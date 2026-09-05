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Тацит - Исторические записки

Тацит - Исторические записки
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art

В сборнике представлены сохранившиеся произведения Публия Корнелия Тацита — одного из крупнейших историков Древнего Рима. Центральное место занимают «Исторические записки», посвященные событиям гражданской войны 69 года и утверждению династии Флавиев, и «От кончины божественного Августа Летописи» («Анналы»), охватывающие историю ранней Римской империи от смерти Августа до правления Нерона. Историческое повествование Тацита соединяет описание политической борьбы, войн, деятельности императоров, сената и армии с пристальным вниманием к нравам и психологии людей, оказавшихся внутри системы императорской власти.

Издание позволяет познакомиться и с другими сторонами наследия Тацита. В него включены сочинение о Германии и германских народах, жизнеописание Юлия Агриколы и «Разговор об ораторах, или О причинах порчи красноречия», а также вспомогательные материалы об истории Рима и семействе Августа. Книгу предваряют статья «Тацит и его время» и предисловие переводчика Александра Семеновича Клеванова. Настоящее издание воспроизводит его перевод и печатается по изданию 1870 года.

Тацит Публий Корнелий – Исторические записки

Тацит, П. Исторические записки / П. Тацит ; переводчик А. С. Клеванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 649 с. – (Антология мысли).

ISBN 978-5-534-12979-3

Тацит Публий Корнелий – Исторические записки – Содержание

  • От переводчика

  • Тацит и его время

  • Исторические записки Тацита

    • Введение к Историческим запискам Тацита

    • Книга первая

    • Книга вторая

    • Книга третья

    • Книга четвертая

    • Книга пятая

  • Малые произведения

    • Обзор римской истории от смерти Цезаря до смерти Августа

    • Сведения о семействе и родственных отношениях Августа (Октавиана Цезаря)

    • О положении, обычаях и народах Германии

    • Жизнь Юлия Агриколы

    • Разговор об ораторах, или О причинах порчи красноречия

  • От кончины божественного Августа Летописи

    • Книга первая

    • Книга вторая

    • Книга третья

    • Книга четвертая

    • Книга пятая

    • Книга шестая

    • Книга одиннадцатая

    • Книга двенадцатая

    • Книга тринадцатая

    • Книга четырнадцатая

    • Книга пятнадцатая

    • Книга шестнадцатая

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 05.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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