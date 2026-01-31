Tabula Chemica - Химическая Скрижаль
Аш-Шейх Абу Абдаллах Мухаммед ибн Умайл аль-Тамими - это поистине одна из таких фигур, само существование которых еще раз напоминает нам о лживости расхожего убеждения в справедливости истории мысли, если не учитывать редких попыток реванша (например, А. Уждавинис, П. Кингсли). К сожалению, не только отдельные лица, но и целые линии интеллектуальной и мистической традиции по-прежнему игнорируются «дневной» историей, старательно сконструированной в свое время задним числом для иллюстрации христианизированного понимания античных учений, а позже - этапов развития доктрин естествознания эпохи Просвещения.
«Ночные» интересы и занятия даже лиц, вошедших в такую версию истории (Соломона, Пифагора, Демокрита, Парменида, Платона, ибн Сины, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Раймонда Луллия, Джордано Бруно, Ньютона и многих других) до сих пор вежливо обходятся стороной, тем более, к имени автора всегда можно добавить спасительное «псевдо-».
Tabula Chemica - Химическая Скрижаль
Перевод с латыни: Андрей Скибицкий,
Печать: Книжная фабрика «Unisoft»,
Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 156 с.
Мухаммед ибн Умайл аль Тамими автор ряда алхимических работ, среди которых особо отмечены «Aurora Consurgens» и трактат «Серебристая вода и звездная земля» (комментарий к его поэме «Письмо Солнца к растущей Луне») название которого было переведено на латинский язык как «Tabula chemica», «Химическая скрижаль».
Эта работа оказала большое влияние на западную алхимию и психологию, поскольку богатый символизм описанных автором видений послужил прекрасным материалом для исследователей, в частности для Карла Густова Юнга, который рассматривал образы в творениях ибн Умайла как пример архетипов человеческого сознания.
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