Тахтарев - Очерки по истории первобытной культуры

Какая заманчивая задача - раскрыть отдаленнейшее прошлое человека и его первобытное состояние; выяснить всю историю человечества, историю его материальной и умственной жизни; проследить общий ход развития человеческого общества и различных общественных учреждений.

Сколько выдающихся мыслителей и ученых отдавали свои силы на разработку этих вопросов. И с какого времени! Древние историки, географы и естествоиспытатели - Геродот, Тацит, Плиний, Страбондали целый ряд в высшей степени ценных сведений о быте современных им варварских племен и народов. А древний обоснователь обществознания, Аристотель, на основании многочисленных, собранных им данных относительно настоящего и прошлого известных ему народов, стремится изучить общий ход политического развития человечества. Потом Лукреций, гениальный римский обоснователь материалистического миросозерцания, решается смелыми штрихами нарисовать всю картину развития мира. Стремясь раскрыть вместе с тем и историю человечества, Лукреций в нескольких словах изображает нам историю материальной культуры.

Прежде служили оружием руки могучие, ногти,

Зубы, каменья, обломки ветвей от деревьев и пламя,

После того как последнее сделалось людям известно.

После того была найдена медь и порода железа.

Все-таки в употребленъе вошла прежде медь, чем железо,

Так как была она мягче, при том изобильней гораздо.

(Перевод Рачинского)

Таково было представление Лукреция о последовательной смене эпох камня, меди, железа. Своим проницательным умом Лукреций предвосхитил выводы позднейших ученых: Томсен и Нильсон своими научными исследованиями подтвердили представление Лукреция. Они подразделили историю человечества на палеолитический период, или ранние времена камня, т. е. грубо обсеченных каменных орудий; на неолитический период, или новый век камня, точнее, на времена лучше обделанных и полированных каменных орудий; на бронзовый век и век железный.

Выводы Аристотеля о строгой зависимости политического строя человеческих обществ от их образа жизни тоже нашли себе блестящее подтверждение в новейшее время.

К несчастью, стремительный поток диких толпищ варваров - вандалов, готов, всевозможных племен германцев, славян и финнов - уничтожил очаги древней цивилизации и загасил свет древней науки. С великим переселением народов начинается эпоха какого-то возобновленного варварства, как назвал средние века замечательный итальянский ученый XVIII столетия Вико. Забыты великие творения древних ученых и мыслителей. Неизвестен Лукреций. Затеряны гениальные произведения Аристотеля. Лишь среди арабов, достигших к этому времени гораздо более высокой степени культурного развития, некоторые произведения древней науки нашли как бы временное убежище.

Тахтарев, К. М. - Очерки по истории первобытной культуры - Первобытное общество

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 180 с. - (Антология мысли). - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-09699-6

Тахтарев, К. М. - Очерки по истории первобытной культуры – Содержание

Предисловие к третьему- изданию

Предисловие к четвертому- изданию

Введение

Глава I. Наиболее ранняя ступень общественного и культурного развития человека

Глава II. Бродячий образ жизни австралийцев А. Понятие о тотемической группе и племени Б. Повседневная бродячая и становищная жизнь австралийцев В. Обеспечение потребностей в продовольствии Г. Оружие, орудия и материалы. Открытия и изобретения. Способы приготовления пищи. Одежда

Глава III. Первобытный брак

Глава IV. .Анимизм

Глава V. Чародейство, обеспечение здоровья и забота

Глава VI. Тотемизм и чудодейственные обряды умножения

Глава VII. Детство и первые степени посвящения юношества

Глава VIII. Высшaя степень посвящения

Глава IX. Организация общественной власти и ведения общественных дел в тотемическом обществе

Глава Х. Первобытное право. - Суд и расправа у австралийцев

Глава XI. Общие соображения о степени культуры, характеризуемой тотемическим обществом

Глава XII. Родовое общество и начало истории

Приложения. Тотемизм и эксогамия ..............................................

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