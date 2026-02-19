Тада - Бог, Которого я люблю
Книга Джони Эрексон Тады «Бог, Которого я люблю» — это глубоко личная и вдохновляющая автобиография, которая подводит итог многолетнему духовному пути автора. Джони, ставшая инвалидом в результате несчастного случая в юности, рассказывает о своих отношениях с Богом не с позиции теоретика, а с позиции человека, чья вера была испытана в горниле страданий и физической немощи.
В книге автор прослеживает свою жизнь от детских воспоминаний на ферме до зрелых лет активного служения. Она предельно искренне описывает моменты отчаяния, борьбы с Богом и постепенного осознания того, что Его любовь проявляется не в избавлении от всех проблем, а в Его присутствии посреди них. Джони делится тем, как ее «путь с Иисусом» превратился из попыток получить исцеление в стремление познать Самого Целителя, находя радость в общении с Ним даже в парализованном теле.
Особое внимание уделяется теме Божьего суверенитета и благодати. Джони размышляет о том, почему Бог допускает страдания и как Он использует наши слабости для проявления Своей силы. Это не просто мемуары, а своего рода «любовное письмо» Богу, написанное кистью, которую автор держит в зубах. Книга призывает читателя к глубокому, доверительному общению с Христом, доказывая, что подлинная свобода и смысл жизни обретаются в полной зависимости от Того, Кого она называет своим самым близким Другом.
Джони Эрексон Тада – Бог, Которого я люблю - Путь с Иисусом длиною в жизнь
West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2007. – 472 с.
ISBN-10: 1-933508-12-4 (РУС.)
ISBN-13: 978-1-933508-12-2 (РУС.)
ISBN-10: 0-310-24008-5 (АНГЛ.)
Джони Эрексон Тада – Бог, Которого я люблю – Содержание
Comments (1 comment)