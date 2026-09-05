Тацит - Исторические записки

В сборнике представлены сохранившиеся произведения Публия Корнелия Тацита — одного из крупнейших историков Древнего Рима. Центральное место занимают «Исторические записки», посвященные событиям гражданской войны 69 года и утверждению династии Флавиев, и «От кончины божественного Августа Летописи» («Анналы»), охватывающие историю ранней Римской империи от смерти Августа до правления Нерона. Историческое повествование Тацита соединяет описание политической борьбы, войн, деятельности императоров, сената и армии с пристальным вниманием к нравам и психологии людей, оказавшихся внутри системы императорской власти.

Издание позволяет познакомиться и с другими сторонами наследия Тацита. В него включены сочинение о Германии и германских народах, жизнеописание Юлия Агриколы и «Разговор об ораторах, или О причинах порчи красноречия», а также вспомогательные материалы об истории Рима и семействе Августа. Книгу предваряют статья «Тацит и его время» и предисловие переводчика Александра Семеновича Клеванова. Настоящее издание воспроизводит его перевод и печатается по изданию 1870 года.

Тацит Публий Корнелий – Исторические записки

Тацит, П. Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 649 с. – (Антология мысли).

ISBN 978-5-534-12979-3

Тацит Публий Корнелий – Исторические записки – Содержание