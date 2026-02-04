Настоящая Антология святоотеческих текстов является приложением к новому учебнику по патрологии для бакалавриата духовных семинарий и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. В связи с этим структура настоящего издания в целом отражает структуру учебника.

В 3-й том Антологии, состоящий из больших тематических разделов, вошли тексты греческих, латинских и сирийских отцов Церкви и церковных писателей эпохи христологических споров (V-VII вв.). Это фрагменты из сочинений таких известных православных богословов-полемистов, как свт. Кирилл Александрийский и блж. Феодорит Кирский, Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский, император Юстиниан Великий и свт. Софроний Иерусалимский, отрывки из «Corpus Areopagiticum» и трудов прп. Максима Исповедника, из сочинений западных и восточных аскетических писателей, таких как прпп. Диадох Фотикийский, Варсануфий Великий, Дорофей Газский, Нил Синайский, Иоанн Лествичник, Иоанн Кассиан, Венедикт Нур- сийский и Исаак Сирин, а также фрагменты из сочинений латинских церковных писателей V-VIII вв., таких как прп. Викентий Леринский и Фульгенций Руспийский, св. папы Лев и Григорий Великие, св. Беда Достопочтенный.

При составлении Антологии были использованы как уже существующие русские переводы святоотеческих творений, так и их новые переводы, выполненные специально для данного издания1, чтобы как можно более полно представить картину развития святоотеческой мысли в V-VII вв. Из имевшихся в распоряжении редакционной группы русских переводов предпочтения отдавались современным переводам, выполненным с критических изданий текстов и снабженным научными комментариями.

Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв.

Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 648 с.

ISBN 978-5-6044873-0-3

Святые отцы и учители Церкви - Антология - Том 3 - Святоотеческая письменность V-VII вв - Содержание