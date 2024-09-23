Табак - Евангельские истории
Две тысячи лет тому назад на юге Палестины, в гористой Иудее, жила женщина по имени Елизавета. Она и ее муж, священник Захария, были праведными людьми, исполнявшими все Божьи заповеди. Но, хотя супруги достигли уже преклонного возраста, у них не было детей.
И вот однажды, когда Захария служил в Храме, ему явился ангел Божий. Захария очень испугался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария. Бог услышал твои молитвы: у вас с Елизаветой родится сын; его будут звать Иоанн. Он станет величайшим из людей и многих сынов Израилевых обратит к Богу. Ему предстоит исполнить чистотой души и помыслы людей, подготовив их к приходу Господа».
Но Захария не поверил ангелу: ведь они с Елизаветой так стары, как же у них может появиться ребенок?
Тогда ангел сказал Захарии: «Сам Бог послал меня к тебе, а ты мне не веришь. В наказание ты будешь молчать до тех пор, пока не сбудется все, о чем я тебе сказал». И в самом деле, когда Захария вышел из Храма, он потерял дар речи и мог объясняться только жестами.
А Елизавета вскоре поняла, что станет матерью.
Евангельские истории в изложении Юрия Табака
Издание второе. – Москва: Российское Библейское общество, 2000. – 178 с.
ISBN 5-85524-111-4
Евангельские истории в изложении Юрия Табака - Содержание
- Благовестие Захарии
- Благовещение деве Марии
- Благовестие Иосифу
- Мария в доме Елизаветы. Рождение Иоанна Крестителя
- В палестинской деревне
- Рождество Иисуса
- Явление ангела пастухам
- Рождественская звезда
- Пророчество Симеона
- Под властью Рима
- Бегство в Египет
- С караваном по пустыне
- Возвращение в Назарет
- Иисус в Храме
- Воспитание в еврейских традициях .
- Проповедь Иоанна Крестителя
- Крещение Иисуса
- Искушение Иисуса в пустыне
- Первые ученики Иисуса
- Вступление в брак
- Брачный пир в Кане Галилейской
- Иисуса изгоняют из назаретской синагоги
- Исцеление бесноватого в капернаумской синагоге
- Исцеление в Капернауме
- Исцеление слуги сотника
- Притча о бесплодной смоковнице
- Чудесный улов
- Быть готовыми к трудностям Притча о башне
- Притча о царе, собирающемся на войну
- Марфа и Мария
- Следовать за Иисусом
- Притча о сеятеле
- Сельское хозяйство Палестины
- Иисус отвечает на обвинения фарисеев
- Спор о субботе
- Исцеление человека с иссохшей рукой
- Исцеление парализованного
- Притча о старом и новом
- О путях истинном и ложном Притча о двух строителях
- Притча о двух сыновьях
- Притча о мытаре и фарисее
- Молись, и тебе будет дано Притча о настойчивом друге
- Притча о неправедном судье
- Нагорная проповедь. Заповеди блаженства
- Нагорная проповедь. О праведной жизни
- Нагорная проповедь. О скромности и ханжестве
- Нагорная проповедь. О молитве
- Нагорная проповедь. О земных и небесных благах
- Исцеление дочери хананеянки
- Притчи о Царстве Божьем Притча о посеве и всходах
- Притча о пшенице и сорняках
- Притча о закваске
- Притча о сокровище в поле
- Притча о драгоценной жемчужине
- Притча о неводе
- Ремесленники за работой
- Иисус отвечает на вопросы учеников Иоанна
- Иисус благословляет детей
- Иисус прощает женщину, обвиненную в супружеской измене
- Прощенная грешница
- Укрощение бури
- Исцеление одержимого
- Воскрешение дочери Иаира. Исцеление женщины, страдавшей кровотечением .
- Рыбаки на Галилейском море
- Притча о немилосердном слуге
- Иисус посылает апостолов на проповедь
- Смерть Иоанна Крестителя
- Притча о работниках в винограднике
- Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами
- Хождение по водам
- «Я — хлеб жизни»
- Исцеление слепого в Вифсаиде
- «Кто Я?»
- Притча о званых на пир
- Преображение
- Урок смирения
- «Будьте как дети...»
- Притча о милосердном самарянине
- Палестина — Святая Земля
- Просьба сыновей Зеведея
- Исцеление в купальне
- Исцеление человека, слепого от рождения
- Притчи о потерянном и обретенном Притча о пропавшей овце
- Притча о потерянной монете
- Притча о блудном сыне
- Исцеление одержимого подростка ...
- Исцеление десяти прокаженных
- Притчи о богатстве Притча о безумном богаче
- Пастух и его овцы
- Притча о неверном управляющем
- Иисус обличает фарисеев
- Добрый пастырь
- Исцеление глухонемого
- О богатстве
- Притча о богаче и нищем Лазаре
- Воскрешение сына наинской вдовы ..
- Воскрешение Лазаря
- Притча о злых виноградарях
- Иисус и самарянка
- Спасение Закхея
- Исцеление слепого Вартимея
- О Суде Господнем
- Иерусалимский Храм
- Вход Иисуса в Иерусалим
- О власти Иисуса
- В Храме
- Изгнание торговцев из Храма
- В ожидании Царства Божия Притча о десяти минах
- Притча о десяти девах
- О подати императору
- Спор о воскресении
- Главная заповедь
- Две лепты бедной вдовы
- Помазание Иисуса в Вифании
- Жизнь в палестинском городе
- Предательство Иуды
- Приготовление к Пасхе
- Иисус умывает ноги ученикам
- Тайная вечеря
- Иисус предсказывает отречение Петра
- Празднование Пасхи
- Путь в Царство Божие
- Гефсиманская молитва
- Поцелуй Иуды
- Арест Иисуса
- Отречение Петра
- Смерть Иуды
- Иисус перед синедрионом. Допрос у Пилата
- Иисус у Ирода
- Объявление приговора
- Перед казнью
- Крестный путь
- На кресте
- Смерть Иисуса
- Погребение Иисуса
- Стража у гроба
- Похороны и траурные обряды
- Пустая гробница
- Иисус предстает перед Марией Магдалиной
- Иисус предстает перед учениками....
- Недоверчивый Фома
- Явление Иисуса на Тивериадском озере
- «Любишь ли ты Меня?»
- Вознесение
- В заключение
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