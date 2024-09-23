Тахтарев - Очерки по истории первобытной культуры
Какая заманчивая задача - раскрыть отдаленнейшее прошлое человека и его первобытное состояние; выяснить всю историю человечества, историю его материальной и умственной жизни; проследить общий ход развития человеческого общества и различных общественных учреждений.
Сколько выдающихся мыслителей и ученых отдавали свои силы на разработку этих вопросов. И с какого времени! Древние историки, географы и естествоиспытатели - Геродот, Тацит, Плиний, Страбондали целый ряд в высшей степени ценных сведений о быте современных им варварских племен и народов. А древний обоснователь обществознания, Аристотель, на основании многочисленных, собранных им данных относительно настоящего и прошлого известных ему народов, стремится изучить общий ход политического развития человечества. Потом Лукреций, гениальный римский обоснователь материалистического миросозерцания, решается смелыми штрихами нарисовать всю картину развития мира. Стремясь раскрыть вместе с тем и историю человечества, Лукреций в нескольких словах изображает нам историю материальной культуры.
Прежде служили оружием руки могучие, ногти,
Зубы, каменья, обломки ветвей от деревьев и пламя,
После того как последнее сделалось людям известно.
После того была найдена медь и порода железа.
Все-таки в употребленъе вошла прежде медь, чем железо,
Так как была она мягче, при том изобильней гораздо.
(Перевод Рачинского)
Таково было представление Лукреция о последовательной смене эпох камня, меди, железа. Своим проницательным умом Лукреций предвосхитил выводы позднейших ученых: Томсен и Нильсон своими научными исследованиями подтвердили представление Лукреция. Они подразделили историю человечества на палеолитический период, или ранние времена камня, т. е. грубо обсеченных каменных орудий; на неолитический период, или новый век камня, точнее, на времена лучше обделанных и полированных каменных орудий; на бронзовый век и век железный.
Выводы Аристотеля о строгой зависимости политического строя человеческих обществ от их образа жизни тоже нашли себе блестящее подтверждение в новейшее время.
К несчастью, стремительный поток диких толпищ варваров - вандалов, готов, всевозможных племен германцев, славян и финнов - уничтожил очаги древней цивилизации и загасил свет древней науки. С великим переселением народов начинается эпоха какого-то возобновленного варварства, как назвал средние века замечательный итальянский ученый XVIII столетия Вико. Забыты великие творения древних ученых и мыслителей. Неизвестен Лукреций. Затеряны гениальные произведения Аристотеля. Лишь среди арабов, достигших к этому времени гораздо более высокой степени культурного развития, некоторые произведения древней науки нашли как бы временное убежище.
Тахтарев, К. М. - Очерки по истории первобытной культуры - Первобытное общество
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 180 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09699-6
Тахтарев, К. М. - Очерки по истории первобытной культуры – Содержание
Предисловие к третьему- изданию
Предисловие к четвертому- изданию
Введение
- Глава I. Наиболее ранняя ступень общественного и культурного развития человека
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Глава II. Бродячий образ жизни австралийцев
- А. Понятие о тотемической группе и племени
- Б. Повседневная бродячая и становищная жизнь австралийцев
- В. Обеспечение потребностей в продовольствии
- Г. Оружие, орудия и материалы. Открытия и изобретения. Способы приготовления пищи. Одежда
- Глава III. Первобытный брак
- Глава IV. .Анимизм
- Глава V. Чародейство, обеспечение здоровья и забота
- Глава VI. Тотемизм и чудодейственные обряды умножения
- Глава VII. Детство и первые степени посвящения юношества
- Глава VIII. Высшaя степень посвящения
- Глава IX. Организация общественной власти и ведения общественных дел в тотемическом обществе
- Глава Х. Первобытное право. - Суд и расправа у австралийцев
- Глава XI. Общие соображения о степени культуры, характеризуемой тотемическим обществом
- Глава XII. Родовое общество и начало истории
Приложения. Тотемизм и эксогамия ..............................................
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