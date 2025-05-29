Задумавшись украдкой о былых и нынешних временах, я скорблю об искажениях непосредственных наставлений учителя об истинной вере. Меня беспокоит, что это повергнет в сомнения и заблуждения тех, кто примется изучать и передавать его слова. Как можно ступить на Путь Легких Практик1, если не посчастливилось встретить истинного учителя? Нельзя допускать, чтобы личные воззрения искажали подлинный смысл шарики2.

Вот почему я записал некоторые изречения Мастера Синрана, до сих пор звучащие в моих ушах. Единственное желание мое — развеять сомнения его последователей.

«Спасенный непостижимым Обетом Амиды, я достигну рождения в Чистой Земле» — когда уверуете в это, в вас зародится разум, желающий произнести нэмбуцу, и в тот же миг вам будет даровано счастье, что заключит вас в объятия и никогда не оставит.

Знайте: Обет Амиды не выбирает между старыми и молодыми, хорошими и плохими. Нужна лишь вера. Ибо Обет Амиды дан ради спасения тех, кто насквозь пропитан скверной и полыхает в огне страстей.

Посему, если человек уверовал в Обет, он не нуждается в ином добре, ибо нет большей добродетели, чем нэмбуцу. Ему не следует бояться и зла, ибо никакое зло не помешает Обету Амиды.

Таковы слова его.

Каждый из вас пересек границы более десяти провинций и, рискуя жизнью, прибыл ко мне лишь затем, чтобы спросить о пути к рождению в Мире Высшей Радости. Но, коли вы думаете, будто, кроме нэмбуцу, я знаю иной путь рождения или утаиваю священные писания, вы очень ошибаетесь.

И если так, вам следует отправиться в южную столицу или на северную гору, где довольно великих ученых. Расспросите их о сути рождения в Чистой Земле.

Что ж до меня, то я просто верую в слова доброго учителя: «Лишь произноси нэмбуцу и обрети спасение Амиды». И ничего, кроме этого.

Кэнтэцу Такамори - Буддизм Чистой Земли - Разгадка «Таннисё»

Пер. с яп. И. Якименко. — Санкт-Петербург : Издательский Дом «Гиперион», 2025. — 160 с.

ISBN 978-5-89332-453-2

Кэнтэцу Такамори - Буддизм Чистой Земли – Содержание

Предисловие автора

Содержание «Таннисё»

Часть 1. Точный перевод «Таннисе»

Часть 2. Толкование «Таннисё»

Вольный перевод раздела I: о главном в буддизме

Глава 1. Как легко исказить «Таннисё». Случай из жизни профессора университета

Глава 2. Слова Синрана, опровергающие утверждение, будто спасение Амидой происходит после смерти

Глава 3. Слова Синрана, опровергающие заблуждение, что будешь спасен, просто повторяя нэмбуцу

Глава 4. Поверите ли вы, что добро не нужно, а зло не страшно?

Вольный перевод раздела II: о ясной и непоколебимой вере Синрана

Глава 5. Слова Синрана, опровергающие заблуждение, будто нет необходимости внимательно слушать учение и следовать буддизму, ведь спасение происходит силою другого

Глава 6. «Лишь произноси нэмбуцу...» Подлинный смысл слова «лишь»

Глава 7. Слова Синрана о том, что он нс знает, является нэмбуцу причиной рождения в Чистой Земле или поступком, влекущим в ад

Глава 8. Подлинный смысл утверждения Синрана «поскольку Обет Амиды — это истина»

Вольный перевод раздела III: об известном постулате «акунйн секи»

Глава 9. Слова Синрана, опровергающие заблуждение, будто чем злее человек, тем вероятнее его спасение

Вольный перевод раздела IV: о двух видах сострадания

Глава 10. Истинный смысл слов о «скорейшем становлении буддой»

Вольный перевод раздела V: о том, что все мы братья и сестры

Глава 11. Правда ли, что похороны и поминки не приводят к спасению усопших?

Вольный перевод раздела VI: о том, что все мы ученики будды Амиды

Глава 12. Слова Синрана о том, что все мы братья и сестры

Вольный перевод раздела VII: о человеке, спасенном Амидой

Глава 13. Кто такой «человек, произносящий нэмбуцу»? Ответ Синрана

Вольный перевод раздела VIII: о нэмбуцу тарики

Глава 14. Почему учение Синрана называют «абсолютным тарики»

Вольный перевод раздела IX: об отсутствии радости у произносящего нэмбуцу

Глава 15. Истинный смысл слов Синрана о том, что он не испытывает радости. Западня «Таннисё»

Вольный перевод раздела X: о непостижимом нэмбуцу

Глава 16. Что такое «Наму Амида Буцу». Слова Синрана, объясняющие подлинное значение нэмбуцу тарики

Вольный перевод послесловия

Глава 17. Слова Синрана, объясняющие природу дзирики и веру тарики

Глава 18. Заявление Синрана о цели жизни. Слова, разрывающие шаблоны

Об авторе

Глоссарий