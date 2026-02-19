Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тада - Бог, Которого я люблю

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Джони Эрексон Тады «Бог, Которого я люблю» — это глубоко личная и вдохновляющая автобиография, которая подводит итог многолетнему духовному пути автора. Джони, ставшая инвалидом в результате несчастного случая в юности, рассказывает о своих отношениях с Богом не с позиции теоретика, а с позиции человека, чья вера была испытана в горниле страданий и физической немощи.

В книге автор прослеживает свою жизнь от детских воспоминаний на ферме до зрелых лет активного служения. Она предельно искренне описывает моменты отчаяния, борьбы с Богом и постепенного осознания того, что Его любовь проявляется не в избавлении от всех проблем, а в Его присутствии посреди них. Джони делится тем, как ее «путь с Иисусом» превратился из попыток получить исцеление в стремление познать Самого Целителя, находя радость в общении с Ним даже в парализованном теле.

Особое внимание уделяется теме Божьего суверенитета и благодати. Джони размышляет о том, почему Бог допускает страдания и как Он использует наши слабости для проявления Своей силы. Это не просто мемуары, а своего рода «любовное письмо» Богу, написанное кистью, которую автор держит в зубах. Книга призывает читателя к глубокому, доверительному общению с Христом, доказывая, что подлинная свобода и смысл жизни обретаются в полной зависимости от Того, Кого она называет своим самым близким Другом.

Джони Эрексон Тада – Бог, Которого я люблю - Путь с Иисусом длиною в жизнь

West Sacramento, CA: Grace Publishing International, 2007. – 472 с.

ISBN-10: 1-933508-12-4 (РУС.)

ISBN-13: 978-1-933508-12-2 (РУС.)

ISBN-10: 0-310-24008-5 (АНГЛ.)

Джони Эрексон Тада – Бог, Которого я люблю – Содержание

ЧАСТЬ I

  • ГЛАВА 1

  • ГЛАВА 2

  • ГЛАВА 3

  • ГЛАВА 4

  • ГЛАВА 5

  • ГЛАВА 6

  • ГЛАВА 7

ЧАСТЬ II

  • ГЛАВА 8

  • ГЛАВА 9

  • ГЛАВА 10

  • ГЛАВА 11

  • ГЛАВА 12

  • ГЛАВА 13

ЧАСТЬ III

  • ГЛАВА 14

  • ГЛАВА 15

  • ГЛАВА 16

  • ГЛАВА 17

  • ГЛАВА 18

  • ГЛАВА 19

ЧАСТЬ IV

  • ГЛАВА 20

  • ГЛАВА 21

  • ГЛАВА 22

  • ГЛАВА 23

  • ГЛАВА 24

  • ГЛАВА 25

  • ГЛАВА 26

  • ГЛАВА 27

  • ГЛАВА 28

  • ГЛАВА 29

Views 74
Rating
Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

