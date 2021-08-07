В 1980-е гг. вновь стала политически актуальной самая знаменитая фальшивка антиевропейской литературы — «Протоколы сионских мудрецов», что подтолкнуло меня уже в 1989 г. приступить к ее новому систематическому исследованию. Оно побудило меня задаться вопросами об идеологическом и текстовом происхождении документа, заново рассмотреть многочисленные гипотезы относительно плагиатора (плагиаторов), попытаться точно определить условия первого этапа распространения фальшивки и ее восприятия, проанализировать ее обращение в мире начиная с 1920 г., а также исследовать символическую действенность книги. Многие историографические изыскания позволили установить, что «Протоколы» были сфабрикованы в Париже в 1900-1901 гг. (самая вероятная дата) службами царской тайной полиции, охранки, агентурой которой во Франции руководил Петр Иванович Рачковский (1850? — 1911), одновременно полицейский и светский человек, обладавший необыкновенным талантом провокатора, мистификатора и дворцового интригана. С конца 1990-х гг. историографические изыскания, проведенные благодаря открытию новых архивных фондов, позволили установить, что автором «Протоколов», плагиатором, являлся Матвей Головинский, работавший на Рачковского. Уже в 1921 г. на основе филологического анализа было показано, что речь идет об апокрифическом тексте; значительная часть «документа», якобы раскрывающего ужасные тайны руководителей «мирового иудаизма», оказалась простым парафразом памфлета Мориса Жоли, опубликованного в Брюсселе в 1864 г. под названием «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё»; этот памфлет, к тому времени порядком забытый, был направлен против «автократа» Наполеона III.

«Сверхсекретный» документ являлся всего лишь грубой фальшивкой, сфабрикованной путем плагиата: уже с середины 1921 г широкая публика на Западе была осведомлена об обмане, доказательства фальсификации неоднократно публиковались, и можно было полагать, что общественное мнение получило прочную прививку от мощной обольстительной силы «раскрытых» псевдосекретов. Тем не менее, как известно, «Протоколы» продолжили свое продвижение, приспособляясь к очень разнообразным контекстам, став особым проводником современного политического мифа, мифа о всемирном еврейском заговоре. Если сегодня следует вновь взяться за исследование «Протоколов», то не столько для того, чтобы разрешить некоторые остающиеся проблемы, связанные с их происхождением, персональная идентификация составителя(ей), с первоначальным распространением — передача текста Нилусу, его главному пропагандисту, следовательно, существование цепочки посредников между отделением Охранки в Париже и погромщиком Паволакием Крушеваном, пропагандистом-антисемитом Георгием Бутми или русским мостиком Сергеем Александровичем Нилусом (28 августа 1862 г. — 14 января 1929 г.), — столько для того, чтобы осмыслить феномен непроницаемости мифической конструкции для рациональной критики, в том числе и в современном мире, который, как полагают, расстался с иллюзиями. Если для историографии остаются загадки, которые надо решить, то для антропологии, психосоциологии и политологии открывается целый континент: это материк дьявольского воображаемого в политике, демонологии, снова вкладываемой в современные картины мира. Ибо «Протоколы» представляют собой сокращенную модель антиеврейского видения мира, наиболее подходящего для современности, сосредоточенного на теме общепланетарного господства.

Следует равным образом задуматься о странной «фортуне» фальшивки — «forgery», об удивительной карьере именно данной подделки, тогда как имелось немалое количество других, которые, как кажется, также могли бы пойти в дело. Можно ли объяснить судьбу непосредственной фальшивки, ставшей знаменитой, содействием рационально объясняемых факторов? Как и почему этот текст превратился в один из бестселлеров межвоенного времени? Если методологически верно делать различие между происхождением и функционированием текста, то следует отметить многообразие его функционирования, а также тот факт, что дата изготовления никоим образом не дает сведений относительно мифического содержания, которое этот текст несет. Фальсификаторы сотворили миф с помощью мифа: однако их вероятные намерения — в том виде, в каком историк может их реконструировать и переформулировать, — заключались отнюдь не в том, чтобы реактивизировать наличный запас антиеврейских стереотипов и придать ему внешнюю связность, вплоть до превращения его в миф XX в., распространяемый по всей планете. Цели этих людей были более скромными, а их «полицейское видение истории» ограничивалось историями императорского двора. Когда фальшивку изготовили на основе некоторого количества иных источников (среди них были другие фальшивки, такие как «Речь раввина Рейхгорна»), изучение которых следует продолжить, фальсификаторы видели свою задачу в том, чтобы опорочить любую попытку «либеральной» модернизации царской империи, представляя эту модернизацию как «еврейское дело». Для этих людей, стратегов и интриганов, антисемитизм являлся прежде всего идеологическим фактором, способным стать их инструментом. Вот почему фальсификаторы попытались представить решающее доказательство того, что индустриальная и финансовая модернизация России являлась лишь выражением секретного еврейского плана по овладению миром. По меньшей мере, именно такова интерпретация, наиболее совместимая с тем, что нам известно о маневрах, инициированных русскими ультраконсервативными кругами с целью убедить царя избавиться от графа Сергея Витте, министра финансов, воплощавшего модернизаторские тенденции. Это объяснение, однако, может само по себе являться лишь рационализацией, основанной на совпадении некоторого числа признаков; в самом деле, «Протоколы» содержат ряд пассажей относительно финансовой, промышленной и политической модернизации государств старой христианской цивилизации и клеймят эту модернизацию, сводя ее к одному из выражений осуществляемого еврейского плана мирового господства. В рамках этой гипотезы понятно, что «разоблачительный документ» следовало бы представить как отчет, предназначенный исключительно для внутреннего использования, о тайном собрании еврейских иерархов, «Сионских мудрецов», излагающих свои зловещие заговорщицкие намерения, признающих свою ненависть к христианству и свое бесконечное презрение к не-евреям — «гоям» («goym»). Следовательно, модернизация являлась некой уловкой, используемой «мудрецами», которые выступали как «хозяева мира», осуществляющие свою программу его завоевания самыми грязными способами.

