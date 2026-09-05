Тацит - Исторические записки
В сборнике представлены сохранившиеся произведения Публия Корнелия Тацита — одного из крупнейших историков Древнего Рима. Центральное место занимают «Исторические записки», посвященные событиям гражданской войны 69 года и утверждению династии Флавиев, и «От кончины божественного Августа Летописи» («Анналы»), охватывающие историю ранней Римской империи от смерти Августа до правления Нерона. Историческое повествование Тацита соединяет описание политической борьбы, войн, деятельности императоров, сената и армии с пристальным вниманием к нравам и психологии людей, оказавшихся внутри системы императорской власти.
Издание позволяет познакомиться и с другими сторонами наследия Тацита. В него включены сочинение о Германии и германских народах, жизнеописание Юлия Агриколы и «Разговор об ораторах, или О причинах порчи красноречия», а также вспомогательные материалы об истории Рима и семействе Августа. Книгу предваряют статья «Тацит и его время» и предисловие переводчика Александра Семеновича Клеванова. Настоящее издание воспроизводит его перевод и печатается по изданию 1870 года.
Тацит Публий Корнелий – Исторические записки
Тацит, П. Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 649 с. – (Антология мысли).
ISBN 978-5-534-12979-3
Тацит Публий Корнелий – Исторические записки – Содержание
От переводчика
Тацит и его время
Исторические записки Тацита
Введение к Историческим запискам Тацита
Книга первая
Книга вторая
Книга третья
Книга четвертая
Книга пятая
Малые произведения
Обзор римской истории от смерти Цезаря до смерти Августа
Сведения о семействе и родственных отношениях Августа (Октавиана Цезаря)
О положении, обычаях и народах Германии
Жизнь Юлия Агриколы
Разговор об ораторах, или О причинах порчи красноречия
От кончины божественного Августа Летописи
Книга первая
Книга вторая
Книга третья
Книга четвертая
Книга пятая
Книга шестая
Книга одиннадцатая
Книга двенадцатая
Книга тринадцатая
Книга четырнадцатая
Книга пятнадцатая
Книга шестнадцатая
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