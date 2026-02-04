Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3
Настоящая Антология святоотеческих текстов является приложением к новому учебнику по патрологии для бакалавриата духовных семинарий и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. В связи с этим структура настоящего издания в целом отражает структуру учебника.
В 3-й том Антологии, состоящий из больших тематических разделов, вошли тексты греческих, латинских и сирийских отцов Церкви и церковных писателей эпохи христологических споров (V-VII вв.). Это фрагменты из сочинений таких известных православных богословов-полемистов, как свт. Кирилл Александрийский и блж. Феодорит Кирский, Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский, император Юстиниан Великий и свт. Софроний Иерусалимский, отрывки из «Corpus Areopagiticum» и трудов прп. Максима Исповедника, из сочинений западных и восточных аскетических писателей, таких как прпп. Диадох Фотикийский, Варсануфий Великий, Дорофей Газский, Нил Синайский, Иоанн Лествичник, Иоанн Кассиан, Венедикт Нур- сийский и Исаак Сирин, а также фрагменты из сочинений латинских церковных писателей V-VIII вв., таких как прп. Викентий Леринский и Фульгенций Руспийский, св. папы Лев и Григорий Великие, св. Беда Достопочтенный.
При составлении Антологии были использованы как уже существующие русские переводы святоотеческих творений, так и их новые переводы, выполненные специально для данного издания1, чтобы как можно более полно представить картину развития святоотеческой мысли в V-VII вв. Из имевшихся в распоряжении редакционной группы русских переводов предпочтения отдавались современным переводам, выполненным с критических изданий текстов и снабженным научными комментариями.
Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв.
Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 648 с.
ISBN 978-5-6044873-0-3
Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв - Содержание
РАЗДЕЛ I. ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ЭПОХИ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ. ПОЛЕМИСТЫ С НЕСТОРИАНСТВОМ, МОНОФИЗИТСТВОМ И МОНОФЕЛИТСТВОМ В V-VII ВВ.
Святитель Кирилл Александрийский
- «О поклонении и служении в духе и истине»
- «Глафиры, или Искусные объяснения
- избранных мест из Пятикнижия Моисея» 1 б
- «О Святой и единосущной Троице»
- 2-е Послание к Несторию
- «Разъяснение двенадцати Глав»
- Послание Иоанну Антиохийскому, о мире
- 2-е Послание Суккенсу
- «Ответы Тиверию диакону с братией»
- «Разъяснение догматов»
Блаженный Феодорит Кирский
- «Исцеление эллинских недугов»
- Толкование на четырнадцать Посланий
- апостола Павла
- «Сокращенное собрание еретических басен»
- «О Промысле»
- «История боголюбцев»
- «Опровержение двенадцати "Глав"»
Святитель Евлогий Александрийский
- «Сомнения православного, или Семь глав о двух природах Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»
- «Против агноитов»
Леонтий Византийский
- «Против несториан и евтихиан»
- «Опровержение силлогизмов Севира»
Леонтий Иерусалимский
- «Против несториан»
Святой император Юстиниан Великий
- «Слово против Оригена и его мнений»
- «Исповедание веры»
Иоанн Грамматик Кесарийский
- «Апология Халкидонского Собора»
- «Против монофизитов»
- «Против афтартодокетов»
Святитель Софроний Иерусалимский
«Окружное послание к Сергию Константинопольскому»
Преподобный Анастасий Синаит
- «Три слова об устроении человека по образу и подобию Божию»
- «Путеводитель»
- «Главы против монофелитов»
- «Слово о святом Собрании и о том,
- что не следует судить и памятозлобствовать»
- «Вопросы и ответы»
РАЗДЕЛ II. «АРЕОПАГИТИКИ» И ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
«Ареопагитики»
- «О Божественных именах»
- «О Небесной иерархии»
- «О церковной иерархии»
- «О мистическом богословии»
- Послание 4-е. К Гаию монаху
Преподобный Максим Исповедник
- «Слово о подвижнической жизни»
- «Главы о любви»
- «Вопросоответы кфалассию»
- «Вопросы и затруднения»
- «Мистагогия»
- «Толкование на молитву Господню»
- «Главы о богословии и Домостроительстве
- Сына Божия»
- «Различные определения»
- «О различных трудных местах
- у святых Дионисия и Григория, к Фоме»
- «О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория, к Иоанну»
- «Диспут с Пирром»
- «К Марину, преподобнейшему пресвитеру»
- Послание 2-е. «К Иоанну Кубикуларию о любви»
РАЗДЕЛ III. МОНАШЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ В V-VII ВВ.
Святитель Диадох Фотикийский
- «Слово аскетическое»
Преподобные Варсануфий Великий и Иоанн Пророк
- «Вопросоответы»
Преподобный Дорофей Газский
- «Душеполезные поучения»
Преподобный Нил Анкирский
- Письма
- «Перистерия. К Агафию монаху»
- «О нестяжательное, к диакониссе Магне»
- «О превосходстве монашествующих»
- «Об учителях и учениках»
Преподобный Антиох Монах
- «Пандекты Богодухновенных Святых Писаний»
Преподобный Иоанн Синайский (Лествичник)
- «Лествица Божественного восхождения» (Скрижали духовные)
- «Слово к пастырю»
Преподобный Иоанн Кассиан
- «О правилах общежительных монастырей»
- «Собеседования»
Преподобный Венедикт Нурсийский
- «Монашеское правило»
Преподобный Исаак Сирин
- «Слова подвижнические»
- «Беседы»
- «Слова иные»
РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ V-VIII ВВ.
Преподобный Викентий Леринский
- «Памятные записки»
Святитель Лев Великий
- Послания
- «Слова»
Епископ Фульгенций Руспийский
- «О вере или о Символе веры, к Петру»
Святитель Гоигорий Великий
- «Беседы на Евангелия»
- «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души»
- «Беседы на Книгу пророка Иезекииля»
Святой Беда Достопочтенный
- «Шестоднев, или На начало Книги Бытия»
- «О природе вещей»
- «Церковная история народа англов»
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель имен и географических названий
Предметный указатель
Полезный труд
Спасибо за ценный труд и за пополнение 3-им томом.
Вот вышел наконец и третий том замечательной серии святые отцы и учители Церкви - Антология.