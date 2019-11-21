Эта книrа об откровении свыше. Она, в высшей степени, жизненна, очень леrко читается, замечательно воспринимается. Это не оторванный от жизни научный том. Книrа построена на здоровой логике, она разумна и практична. При всем этом, основа ее - прямое откровение на тему: какой является современная Церковь и какой она должна быть в действительности.

К сожалению, в наши дни существует дефицит духовного откровения. Слишком часто в современном служении оно заменяется механическим следованием общим постулатам деноминации. Волна всеобщего увлечения холодным практицизмом, принесенная мощными волнами рыночных интересов, демографических исследований, бюрократических образцов, корпоративными стандартами эффективности, почти смыла в Церкви чувствительность восприятия истинного откровения свыше.

Сьюзан Хант - Духовное материнство

Луцьк РТ МКФ «Християнське життя», 2018. - 208 С.

ISBN 978-617-503-178-0

Сьюзан Хант - Духовное материнство - Содержание

Вводный урок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАКАЗ

Урок 1. НАШ ОРИЕНТИР

Урок 2. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Урок 3. ЗАПОВЕДЬ

Урок 4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОБРАЗЕЦ

Урок 5. ПЕСТУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ

Урок 6. ОБОДРЯЙТЕ И НАСТАВЛЯЙТЕ.

Урок 7. ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ БОЖИЮ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МЕТОД

Урок 8. СЛУЖЕНИЕ ОБОДРЕНИЯ

Урок 9. СИЛА ПРИНЯТИЯ

Урок 10. КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПРОЩЕНИЯ

Урок 11. УТЕШЛЙТЕ БЕЗУТЕШНЫХ

Урок 12. ОСТАЕМСЯ И РАССТАЕМСЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ

Сьюзан Хант - Духовное материнство - Предисловие

Последние десятилетия Сьюзан Хант показывала Церкви, каким должен быть истинный ученик Христа. Она продемонстрировала на словах и на деле, что библейское видение служения, которое построено на вере, это то единственное, что отвечает растущим нуждам Церкви. В этой книге она делится с нами некоторыми, внешне незаметными, внутренними тонкостями взаимоотношений, раскрывает скрытые в них проблемы, выявленные при исследовании служения через призму Священного Писания.

Сьюзан очень искусно и тактично напоминает, что в наше время не существует быстрых решений, чудодейственных формул и мгновенно исцеляющих лекарств. Нет легкого пути решения проблемы воспитания женщин. Наоборот, она утверждает, что основа женского служения, как и любого иного, заключается в построении здоровых межличностных отношений. Это значит, женщина наставляет женщину. Это значит, старшие женщины заботятся о младших: ободряют их, обучают и воспитывают. Используя все богатствоСвященного Писания, они воплощают в жизнь древнюю традицию праведников: полное посвящение себя людям, а не программам, проектам или плaнaм. Это - истинное откровение. И оно, ох, как нужно нам сейчас!