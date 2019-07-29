Вот уже тридцать лет я преподаю Священное Писание в епархиальных и орденских духовных семинариях, а также в различных богословских институтах для мирян. Проблемы общего введения вызывают у моих студентов довольно много затруднений.

Хотя для данного курса существует несколько учебников, однако некоторые из них уже устарели, другие слишком объемны, а третьи не касаются некоторых вопросов, которые я считал нужным рассмотреть в таком пособии для начинающих изучение богословия. Вот почему я решил написать собственный учебник. Разумеется, я использовал многие уже вышедшие книги по данной теме, стараясь выбрать из них самое важное. Эти работы приведены мной в списках использованной литературы в конце каждой главы. Я старался писать легким языком, который был бы понятен для любого из моих потенциальных читателей. Деление текста на разделы призвано облегчить студентам подготовку к экзамену, поэтому я особым образом посвящаю свой труд им.

Свящ. Тадеуш Ганельт - Общее введение в Священное Писание

Культурный центр «Духовная библиотека», 2011. - 135 с.

ISBN 978-5-88060-236-0

Тадеуш Ганельт - Общее введение в Священное Писание - Содержание

1. Значение Священного Писания

2. Возникновение и развитие библеистики

3. Введение в Священное Писание и библеистика

I. НАЗВАНИЯ СВЯЩ ЕННОГО ПИСАНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КНИГ И ИХ СТРУКТУРА

1. Названия Священного Писания

2. Число книг и структура Библии

3. Строение книг

4. Принцип цитирования Священного Писания

II. БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ

1. Понятие богодухновенности

2. Реальность богодухновенности Библии

3. История учения о богодухновенности

4. Природа богодухновенности

5. Область богодухновенности

6. Плоды богодухновенности

7. Критерии богодухновенности

III. ТЕКСТ БИБЛИИ

1. Создание оригинальных текстов.

2. Языки Библии

3. Текст Ветхого Завета

4. Текст Нового Завета

5. Переводы Библии

6. Польские переводы

7. Критика текста

IV. БИБЛЕЙСКИЙ КАНОН

1. Понятие канона

2. История ветхозаветного канона

3. История новозаветного канона

4. Ветхозаветные апокрифы

5. Новозаветные апокрифы

V. БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА

1. Понятие герменевтики

2. Ноэматика

3. Эвристика

4. Профористика

Приложение: основные пособия, необходимые при изучении библеистики

Тадеуш Ганельт - Общее введение в Священное Писание - Введение

В автобиографической книге «Библейский круг» Роман Брандиггеттер приводит совет, данный ему некогда дедом: «Будешь постоянно читать Библию, - сказал он мне, — полюбишь ее больше, чем родителей. <...> Больше, чем меня. <...> Ты никогда ее не оставишь. <...> А когда состаришься, поймешь, что все, прочитанное тобой в жизни - лишь неудачный комментарий к этой единственной Книге».

Подобным же образом начинается прекрасная книга Зенона Зелковского «Свидания с Библией»: «Когда я был еще мал, - вспоминает автор, — так мал, что едва доставал головой до стола, отец однажды, войдя в дом, поднял над головой большую книгу и радостно воскликнул: Наконец-то мне удалось одолжить ее! Смотри, сынок, какая тяжелая!» Самая древняя в мире печатная книга — это Библия Гутенберга, изданная тиражом 200 экземпляров в 1452-56 годах в Майнце. До наших дней сохранилось лишь 62 экземпляра, в том числе один в Польше - в Епархиальном Музее Пелплина. Священное Писание давно стало мировым бестселлером. Переведенное примерно на 1100 языков, оно ежегодно издается общим тиражом более 30 миллионов экземпляров.

Чем объясняет такая потребность в Священном Писании? В чем его ценность? Библия, дарованное людям слово Божие, отвечает на сущностные, экзистенциальные, вопросы человеческою бытия: кто я? откуда? куда иду? как мне жить? Эти вопросы люди задают себе извечно. С момента своего возникновения на них стремится ответить философия, однако ни один философский труд не стал столь популярен. Это объясняется тем, что Священное Писание не есть попытка человека ответить на поставленные им вопросы, это Слово Божие, обращенное к ищущему человеку. Толкованием Священного Писания занимаются библеистические науки, к которым относится и наша дисциплина — Общее введение в Священное Писание.