»
Преподобный Венедикт Нурсийский
  • «Монашеское правило»
Преподобный Исаак Сирин
  • «Слова подвижнические»
  • «Беседы»
  • «Слова иные»
РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ V-VIII ВВ.
Преподобный Викентий Леринский
  • «Памятные записки»
Святитель Лев Великий
  • Послания
  • «Слова»
Епископ Фульгенций Руспийский
  • «О вере или о Символе веры, к Петру»
Святитель Гоигорий Великий
  • «Беседы на Евангелия»
  • «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души»
  • «Беседы на Книгу пророка Иезекииля»
Святой Беда Достопочтенный
  • «Шестоднев, или На начало Книги Бытия»
  • «О природе вещей»
  • «Церковная история народа англов»
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель имен и географических названий
Предметный указатель
Views 803
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

S
susanin85 5 years ago

Полезный труд

 
I
Ily 5 years ago

Спасибо за ценный труд и за пополнение 3-им томом.
B
brat Aleksey 5 years ago

Вот вышел наконец и третий том замечательной серии святые отцы и учители Церкви - Антология. 

 

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