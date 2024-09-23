Две тысячи лет тому назад на юге Палестины, в гористой Иудее, жила женщина по имени Елизавета. Она и ее муж, священник Захария, были праведными людьми, исполнявшими все Божьи заповеди. Но, хотя супруги достигли уже преклонного возраста, у них не было детей.

И вот однажды, когда Захария служил в Храме, ему явился ангел Божий. Захария очень испугался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария. Бог услышал твои молитвы: у вас с Елизаветой родится сын; его будут звать Иоанн. Он станет величайшим из людей и многих сынов Израилевых обратит к Богу. Ему предстоит исполнить чистотой души и помыслы людей, подготовив их к приходу Господа».

Но Захария не поверил ангелу: ведь они с Елизаветой так стары, как же у них может появиться ребенок?

Тогда ангел сказал Захарии: «Сам Бог послал меня к тебе, а ты мне не веришь. В наказание ты будешь молчать до тех пор, пока не сбудется все, о чем я тебе сказал». И в самом деле, когда Захария вышел из Храма, он потерял дар речи и мог объясняться только жестами.

А Елизавета вскоре поняла, что станет матерью.

Евангельские истории в изложении Юрия Табака

Издание второе. – Москва: Российское Библейское общество, 2000. – 178 с.

ISBN 5-85524-111-4

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