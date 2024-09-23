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Табак - Евангельские истории

Евангельские истории в изложении Юрия Табака
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Category ESXATOS BOOKS, Family
Две тысячи лет тому назад на юге Палестины, в гористой Иудее, жила женщина по имени Елизавета. Она и ее муж, священник Захария, были праведными людьми, исполнявшими все Божьи заповеди. Но, хотя супруги достигли уже преклонного возраста, у них не было детей.
И вот однажды, когда Захария служил в Храме, ему явился ангел Божий. Захария очень испугался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария. Бог услышал твои молитвы: у вас с Елизаветой родится сын; его будут звать Иоанн. Он станет величайшим из людей и многих сынов Израилевых обратит к Богу. Ему предстоит исполнить чистотой души и помыслы людей, подготовив их к приходу Господа».
Но Захария не поверил ангелу: ведь они с Елизаветой так стары, как же у них может появиться ребенок?
Тогда ангел сказал Захарии: «Сам Бог послал меня к тебе, а ты мне не веришь. В наказание ты будешь молчать до тех пор, пока не сбудется все, о чем я тебе сказал». И в самом деле, когда Захария вышел из Храма, он потерял дар речи и мог объясняться только жестами.
А Елизавета вскоре поняла, что станет матерью.

Евангельские истории в изложении Юрия Табака

Издание второе. – Москва: Российское Библейское общество, 2000. – 178 с.
ISBN 5-85524-111-4

Евангельские истории в изложении Юрия Табака - Содержание

  • Благовестие Захарии
  • Благовещение деве Марии
  • Благовестие Иосифу
  • Мария в доме Елизаветы. Рождение Иоанна Крестителя
  • В палестинской деревне
  • Рождество Иисуса
  • Явление ангела пастухам
  • Рождественская звезда
  • Пророчество Симеона
  • Под властью Рима
  • Бегство в Египет
  • С караваном по пустыне
  • Возвращение в Назарет
  • Иисус в Храме
  • Воспитание в еврейских традициях .
  • Проповедь Иоанна Крестителя
  • Крещение Иисуса
  • Искушение Иисуса в пустыне
  • Первые ученики Иисуса
  • Вступление в брак
  • Брачный пир в Кане Галилейской
  • Иисуса изгоняют из назаретской синагоги
  • Исцеление бесноватого в капернаумской синагоге
  • Исцеление в Капернауме
  • Исцеление слуги сотника
  • Притча о бесплодной смоковнице
  • Чудесный улов
  • Быть готовыми к трудностям Притча о башне
  • Притча о царе, собирающемся на войну
  • Марфа и Мария
  • Следовать за Иисусом
  • Притча о сеятеле
  • Сельское хозяйство Палестины
  • Иисус отвечает на обвинения фарисеев
  • Спор о субботе
  • Исцеление человека с иссохшей рукой
  • Исцеление парализованного
  • Притча о старом и новом
  • О путях истинном и ложном Притча о двух строителях
  • Притча о двух сыновьях
  • Притча о мытаре и фарисее
  • Молись, и тебе будет дано Притча о настойчивом друге
  • Притча о неправедном судье
  • Нагорная проповедь. Заповеди блаженства
  • Нагорная проповедь. О праведной жизни
  • Нагорная проповедь. О скромности и ханжестве
  • Нагорная проповедь. О молитве
  • Нагорная проповедь. О земных и небесных благах
  • Исцеление дочери хананеянки
  • Притчи о Царстве Божьем Притча о посеве и всходах
  • Притча о пшенице и сорняках
  • Притча о закваске
  • Притча о сокровище в поле
  • Притча о драгоценной жемчужине
  • Притча о неводе
  • Ремесленники за работой
  • Иисус отвечает на вопросы учеников Иоанна
  • Иисус благословляет детей
  • Иисус прощает женщину, обвиненную в супружеской измене
  • Прощенная грешница
  • Укрощение бури
  • Исцеление одержимого
  • Воскрешение дочери Иаира. Исцеление женщины, страдавшей кровотечением .
  • Рыбаки на Галилейском море
  • Притча о немилосердном слуге
  • Иисус посылает апостолов на проповедь
  • Смерть Иоанна Крестителя
  • Притча о работниках в винограднике
  • Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами
  • Хождение по водам
  • «Я — хлеб жизни»
  • Исцеление слепого в Вифсаиде
  • «Кто Я?»
  • Притча о званых на пир
  • Преображение
  • Урок смирения
  • «Будьте как дети...»
  • Притча о милосердном самарянине
  • Палестина — Святая Земля
  • Просьба сыновей Зеведея
  • Исцеление в купальне
  • Исцеление человека, слепого от рождения
  • Притчи о потерянном и обретенном Притча о пропавшей овце
  • Притча о потерянной монете
  • Притча о блудном сыне
  • Исцеление одержимого подростка ...
  • Исцеление десяти прокаженных
  • Притчи о богатстве Притча о безумном богаче
  • Пастух и его овцы
  • Притча о неверном управляющем
  • Иисус обличает фарисеев
  • Добрый пастырь
  • Исцеление глухонемого
  • О богатстве
  • Притча о богаче и нищем Лазаре
  • Воскрешение сына наинской вдовы ..
  • Воскрешение Лазаря
  • Притча о злых виноградарях
  • Иисус и самарянка
  • Спасение Закхея
  • Исцеление слепого Вартимея
  • О Суде Господнем
  • Иерусалимский Храм
  • Вход Иисуса в Иерусалим
  • О власти Иисуса
  • В Храме
  • Изгнание торговцев из Храма
  • В ожидании Царства Божия Притча о десяти минах
  • Притча о десяти девах
  • О подати императору
  • Спор о воскресении
  • Главная заповедь
  • Две лепты бедной вдовы
  • Помазание Иисуса в Вифании
  • Жизнь в палестинском городе
  • Предательство Иуды
  • Приготовление к Пасхе
  • Иисус умывает ноги ученикам
  • Тайная вечеря
  • Иисус предсказывает отречение Петра
  • Празднование Пасхи
  • Путь в Царство Божие
  • Гефсиманская молитва
  • Поцелуй Иуды
  • Арест Иисуса
  • Отречение Петра
  • Смерть Иуды
  • Иисус перед синедрионом. Допрос у Пилата
  • Иисус у Ирода
  • Объявление приговора
  • Перед казнью
  • Крестный путь
  • На кресте
  • Смерть Иисуса
  • Погребение Иисуса
  • Стража у гроба
  • Похороны и траурные обряды
  • Пустая гробница
  • Иисус предстает перед Марией Магдалиной
  • Иисус предстает перед учениками....
  • Недоверчивый Фома
  • Явление Иисуса на Тивериадском озере
  • «Любишь ли ты Меня?»
  • Вознесение
  • В заключение
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Rating 5.0 / 5
Added 23.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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