Аш-Шейх Абу Абдаллах Мухаммед ибн Умайл аль-Тамими - это поистине одна из таких фигур, само существование которых еще раз напоминает нам о лживости расхожего убеждения в справедливости истории мысли, если не учитывать редких попыток реванша (например, А. Уждавинис, П. Кингсли). К сожалению, не только отдельные лица, но и целые линии интеллектуальной и мистической традиции по-прежнему игнорируются «дневной» историей, старательно сконструированной в свое время задним числом для иллюстрации христианизированного понимания античных учений, а позже - этапов развития доктрин естествознания эпохи Просвещения.

«Ночные» интересы и занятия даже лиц, вошедших в такую версию истории (Соломона, Пифагора, Демокрита, Парменида, Платона, ибн Сины, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Раймонда Луллия, Джордано Бруно, Ньютона и многих других) до сих пор вежливо обходятся стороной, тем более, к имени автора всегда можно добавить спасительное «псевдо-».

Tabula Chemica - Химическая Скрижаль

Перевод с латыни: Андрей Скибицкий,

Печать: Книжная фабрика «Unisoft»,

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 156 с.

Мухаммед ибн Умайл аль Тамими автор ряда алхимических работ, среди которых особо отмечены «Aurora Consurgens» и трактат «Серебристая вода и звездная земля» (комментарий к его поэме «Письмо Солнца к растущей Луне») название которого было переведено на латинский язык как «Tabula chemica», «Химическая скрижаль».

Эта работа оказала большое влияние на западную алхимию и психологию, поскольку богатый символизм описанных автором видений послужил прекрасным материалом для исследователей, в частности для Карла Густова Юнга, который рассматривал образы в творениях ибн Умайла как пример архетипов человеческого сознания.