Пьер-Андре Тагиефф - Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование

М.. Мосты культуры / Гешарим, 2011. -584 с.

ISBN 978-5-93273-331-4

Пьер-Андре Тагиефф - Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование - Содержание

От французских издателей

Слова благодарности

Предисловие

Речь идет всего лишь о сказке

I. Предварительные вопросы методологии и интерпретации

1. Типология подходов

2. Провиденциалистское видение и конспирационистское видение: убеждение знания

3. Сатанизм и конспирационистская теория: сомнение в качестве доказательства

4. Феномен заговора в зеркальной галерее

II. Распространение «Протоколов» в мире: запуск, остановки, новые подъемы

1. Запуск и резкие остановки: 1920-1921 гг.

1.1. Роль газеты Times в 1920 г.

1.2. Свидетельство Александра дю Шайла (май 1921 г.)

1.3. Отклики на свидетельство Александра дю Шайла

1.4. Задушенное свидетельство и забытый фальсификатор: княгиня Екатерина Радзивилл и Матвей Головинский

1.5. Поворот газеты Times (август 1921 г.): «Конец “Протоколов”» и первые реакции профессиональных антисемитов

2. Новый подъем мифа

2.1. Контраргументация профессиональных антисемитов: враждебное отношение евреев к «Протоколам» как доказательство их подлинности или их правдивости

2.2. Краткая типология встречных аргументов. Доказательства несмотря ни на что

3. Отклики на резюме Times и его превратности. От Гойе до Костона: французская традиция

3.1. Риторические вопросы Times и их будущее. Французский пример

3.2. Костон и его последователи: «Протоколы» сегодня

III. Две интерпретации «еврейского заговора»: лица современного доктринального антисемитизма

1. Иудео-плутократический заговор и иудео-республиканский заговор

2. Разоблачение Моррасом «анти-Франции»: «теория четырех субъектов конфедерации»

2.1. Теория «четырех государств конфедерации»

2.2. Объяснение завоевания Франции «четырьмя государствами конфедерации»

2.3. Фундаментальная аксиома «политической науки», иллюстрируемая самой Республикой

2.4. Структура с еврейской доминантой: «четыре государства конфедерации»

3. Воображаемое секты сект: «письмо капитана Симонини» и видения еврейского заговора

4. Два еврея перед лицом воображаемого еврейского заговора: Рене Гроос и Соломон Рейнак

IV. «Психология толп» в «Протоколах»

V. Демонологический антисемитизм и конспирационистское видение истории

1. Миф о всемирном еврейском/сионистском заговоре как ключ к истории

2. Антисионистская мифология: пересмотр происхождения

3. Твердое ядро «антисионистского» мифа: Израиль, центр мировой оккультной силы

4. От иудео-большевизма к сионистскому большевизму. Превращение мифа в арабском мире

5. «Евреи повсюду»: разоблаченный «сионизм»

VI. На востоке без перемен: маски и лица «Протоколов»

1. От иудаизма к сионизму: коммунистическая демонология

2. Демонологический антисионизм в современном русском традиционализме: национал-патриотический фронт «Память» как признак

VII. Превращение мифа в арабском мире: новая карьера «Протоколов»

1. Выступление ученого-антисиониста еврейского происхождения в палестинском контексте

2. Введение «Протоколов» в арабском мире: условия, контексты, опыты

2.1. Наследие антиеврейских стереотипов: влияние европейской антииудео-масонской и антиталмудической литературы .

2.2. Факторы и условия принятия арабами антиеврейского конспирационистского мифа

2.3. Арабизация «Протоколов»: от христиан к мусульманам

2.4. Включение антиеврейской демонологии в арабо-мусульманскую доксу

VIII. Способные на все, даже на «ложь об Освенциме». Логическое заключение из мифа о еврейском/ сионистском всемирном заговоре

IX. Современные выражения антиеврейского бреда

1. От мнимого проникновения к антиеврейской эскалации: ложные идентификации

2. Властные и жестокие евреи: от молвы к фантастическому

3. Двусмысленный антисионизм: от критики к демонизации

Примечания

Библиография «Протоколов»

1. Издания «Протоколов сионских мудрецов»

1.1 Издания «Протоколов» на русском языке

Библиография. Исторические исследования, критико-аналитические труды и расследования: миф о еврейском заговоре и «Протоколы сионских мудрецов» (происхождение, содержание, использование, значение)

Хронология с комментариями

Приложение I. «Речь раввина»

Приложение II. Выдержки из «Протоколов сионских мудрецов» с параллельными местами из книги Мориса Жоли

Именной указатель