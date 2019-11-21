Хант - Духовное материнство
Эта книrа об откровении свыше. Она, в высшей степени, жизненна, очень леrко читается, замечательно воспринимается. Это не оторванный от жизни научный том. Книrа построена на здоровой логике, она разумна и практична. При всем этом, основа ее - прямое откровение на тему: какой является современная Церковь и какой она должна быть в действительности.
К сожалению, в наши дни существует дефицит духовного откровения. Слишком часто в современном служении оно заменяется механическим следованием общим постулатам деноминации. Волна всеобщего увлечения холодным практицизмом, принесенная мощными волнами рыночных интересов, демографических исследований, бюрократических образцов, корпоративными стандартами эффективности, почти смыла в Церкви чувствительность восприятия истинного откровения свыше.
Сьюзан Хант - Духовное материнство
Луцьк РТ МКФ «Християнське життя», 2018. - 208 С.
ISBN 978-617-503-178-0
Сьюзан Хант - Духовное материнство - Содержание
Вводный урок
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАКАЗ
- Урок 1. НАШ ОРИЕНТИР
- Урок 2. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
- Урок 3. ЗАПОВЕДЬ
- Урок 4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОБРАЗЕЦ
- Урок 5. ПЕСТУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ
- Урок 6. ОБОДРЯЙТЕ И НАСТАВЛЯЙТЕ.
- Урок 7. ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ БОЖИЮ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МЕТОД
- Урок 8. СЛУЖЕНИЕ ОБОДРЕНИЯ
- Урок 9. СИЛА ПРИНЯТИЯ
- Урок 10. КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПРОЩЕНИЯ
- Урок 11. УТЕШЛЙТЕ БЕЗУТЕШНЫХ
- Урок 12. ОСТАЕМСЯ И РАССТАЕМСЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ
Сьюзан Хант - Духовное материнство - Предисловие
Последние десятилетия Сьюзан Хант показывала Церкви, каким должен быть истинный ученик Христа. Она продемонстрировала на словах и на деле, что библейское видение служения, которое построено на вере, это то единственное, что отвечает растущим нуждам Церкви. В этой книге она делится с нами некоторыми, внешне незаметными, внутренними тонкостями взаимоотношений, раскрывает скрытые в них проблемы, выявленные при исследовании служения через призму Священного Писания.
Сьюзан очень искусно и тактично напоминает, что в наше время не существует быстрых решений, чудодейственных формул и мгновенно исцеляющих лекарств. Нет легкого пути решения проблемы воспитания женщин. Наоборот, она утверждает, что основа женского служения, как и любого иного, заключается в построении здоровых межличностных отношений. Это значит, женщина наставляет женщину. Это значит, старшие женщины заботятся о младших: ободряют их, обучают и воспитывают. Используя все богатствоСвященного Писания, они воплощают в жизнь древнюю традицию праведников: полное посвящение себя людям, а не программам, проектам или плaнaм. Это - истинное откровение. И оно, ох, как нужно нам сейчас!
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